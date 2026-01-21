R o m a , 2 1 g e n ( A d n k r o n o s ) - " E ' p e r n o i u n m o t i v o d i o r g o g l i o q u e l l o c h e a v e t e f a t t o . E s o b e n e c o s a è c o s t a t o . S o b e n e i s a c r i f i c i , l e r i n u n c e , l a f a t i c a d e l l a l u n g a p r e p a r a z i o n e p e r l a b r e v e c o m p e t i z i o n e , c h e è l a c o n c l u s i o n e d i u n p e r c o r s o m o l t o l u n g o " . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a S e r g i o M a t t a r e l l a n e l l ' i n c o n t r o a l Q u i r i n a l e c o n l e a t l e t e e g l i a t l e t i p a r a l i m p i c i v i n c i t o r i d e i C a m p i o n a t i m o n d i a l i d e l 2 0 2 5 . " P e r t u t t e l e a t l e t e e t u t t i g l i a t l e t i , o l i m p i c i e p a r a l i m p i c i , a l l e s p a l l e d e l r i s u l t a t o , d e l s u c c e s s o , d e l l a c o m p e t i z i o n e , m e d a g l i e o m e n o c o n q u i s t a t e c ' è u n l u n g o p e r c o r s o d i a v v i c i n a m e n t o f a t t o d i s a c r i f i c i , r i n u n c e f a t i c o s e - h a p r o s e g u i t o i l c a p o d e l l o S t a t o - . P e r q u e s t o g r a z i e , p e r q u e s t a t e s t i m o n i a n z a d i c a p a c i t à , d i i m p e g n o c h e f a s u p e r a r e l e d i f f i c o l t à . S a c r i f i c i c h e s o n o c o m p e n s a t i d a l l a g r a t i f i c a z i o n e d e l r i s u l t a t o , d e l l a c o m p e t i z i o n e , d a l l ' i n c o n t r o c o n t a n t i a l t r i g i o v a n i i n s e d e i n t e r n a z i o n a l e m a c e r t a m e n t e r i c h i e d o n o v o l o n t à d i i m p e g n o e u n a p p r e z z a m e n t o " .