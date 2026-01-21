R o m a , 2 1 g e n ( A d n k r o n o s ) - L ' i m p e g n o d e g l i a t l e t i p a r a l i m p i c i è " u n e l e m e n t o d i c i v i l t à c h e i n d u c e m o l t i r a g a z z i a i m p e g n a r s i n e l l o s p o r t p a r a l i m p i c o , u n a e s o r t a z i o n e a f a r e c o m e v o i . P e r t u t t i g l i a t l e t i , d i q u a l u n q u e g e n e r e , c ' è i l c o n t i n u o s f o r z o a s u p e r a r s i , a f a r e m e g l i o , q u e s t o s p i n g e a u n a c o m p e t i z i o n e c o n s e s t e s s i , l a p i ù i m p o r t a n t e c h e s i p o s s a s v o l g e r e " . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a S e r g i o M a t t a r e l l a r i c e v e n d o a l Q u i r i n a l e g l i a t l e t i p a r a l i m p i c i v i n c i t o r i d e i m o n d i a l i . " I l v o s t r o e s e m p i o s p i n g e m o l t i a i m p e g n a r s i n e g l i s p o r t p a r a l i m p i c i , u n g r a n d e c o n t r i b u t o a l P a e s e e a l l a c r e s c i t a c i v i l e " , h a s o t t o l i n e a t o i l c a p o d e l l o S t a t o . " V i s o n o a c c a n t o p e r q u e s t o m e s s a g g i o c h e l a n c i a t e , e s o r t a n d o a i m p e g n a r s i i n u n o s p o r t p a r a l i m p i c o . U n g r a n d e p r o g e t t o c h e v a s v i l u p p a t o s e m p r e d i p i ù e i o v i a s s i c u r o l a p i e n a v i c i n a n z a d e l l a p r e s i d e n z a d e l l a R e p u b b l i c a " , h a a g g i u n t o M a t t a r e l l a .