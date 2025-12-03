R o m a , 3 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - “ C r e d o c h e l e i s t i t u z i o n i s t i a n o c o g l i e n d o i l p e r c o r s o c h e a b b i a m o i n t r a p r e s o , a n c h e s e c o n i l t e r m i n e i s t i t u z i o n i i n t e n d i a m o r e a l t à m o l t o d i v e r s e t r a l o r o . A l i v e l l o c e n t r a l e – s p e s s o – i l m e s s a g g i o a r r i v a c o n c h i a r e z z a . L e d i f f i c o l t à e m e r g o n o q u a n d o s i p a r l a d i c r e a r e r e t e s u i t e r r i t o r i , p e r c h é s o n o l e p e r s o n e , p i ù c h e i v i n c o l i d i b i l a n c i o , a r e n d e r e p i ù c o m p l e s s o t r a s f o r m a r e l e i d e e i n p r o g e t t i c o n c r e t i ” . È q u a n t o a f f e r m a A n d r e a F a e l l i , r e s p o n s a b i l e d e l G r u p p o E n t a i n i n I t a l i a , i n t e r v e n u t o a l l a q u a r t a e d i z i o n e d e l C s r A w a r d , l ’ i n i z i a t i v a d i E n t a i n I t a l i a d e d i c a t a a i p r o g e t t i d i i n c l u s i o n e s o c i a l e c a p a c i d i g e n e r a r e v a l o r e r e a l e p e r p e r s o n e e c o m u n i t à , o s p i t a t a a l l ’ A u d i t o r i u m d e l l ’ A r a P a c i s d i R o m a . F a e l l i s o t t o l i n e a c o m e i l n o d o c r u c i a l e s i a “ f a r e r e t e ” t r a a s s o c i a z i o n i , t e r z o s e t t o r e , e n t i l o c a l i e i m p r e s e : “ I n I t a l i a t u t t e q u e s t e r e a l t à s o n o c o n s a p e v o l i d e l l e p o s s i b i l i t à c h e a b b i a m o d a v a n t i . L a v e r a s f i d a s t a n e l l a t r a d u z i o n e o p e r a t i v a , n e i p i c c o l i s t e p n e c e s s a r i p e r c h é u n a b u o n a i d e a d i v e n t i r e a l t à ” . U n p a s s a g g i o c h i a v e , s e c o n d o F a e l l i , p e r f a r s ì c h e s p o r t , i n c l u s i o n e e r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e p o s s a n o i n c i d e r e d a v v e r o s u l t e r r i t o r i o , s o p r a t t u t t o n e l l e c o m u n i t à p i ù f r a g i l i . “ I l n o s t r o i m p e g n o ” , c o n c l u d e F a e l l i , “ è c o n t i n u a r e a c o s t r u i r e p o n t i e f a c i l i t a r e p r o c e s s i , p e r c h é s o l o c o s ì i p r o g e t t i p o s s o n o g e n e r a r e v a l o r e c o n c r e t o e d u r a t u r o ” .