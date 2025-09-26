R o m a , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I l p r o s s i m o p a s s o p e r S p o r t e S a l u t e è c r e a r e l a ‘ C a s a d e l l o S p o r t ’ . V o g l i a m o d a r e f o r m a a d u n a v i s i o n e n u o v a e c o n c r e t a : l o s p o r t n o n è s o l o m o v i m e n t o , è i d e n t i t à , è i n c o n t r o , è f u t u r o , è v i t a . Q u e s t o s p a z i o s a r à i l s i m b o l o d i u n a c o m u n i t à v i v a , a p e r t a e i n c l u s i v a , d o v e f e d e r a z i o n i , e n t i d i p r o m o z i o n e s p o r t i v a e c i t t a d i n i p o t r a n n o c o l l a b o r a r e i n m o d o o r i z z o n t a l e , g e n e r a n d o v a l o r e c o n d i v i s o . N o n p i ù l u o g h i c h i u s i , m a a m b i e n t i d i c o w o r k i n g e c o n f r o n t o , d o v e i l w e l f a r e , l a s a l u t e e l a f o r m a z i o n e s i i n t r e c c i a n o p e r c o s t r u i r e u n e c o s i s t e m a s p o r t i v o m o d e r n o e s o s t e n i b i l e ” . Q u e s t e l e p a r o l e d e l l ’ A d d i S p o r t e S a l u t e D i e g o N e p i M o l i n e r i s a l l ' A d n k r o n o s , p a r l a n d o d e l l ' e v o l u z i o n e d e l p r o g e t t o " S e s t a n t e " . “ C o n l a ‘ C a s a d e l l o S p o r t ’ , S p o r t e S a l u t e c o m p i e u n p a s s o d e c i s i v o v e r s o u n n u o v o m o d e l l o d i a g g r e g a z i o n e e c o l l a b o r a z i o n e . I l p r o g e t t o p i l o t a c o i n v o l g e r à l e s e d i d i v i a P i r a n e s i a M i l a n o e d i v i a l e T i z i a n o a R o m a p e r u n a s t r u t t u r a n o n p i ù v e r t i c a l e , m a o r i z z o n t a l e , d o v e i l w e l f a r e , l a f o r m a z i o n e , l a s a l u t e e l o s c a m b i o d i i d e e s i i n t r e c c i a n o p e r g e n e r a r e v a l o r e e c r e a r e u n e f f e t t o m o l t i p l i c a t o r e p e r t u t t o i l m o n d o s p o r t i v o i t a l i a n o . I n o l t r e , s t i a m o r i s t r u t t u r a n d o g l i s p a z i d e l l a e x C i v i s a R o m a , c h e t r a u n a n n o e m e z z o s a r à l a s e d e d i S p o r t e S a l u t e , l a s c i a n d o P a l a z z o H ” , h a a n n u n c i a t o l ’ a d d i S p o r t e S a l u t e . “ C o n o l t r e 7 . 6 0 0 c o m u n i i n t u t t a I t a l i a , i n o l t r e , c i i m p e g n i a m o i n u n d i a l o g o c o s t a n t e , a n c h e p o r t a a p o r t a c o n t u t t e l e s o c i e t à s p o r t i v e , p e r c o s t r u i r e i n s i e m e u n e c o s i s t e m a i n c l u s i v o , d i n a m i c o e s o s t e n i b i l e ” . “ C a m b i a m o i l " c o m e " l o s p o r t è p r e s e n t e n e l l e c i t t à , s e n z a m e t t e r e i n d i s c u s s i o n e l a s u a p r e s e n z a i n t u t t i i t e r r i t o r i . N o n v o g l i a m o c h i u d e r e p r e s i d i n e l l e c i t t à , a n z i . V o g l i a m o c o s t r u i r e u n a r e t e t e r r i t o r i a l e a n c o r a p i ù s o l i d a e c a p i l l a r e . N o n p i ù d e l l e s t r u t t u r e e s t e r n e e l o n t a n e d a l l e e s i g e n z e d e l l a c o m u n i t à m a d e l l e p i a z z e a p e r t e d o v e i c i t t a d i n i , l e f a m i g l i e e g l i s p o r t i v i p o s s a n o s e n t i r s i a l l o s t e s s o l i v e l l o e p a r t e i n t e g r a n t e d e l p r o g e t t o c h e p a r t e d a l l a d i f f u s i o n e d e l l o s p o r t , p a s s a d a l l a p o s s i b i l i t à d i p r a t i c a r l o , d a l l ’ o p p o r t u n i t à d e l l a s c e l t a e a r r i v a a l l a m e d a g l i a . E i n q u e s t o u n r u o l o d e t e r m i n a n t e d o v r a n n o a v e r l o g l i O r g a n i s m o S p o r t i v i c h e d o v r a n n o e v o l v e r e l a c o n c e z i o n e c h e h a n n o a v u t o f i n o r a d e l l o r o f u n z i o n a m e n t o . D o v r a n n o s c e n d e r e m a t e r i a l m e n t e i n c a m p o n e l l ’ a c c o m p a g n a r e c h i f a s p o r t e p r o m u o v e r e q u e l l a d i s c i p l i n a , a c u r a r e g l i i m p i a n t i , a f o r m a r e t e c n i c i c o n q u e s t a n u o v a v i s i o n e . A i d e a r e p r o g e t t i p e r i l s o c i a l e e p e r l ’ i n c l u s i o n e ” , h a c o n c l u s o l ’ A d d i S p o r t e S a l u t e .