M i l a n o , 2 5 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - L o s p o r t c o m e m o t o r e d i i n c l u s i o n e e d i a l o g o . C o n q u e s t a v i s i o n e E n t a i n h a s u p p o r t a t o Y o u S p o r t p e r l a r e a l i z z a z i o n e d e i C a m p i s p o r t i v i ' R o b e r t a G u a i n e r i ' , p r o g e t t o d e d i c a t o a l l a m e m o r i a d e l l ’ e x A s s e s s o r a a l l o S p o r t d e l C o m u n e d i M i l a n o , i n a u g u r a t o i l 2 5 o t t o b r e 2 0 2 5 . L ’ i n i z i a t i v a - s i s p i e g a i n u n a n o t a - h a p o r t a t o a n u o v a v i t a a d u e i m p i a n t i s p o r t i v i a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ I s t i t u t o C o m p r e n s i v o R i n n o v a t a P i z z i g o n i , n e l l a p e r i f e r i a n o r d d e l l a c i t t à . L ' i n t e r v e n t o h a p r e v i s t o l a r i q u a l i f i c a z i o n e d i u n c a m p o d a c a l c i o a 5 e d i u n c a m p o p o l i v a l e n t e , i n s i e m e a l l a c r e a z i o n e d i p e r c o r s i a c c e s s i b i l i p e r l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à , p e r f a v o r i r e u n a f r u i z i o n e d a v v e r o i n c l u s i v a . I l r i n n o v a m e n t o d e g l i s p a z i " p u n t a a g a r a n t i r e a c c e s s o a l l a p r a t i c a s p o r t i v a , c o n a t t e n z i o n e p a r t i c o l a r e a l l e p e r s o n e p i ù f r a g i l i . I m p i a n t i m o d e r n i , s i c u r i e a c c e s s i b i l i s o n o f o n d a m e n t a l i p e r v i v e r e p i e n a m e n t e i v a l o r i e d u c a t i v i e s o c i a l i d e l l o s p o r t e p e r o f f r i r e u n e s e m p i o c o n c r e t o d i s v i l u p p o e i n c l u s i o n e . L o s p o r t s i c o n f e r m a c o s ì u n p o t e n t e c o l l a n t e s o c i a l e , c a p a c e d i a b b a t t e r e b a r r i e r e e c o s t r u i r e l e g a m i d u r a t u r i n e l q u a r t i e r e e n e l l a c o m u n i t à " . L ’ i n t e r v e n t o a i C a m p i ' R o b e r t a G u a i n e r i ' s i i n s e r i s c e n e l p e r c o r s o d i E n t a i n – c o n d i v e r s e i n i z i a t i v e g i à a v v i a t e s u l t e r r i t o r i o - v o l t o a p r o m u o v e i n f r a s t r u t t u r e s p o r t i v e i n c l u s i v e e a c c e s s i b i l i , i n g r a d o d i g e n e r a r e v a l o r e m i s u r a b i l e g r a z i e a u n m o d e l l o d i c o l l a b o r a z i o n e p u b b l i c o – p r i v a t o r e p l i c a b i l e i n t u t t a I t a l i a . “ S i a m o o r g o g l i o s i d i s o s t e n e r e i l p r o g e t t o R o b e r t a G u a i n e r i a l f i a n c o d i Y o u S p o r t , c h e r a p p r e s e n t a u n m o d e l l o d i c o l l a b o r a z i o n e v i r t u o s a t r a i s t i t u z i o n i , i m p r e s e e t e r z o s e t t o r e – h a d i c h i a r a t o G i u l i a n o G u i n c i , P u b l i c A f f a i r s , S u s t a i n a b i l i t y & R e t a i l O p e r a t i o n s D i r e c t o r d i E n t a i n i n I t a l i a . - R e s t i t u i r e s p a z i c h e c o n i u g h i n o s p o r t e i n c l u s i o n e s i g n i f i c a i n v e s t i r e n e l f u t u r o d e i n o s t r i t e r r i t o r i . I n q u e s t a d i r e z i o n e , c o n i l n o s t r o C S R A w a r d p r o m u o v i a m o o g n i a n n o m o m e n t i d i c o n f r o n t o e c o - p r o g e t t a z i o n e c a p a c i d i g e n e r a r e p a r t n e r s h i p d u r e v o l i e r i s u l t a t i m i s u r a b i l i , c o n c r e t i e s o s t e n i b i l i . ”