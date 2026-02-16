M i l a n o , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ L e O l i m p i a d i r a p p r e s e n t a n o l a s t o r i a . A u t o s t r a d e r a p p r e s e n t a l a s t o r i a d e l l ’ I t a l i a . D a g l i a n n i ‘ 6 0 i n p o i s o n o s t a t e c o s t r u i t e s t r a d e c h e h a n n o c o n t r i b u i t o a l l o s v i l u p p o d e l P a e s e . A u t o s t r a d e r a p p r e s e n t a l a s t o r i a d i u n ' I t a l i a c h e c r e s c e , c h e l a v o r a e c h e o g g i s i p o s i z i o n a c o m e u n a d e l l e n a z i o n i c h e t r a i n a n o l ' e c o n o m i a d e l m o n d o . A u t o s t r a d e e i l C o m i t a t o o l i m p i c o , i n q u e s t o p a r t i c o l a r e m o m e n t o , s o n o u n c o n n u b i o d i s u c c e s s o : s o n o p r o t a g o n i s t i e c o s t r u t t o r i d i c e r t e z z e ” . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e l C o n i ( C o m i t a t o o l i m p i c o n a z i o n a l e i t a l i a n o ) L u c i a n o B u o n f i g l i o , a l l a p r o i e z i o n e i n a n t e p r i m a d e l d o c u f i l m r e a l i z z a t o c o n l a c o l l a b o r a z i o n e d i A s p i - A u t o s t r a d e p e r l ’ I t a l i a “ A m b r a S a b a t i n i . A u n m e t r o d a l t r a g u a r d o ” , p r e s s o i l S a l o n e d ’ O n o r e d i C a s a I t a l i a a l l a T r i e n n a l e d i M i l a n o . L a n c i a t o i n o c c a s i o n e d e i G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 , i l d o c u m e n t a r i o r a c c o n t a l a s t o r i a d i r i s c a t t o - n e l l a v i t a e n e l l o s p o r t - d e l l ’ a t l e t a c h e , d o p o u n i n c i d e n t e s t r a d a l e c h e l e è c o s t a t o l ’ a m p u t a z i o n e d e l l a g a m b a s i n i s t r a a l l ’ a l t e z z a d e l g i n o c c h i o , h a d o v u t o t r o v a r e l e f o r z e d i r i a l z a r s i e d i r e a g i r e . U n o s p i r i t o r e s i l i e n t e , i n p i e n o s t i l e O l i m p i c o , c h e l ’ h a p o r t a t a a v i n c e r e d i v e r s e m e d a g l i e d ’ o r o , a d e s s e r e p o r t a b a n d i e r a p e r l ’ I t a l i a a i G i o c h i d i P a r i g i 2 0 2 4 e a d i n f r a n g e r e i l r e c o r d m o n d i a l e n e i 1 0 0 m e t r i . “ S o n o u n p r i v i l e g i a t o - a m m e t t e B u o n f i g l i o - p e r c h é h o v i s t o g a r e g g i a r e A m b r a S a b a t i n i q u a n d o h a v i n t o . C e r c o d i e m o z i o n a r m i t u t t i i g i o r n i p e r v i v e r e a p i e n o . L e i è u n a d e l l e m i e e m o z i o n i ” , c o n c l u d e .