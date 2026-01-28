R o m a , 2 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L a F e d e r a z i o n e I t a l i a n a T r i a t h l o n p r e s e n t a T r i a t h l o n E x p e r i e n c e , u n ’ i n i z i a t i v a s t r a t e g i c a c h e u n i s c e s p o r t , t u r i s m o e v a l o r i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o , p o r t a n d o l ’ I t a l i a a l c e n t r o d e l g r a n d e t r i a t h l o n i n t e r n a z i o n a l e e c h e , g r a z i e a i s u o i c o n t e n u t i i n n o v a t i v i , s i è c l a s s i f i c a t a a l s e c o n d o p o s t o s u 2 0 6 p r o g e t t i p r e s e n t a t i p e r l ’ a c c e s s o a i f i n a n z i a m e n t i d e l F o n d o N a z i o n a l e d e l T u r i s m o . I l p r o g e t t o , i d e a t o d a l t e a m F i t r i c o o r d i n a t o d a l s e g r e t a r i o g e n e r a l e V a l e r i o T o n i o l o , p r e v e d e q u a t t r o e v e n t i d i l i v e l l o m o n d i a l e , d i s t r i b u i t i l u n g o l ’ a r c o d e l l ’ a n n o e s u l l ’ i n t e r o t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i p r o m u o v e r e i l t u r i s m o s p o r t i v o s o s t e n i b i l e , f a v o r i r e l a d e s t a g i o n a l i z z a z i o n e d e i f l u s s i t u r i s t i c i e v a l o r i z z a r e d e s t i n a z i o n i i t a l i a n e m e n o b a t t u t e d a i c i r c u i t i t r a d i z i o n a l i . L e t a p p e d e l l a T r i a t h l o n E x p e r i e n c e s a r a n n o : P a d o l a ( B L ) – 2 7 f e b b r a i o / 1 ° m a r z o : W o r l d T r i a t h l o n e P a r a t r i a t h l o n W i n t e r C h a m p i o n s h i p s , a p o c h i c h i l o m e t r i d a l l e v e n u e s c h e o s p i t e r a n n o i G i o c h i O l i m p i c i d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 . A l g h e r o ( S S ) – 3 0 m a g g i o : W o r l d T r i a t h l o n C h a m p i o n s h i p S e r i e s , t a p p a d e l c i r c u i t o m o n d i a l e e q u a l i f i c a z i o n e o l i m p i c a . T a r a n t o – 2 9 a g o s t o : G i o c h i d e l M e d i t e r r a n e o , m a n i f e s t a z i o n e s p o r t i v a m u l t i d i s c i p l i n a r e . R o m a – 3 o t t o b r e : W o r l d T r i a t h l o n C u p , n e l l a s u g g e s t i v a c o r n i c e d e l L a g h e t t o d e l l ’ E u r . A t t r a v e r s o q u e s t i a p p u n t a m e n t i , l a F i t r i i n t e n d e p r o m u o v e r e i l t r i a t h l o n n o n s o l o c o m e d i s c i p l i n a s p o r t i v a , m a c o m e s t r u m e n t o d i s c o p e r t a d e l l e e c c e l l e n z e p a e s a g g i s t i c h e , c u l t u r a l i e d e n o g a s t r o n o m i c h e i t a l i a n e , d a l l e c i t t à d ’ a r t e a l l e c o s t e , d a l l a m o n t a g n a a l l e a r e e i n t e r n e . I l p r o g e t t o g e n e r a i m p o r t a n t i r i c a d u t e e c o n o m i c h e e t u r i s t i c h e : s i s t i m a n o o l t r e 2 m i l i o n i d i e u r o d i i n d o t t o d i r e t t o , m i g l i a i a d i p e r n o t t a m e n t i e u n a v i s i b i l i t à m e d i a t i c a g l o b a l e g r a z i e a l l e d i r e t t e e a l l e s i n t e s i t e l e v i s i v e s u R a i , R a i S p o r t , T r i a t h l o n L i v e e s u l l e p r i n c i p a l i p i a t t a f o r m e i n t e r n a z i o n a l i . G r a n d e a t t e n z i o n e è r i s e r v a t a a i t e m i d e l l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e , d e l l ’ i n c l u s i o n e , d e l l a p a r i t à d i g e n e r e e d e l l ’ o c c u p a z i o n e g i o v a n i l e . T u t t e l e c o m p e t i z i o n i g a r a n t i s c o