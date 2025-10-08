R o m a , 8 o t t ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t o è u n p r o v v e d i m e n t o c h e p a r l a d i p a l e s t r e s c o l a s t i c h e e d e l l o r o u t i l i z z o i n o r a r i o e x t r a c u r r i c o l a r e , m a i n r e a l t à p a r l a d i u n P a e s e c h e v u o l e l i b e r a r e e f a r v i v e r e i s u o i s p a z i p u b b l i c i " . L o h a d e t t o i l d e p u t a t o e r e s p o n s a b i l e S p o r t d e l P d M a u r o B e r r u t o d o p o l ’ a p p r o v a z i o n e a l l ’ u n a n i m i t à d e l l a P d l s u l l ’ u t i l i z z o d e g l i i m p i a n t i s p o r t i v i s c o l a s t i c i d i c u i è i l p r i m o f i r m a t a r i o . " C i s o n o c i t t à e r e g i o n i d o v e q u e s t o p r o b l e m a n o n e s i s t e , d o v e l a c o l l a b o r a z i o n e t r a s c u o l e , c o m u n i e s o c i e t à s p o r t i v e f u n z i o n a , m a s o n o m i g l i a i a i c a s i d o v e d i r i g e n t i s c o l a s t i c i p o c o i l l u m i n a t i o p r o c e d u r e c o m p l e s s e r e n d o n o i m p o s s i b i l e , s p e s s o s e n z a u n a r e a l e m o t i v a z i o n e , l ’ u t i l i z z o d e l l e p a l e s t r e d o p o l ’ o r a r i o s c o l a s t i c o " , h a s p i e g a t o B e r r u t o . " T r e s o n o i p r i n c i p a l i p u n t i d i c a m b i a m e n t o c o n i l p a s s a t o : 1 ) C o n q u e s t o p r o v v e d i m e n t o C o m u n i , P r o v i n c e , C i t t à m e t r o p o l i t a n e t o r n a n o i n p i e n o p o s s e s s o d e l l a d i s p o n i b i l i t à d e i l o r o b e n i . N o n s a r à p i ù n e c e s s a r i o i l p a r e r e v i n c o l a n t e , s p e s s o i m m o t i v a t o , d e l C o n s i g l i o d ’ I s t i t u t o o d e l d i r i g e n t e s c o l a s t i c o , n é q u e l l o d e l C o n s i g l i o s c o l a s t i c o p r o v i n c i a l e . 2 ) L e s o c i e t à s p o r t i v e p o t r a n n o p r e s e n t a r e p r o g e t t i d i r i q u a l i f i c a z i o n e e a m m o d e r n a m e n t o d e l l e p a l e s t r e s c o l a s t i c h e e , s e l ’ e n t e l o c a l e n e r i c o n o s c e r à l ’ u t i l i t à p u b b l i c a , l e c o n v e n z i o n i c o n q u e l l e s o c i e t à p o t r a n n o e s s e r e g r a t u i t e e d i d u r a t a n o n i n f e r i o r e a c i n q u e a n n i . 3 ) L e p a l e s t r e s c o l a s t i c h e p o t r a n n o r e s t a r e a p e r t e a n c h e d ’ e s t a t e , n e i p e r i o d i d i c h i u s u r a d e l l a s c u o l a a c c o g l i e n d o a t t i v i t à p e r i r a g a z z i , c h e i n q u e l p e r i o d o l i b e r i d a l l ’ i m p e g n o s c o l a s t i c o p o s s o n o a l l e n a r s i d i p i ù , m a a n c h e c e n t r i e s t i v i o , p e r e s e m p i o , p r o g r a m m i d i c u l t u r a d e l m o v i m e n t o p e r g l i o v e r 6 5 ” , h a c o n c l u s o B e r r u t o .