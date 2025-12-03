R o m a , 3 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - “ L e i s t i t u z i o n i d e v o n o e s s e r e p r e s e n t i s u t u t t o , n o n s o l o f a v o r e n d o n u o v i p r o g e t t i e i n f r a s t r u t t u r e , m a a s c o l t a n d o l e e s i g e n z e c h e a r r i v a n o d a l b a s s o , d a i t e r r i t o r i , d o v e a s s o c i a z i o n i c o m e q u e l l a p r e m i a t a o g g i o p e r a n o o g n i g i o r n o a c o n t a t t o c o n l e p e r s o n e ” . L o h a d i c h i a r a t o G i u s e p p e I n c o c c i a t i , c o n s i g l i e r e d e l v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o A n t o n i o T a j a n i , i n t e r v e n u t o a l l a q u a r t a e d i z i o n e d e l C S R A w a r d , l ’ i n i z i a t i v a d i E n t a i n I t a l i a c h e v a l o r i z z a i p r o g e t t i d i i n c l u s i o n e s o c i a l e c a p a c i d i g e n e r a r e i m p a t t i c o n c r e t i p e r c o m u n i t à e c i t t a d i n i , a l l ’ A r a P a c i s d i R o m a . I n c o c c i a t i , p r e s e n t e a n c h e n e l l a s u a d u p l i c e v e s t e d i e x a t l e t a p r o f e s s i o n i s t a , h a s o t t o l i n e a t o l ’ u r g e n z a d i r i l a n c i a r e l a p a r t e c i p a z i o n e a l l o s p o r t t r a i p i ù g i o v a n i : “ S e m p r e m e n o r a g a z z i p r a t i c a n o a t t i v i t à s p o r t i v a . L e r a g i o n i s o n o t a n t e , m a r e s t a f o n d a m e n t a l e g a r a n t i r e a t u t t i – d a i b a m b i n i f i n o a g l i a d u l t i – l a p o s s i b i l i t à d i f a r e s p o r t , p e r c h é b e n e s s e r e , s p i r i t o d i s q u a d r a , s a c r i f i c i o e c u l t u r a s p o r t i v a c o n t r i b u i s c o n o a f o r m a r e d o n n e e u o m i n i m i g l i o r i ” . U n i m p e g n o c h e , s e c o n d o I n c o c c i a t i , n o n p u ò p r e s c i n d e r e d a u n s o s t e g n o c o n c r e t o a l l e f a m i g l i e e a l l e a s s o c i a z i o n i : “ O g g i m o l t e f a m i g l i e n o n p o s s o n o p e r m e t t e r s i i c o s t i d e l l e a t t i v i t à s p o r t i v e . D a p i c c o l i n o i g i o c a v a m o i n u n p r a t o , o r g a n i z z a v a m o t o r n e i i m p r o v v i s a t i , e q u e l l o b a s t a v a p e r c r e a r e a g g r e g a z i o n e . G l i e n t i l o c a l i d e v o n o a i u t a r e c h i h a m e n o p o s s i b i l i t à e s o s t e n e r e l e a s s o c i a z i o n i g r a v a t e d a s p e s e s e m p r e p i ù i m p e g n a t i v e ” . I l c o n s i g l i e r e h a p o i r i c h i a m a t o i l r u o l o d e l l e i s t i t u z i o n i n e l “ m e t t e r c i i l c u o r e ” : “ L e i d e e v i a g g i a n o s u l l e g a m b e d e g l i u o m i n i . S e r v e e m p a t i a , c a p a c i t à d i c o m p r e n d e r e l e d i f f i c o l t à d e g l i a l t r i e v o l o n t à d i d a r e i l m e g l i o d i n o i s t e s s i . S o l o c o s ì l o s p o r t p u ò t o r n a r e a e s s e r e u n v e r o m o t o r e d i i n c l u s i o n e ” .