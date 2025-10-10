R o m a , 1 0 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - “ S t i a m o l a v o r a n d o m o l t o s u l l ' i m p i a n t i s t i c a s p o r t i v a c o m u n a l e , c h e è u n ' i m p i a n t i s t i c a p u r t r o p p o a n c o r a t a a i t e m p i d e l f a s c i s m o , o d e l l e O l i m p i a d i d e l ' 6 0 , o d e i M o n d i a l i d i c a l c i o d e l ' 9 0 , o a q u e l l i d i n u o t o d e l 2 0 0 9 ” , h a d i c h i a r a t o l ’ a s s e s s o r e a i G r a n d i E v e n t i , S p o r t , T u r i s m o e M o d a d e l C o m u n e d i R o m a , A l e s s a n d r o O n o r a t o , n e l c o r s o d e l l ’ e v e n t o i n t i t o l a t o “ O l t r e l e b a r r i e r e : S p o r t e i n c l u s i o n e " a R o m a , t e n u t o s i p r e s s o i l C i r c o l o d e g l i E s t e r i a R o m a . “ S o n o t a n t i i c a n t i e r i a p e r t i , d a C o r v i a l e a C e s a n o , p a s s a n d o p e r t a n t i q u a r t i e r i p i ù p o p o l a r i , c o m e S e t t e c a m i n i , C a s a l b i a n c o e O s t i a . A b b i a m o u n ' i m p i a n t i s t i c a a n t i c a c h e n o n è a d e g u a t a v e r s o c h i h a u n a d i s a b i l i t à . A b b i a m o i n t r o d o t t o a n c h e u n a l t r o i n t e r v e n t o p r e z i o s i s s i m o , c h e n o n r i s o l v e i l p r o b l e m a m a l o a t t u t i s c e , p e r a b b a t t e r e i c o s t i . O g g i f a r e s p o r t è d i v e n t a t o u n l u s s o p e r t r o p p e f a m i g l i e , d a t r e a n n i d i a m o 5 0 0 e u r o l ' a n n o p e r f a r e s p o r t , o g r a t u i t a m e n t e o p e r c o m p e n s a r e b u o n a p a r t e d i q u e s t i c o s t i , e l a c o s a p r e z i o s a è c h e q u e s t o s t r u m e n t o è t r a i 5 e i 1 6 a n n i s u c h i h a u n I s e e f i n o a 4 0 . 0 0 0 e u r o . Q u i n d i v u o l d i r e c h e c i r i e n t r a n o a n c h e p e r s o n e c h e h a n n o d u e s t i p e n d i m a n o n c e l a f a n n o a m a n d a r e i f i g l i a f a r e s p o r t . I n o l t r e , p e r c h i h a u n a d i s a b i l i t à n o n c i s o n o n é l i m i t i d i r e d d i t o , n é l i m i t i d i e t à . ” “ E ' u n o s t r u m e n t o u t i l e - h a c o n c l u s o O n o r a t o - p e r c h é 5 0 0 0 p e r s o n e l ’ a n n o , d i c u i 1 0 0 0 c o n d i s a b i l i t à , l o h a n n o o t t e n u t o . C i a u g u r i a m o c h e p r i m a o p o i c i s i a u n a r i v o l u z i o n e c u l t u r a l e n e l n o s t r o P a e s e d o v e i s o l d i s i m e t t o n o s u l l ’ i m p i a n t i s t i c a s c o l a s t i c a e p u b b l i c a , e m a g a r i a q u e l p u n t o l o s p o r t d i v e n t e r à u n d i r i t t o p e r t u t t i ” .