n o p a r i o p p o r t u n i t à t r a u o m i n i e d o n n e , m e n t r e l ’ o r g a n i z z a z i o n e d e g l i e v e n t i p r e v e d e i l c o i n v o l g i m e n t o d i r i s o r s e u n d e r 3 0 e l ’ a d o z i o n e d i l i n e e g u i d a i n t e r n a z i o n a l i p e r e v e n t i s p o r t i v i s o s t e n i b i l i , i n l i n e a c o n l ’ A g e n d a 2 0 3 0 O N U . T r i a t h l o n E x p e r i e n c e s i i n s e r i s c e i n o l t r e i n u n p e r c o r s o d i t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e d e l l e d e s t i n a z i o n i , g r a z i e a l l o s t r e a m i n g l i v e d e g l i e v e n t i , a l l a p r o d u z i o n e d i c o n t e n u t i c r o s s - m e d i a l i e a l l ’ u t i l i z z o d e i B i g D a t a p e r l ’ a n a l i s i d e i f l u s s i t u r i s t i c i , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n V o d a f o n e A n a l y t i c s . C o n q u e s t o p r o g e t t o , l a F e d e r a z i o n e I t a l i a n a T r i a t h l o n r a f f o r z a i l p r o p r i o r u o l o d i p r o m o t o r e d i s i n e r g i e t r a s p o r t e t e r r i t o r i , c o n f e r m a n d o i l t r i a t h l o n c o m e l e v a d i s v i l u p p o e c o n o m i c o , s o c i a l e e t u r i s t i c o p e r i l P a e s e . C o s ì i l m i n i s t r o d e l T u r i s m o , D a n i e l a S a n t a n c h è : “ È c o n g r a n d e e n t u s i a s m o c h e o g g i a b b i a m o p r e s e n t a t o i l p r o g e t t o T r i a t h l o n E x p e r i e n c e , u n ’ i n i z i a t i v a c h e i l M i n i s t e r o h a a c c o l t o c o n c o n v i n z i o n e e d i c u i s o n o p a r t i c o l a r m e n t e f i e r a . U n p r o g e t t o c h e n o n c e l e b r a s o l t a n t o l o s p o r t , m a v a l o r i z z a a n c h e l a b e l l e z z a e l a s t r a o r d i n a r i a d i v e r s i t à d e i n o s t r i t e r r i t o r i i t a l i a n i . D e s i d e r o r i v o l g e r e u n s e n t i t o r i n g r a z i a m e n t o a l l a F e d e r a z i o n e I t a l i a n a T r i a t h l o n . I n f a t t i , i l u o g h i c h e o s p i t e r a n n o q u e s t i e v e n t i – d a R o m a a l l e s p l e n d i d e c o s t e d i A l g h e r o e T a r a n t o , f i n o a l l e m o n t a g n e d i P a d o l a – s a r a n n o p r o t a g o n i s t i d i u n r a c c o n t o c h e u n i s c e s p o r t e t u r i s m o , c r e a n d o u n l e g a m e i n d i s s o l u b i l e t r a l e p e r s o n e e i l u o g h i . I n u n m o m e n t o i n c u i i l t u r i s m o h a b i s o g n o d i c o n s o l i d a r e l a s u a c r e s c i t a o r m a i c o s t a n t e , p r o g e t t i c o m e q u e s t o r a p p r e s e n t a n o u n ' o p p o r t u n i t à u n i c a p e r p r o m u o v e r e u n m o d e l l o d i t u r i s m o s o s t e n i b i l e e d e s t a g i o n a l i z z a t o , e l a v o r a r e q u i n d i s u i t e r r i t o r i c o m e a b b i a m o a n n u n c i a t o a l F o r u m d i M i l a n o l a n c i a n d o l a s t r a t e g i a n a z i o n a l e d e i p r o s s i m i 1 0 a n n i ” . L e p a r o l e d e l p r e s i d e n t e d e l l a F e d e r a z i o n e I t a l i a n a T r i a t h l o n , R i c c a r d o G i u b i l e i : “ T r i a t h l o n E x p e r i e n c e r a p p r e s e n t a p i e n a m e n t e l a v i s i o n e c h e l a F e d e r a z i o n e I t a l i a n a T r i a t h l o n p o r t a a v a n t i d a a l c u n i a n n i , o s s i a p r o m u o v e r e l e m i g l i o r i l o c a l i t à d e l n o s t r o P a e s e a t t r a v e r s o l a r e a l i z z a z i o n e d i e v e n t i s p o r t i v i d i a l t o l i v e l l o . R i n g r a z i o l a M i n i s t r a S a n t a n c h è p e r a v e r c i m e s s o n e