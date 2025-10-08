Roma, 8 ott (Adnkronos) - "Questo è un provvedimento che parla di palestre scolastiche e del loro utilizzo in orario extracurricolare, ma in realtà parla di un Paese che vuole liberare e far vivere i suoi spazi pubblici". Lo ha detto il deputato e responsabile Sport del Pd Mauro Berruto dopo lapprovazione allunanimità della Pdl sullutilizzo degli impianti sportivi scolastici di cui è il primo firmatario. "Ci sono città e regioni dove questo problema non esiste, dove la collaborazione tra scuole, comuni e società sportive funziona, ma sono migliaia i casi dove dirigenti scolastici poco illuminati o procedure complesse rendono impossibile, spesso senza una reale motivazione, lutilizzo delle palestre dopo lorario scolastico", ha spiegato Berruto. "Tre sono i principali punti di cambiamento con il passato: 1) Con questo provvedimento Comuni, Province, Città metropolitane tornano in pieno possesso della disponibilità dei loro beni. Non sarà più necessario il parere vincolante, spesso immotivato, del Consiglio dIstituto o del dirigente scolastico, né quello del Consiglio scolastico provinciale. 2) Le società sportive potranno presentare progetti di riqualificazione e ammodernamento delle palestre scolastiche e, se lente locale ne riconoscerà lutilità pubblica, le convenzioni con quelle società potranno essere gratuite e di durata non inferiore a cinque anni. 3) Le palestre scolastiche potranno restare aperte anche destate, nei periodi di chiusura della scuola accogliendo attività per i ragazzi, che in quel periodo liberi dallimpegno scolastico possono allenarsi di più, ma anche centri estivi o, per esempio, programmi di cultura del movimento per gli over 65, ha concluso Berruto.