l l e c o n d i z i o n i d i r a g g i u n g e r e q u e s t o o b i e t t i v o , c h e c o n s i s t e n e l c o n i u g a r e l a v a l o r i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o , l o s v i l u p p o d e l l ’ a t t i v i t à a g o n i s t i c a o u t d o o r e u n a c o m u n i c a z i o n e c a p a c e d i r a c c o n t a r e i l n o s t r o P a e s e a t t r a v e r s o i l g e s t o s p o r t i v o . L a p o s s i b i l i t à d i v a l o r i z z a r e i l s i s t e m a I t a l i a a t t r a v e r s o e v e n t i s p o r t i v i i n t e r n a z i o n a l i è u n a s t r a t e g i a s u l l a q u a l e l a F i t r i s t a l a v o r a n d o i n s i n e r g i a c o n l a f e d e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e . L a c o l l a b o r a z i o n e c o n i l M i n i s t e r o d e l T u r i s m o , p i e n a m e n t e i n l i n e a c o n l a n o s t r a v i s i o n e , p e r n o i è m o t i v o d i g r a n d e o r g o g l i o ” . C a t e r i n a V a c c h i , E x e c u t i v e B o a r d M e m b e r W o r l d T r i a t h l o n , h a e v i d e n z i a t o l a u n i c i t à d i q u e s t o p r o g e t t o , “ c h e u n i s c e s v i l u p p o d e l t u r i s m o e c r e s c i t a d e l t r i a t h l o n e d e l l a f e d e r a z i o n e i t a l i a n a . Q u e s t o è u n o s p o r t s o s t e n i b i l e e i n c l u s i v o . O g n i g a r a c h e f a c c i a m o f a v i a g g i a r e l ' I t a l i a n e l m o n d o . T r i a t h l o n E x p e r i e n c e s a r à u n m o l t i p l i c a t o r e d i o p p o r t u n i t à , c o m p e t e n z a e s v i l u p p o d e l t e r r i t o r i o ” . A l e s s a n d r o O n o r a t o , A s s e s s o r e a i G r a n d i E v e n t i , S p o r t , T u r i s m o e M o d a d i R o m a C a p i t a l e : " S i a m o f e l i c i c h e l a n o s t r a c i t t à s i a t r a l e 4 i n I t a l i a c h e o s p i t e r a n n o n e l 2 0 2 6 l a T r i a t h l o n E x p e r i e n c e , c o n c e n t i n a i a d i a t l e t i p r o v e n i e n t i d a o l t r e 4 0 p a e s i d i t u t t o i l m o n d o . D o p o a v e r a v u t o p e r 3 a n n i l a c o p p a d e l m o n d o , q u e s t o p r o g e t t o , c h e u n i s c e s p o r t , t u r i s m o e v a l o r i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o , è i n l i n e a c o n l a s t r a t e g i a c h e s t i a m o a d o t t a n d o d a l n o s t r o p r i m o g i o r n o e c h e h a c o n s e n t i t o a R o m a d i b a t t e r e , p e r i l t e r z o a n n o c o n s e c u t i v o , o g n i r e c o r d s u l t u r i s m o c o n 5 2 , 9 m i l i o n i d i p r e s e n z e n e l 2 0 2 5 . L a t a p p a d i o t t o b r e c o n i l T r i a t h l o n v e i c o l e r à e p r o m u o v e r à a l i v e l l o m o n d i a l e i l q u a d r a n t e d e l l ' E U R e s a r à a n c h e l ' o c c a s i o n e d i d e s t a g i o n a l i z z a r e i f l u s s i t u r i s t i c i " . P e r i l P r e s i d e n t e d e l l a P r o v i n c i a d i B e l l u n o R o b e r t o P a d r i n “ T r i a t h l o n E x p e r i e n c e ” è “ u n ’ o c c a s i o n e u n i c a e s t r a o r d i n a r i a p e r p r e s e n t a r e n o s t r e b e l l e z z e , c o m e P a d o l a , u n a d e l l e p e r l e d e l l e D o l o m i t i . S i a m o o n o r a t i d i p o t e r o s p i t a r e u n a t a p p a d i q u e s t o p r o g e t t o ” . “ D o b b i a m o p a r t i r e d a q u e s t o e v e n t o e d a i G i o c h i d e l M e d i t e r r a n e o p e r p r o m u o v e r e e d i f f o n d e r e a l m e g l i o l a p r a t i c a s p o r t i v a e l a t i p i c i t à d e l n o s t r o t e r r i t o r i o ” h a s o t t o l i n e a t o i l S i n d a c o d i T a r a n t o P i e t r o B i t e t t i .