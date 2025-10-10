R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L o s p o r t c o m e s t r u m e n t o d i i n c l u s i o n e , c r e s c i t a e l i b e r t à . È q u e s t o i l f i l o c o n d u t t o r e d e l l ’ i n c o n t r o “ O l t r e l e b a r r i e r e . S p o r t e i n c l u s i o n e ” c h e s i è s v o l t o i e r i a l C i r c o l o d e g l i E s t e r i d i R o m a , p r o m o s s o d a F o r m i c h e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n a r t 4 s p o r t e S u p e r J o b . P r o t a g o n i s t i d e l l ’ e v e n t o l a c a m p i o n e s s a p a r a l i m p i c a B e b e V i o G r a n d i s e A l e s s a n d r o O n o r a t o , a s s e s s o r e a i G r a n d i E v e n t i , S p o r t , T u r i s m o e M o d a d e l C o m u n e d i R o m a , i n u n d i a l o g o a p e r t o s u c o m e ‘ a c c o g l i e r e ’ l a d i s a b i l i t à , s e n z a a v e r n e p a u r a e s u c o m e r e n d e r e l ’ a t t i v i t à s p o r t i v a s e m p r e p i ù a c c e s s i b i l e p e r f a r l a d i v e n t a r e u n r e a l e m o t o r e d i e m p o w e r m e n t e p a r t e c i p a z i o n e . L ’ i n c o n t r o h a l a n c i a t o u n m e s s a g g i o p o s i t i v o s u l v a l o r e d e l l a d i v e r s i t à e s u l r u o l o e d u c a t i v o e s o c i a l e d e l l o s p o r t , i n p a r t i c o l a r e p e r i p i ù g i o v a n i : u n a p a l e s t r a d i v i t a d o v e s i i m p a r a n o i l r i s p e t t o , l a c o l l a b o r a z i o n e e l a f i d u c i a i n s e s t e s s i , m a a n c h e u n p o t e n t e s t r u m e n t o c h e c r e a l e g a m i , s t i m o l a i l g i o c o d i s q u a d r a e l a c o n d i v i s i o n e d i o b i e t t i v i c o m u n i . C o l t i v a r e l e a b i l i t à e i t a l e n t i d i c i a s c u n o s i g n i f i c a o f f r i r e a i r a g a z z i l a p o s s i b i l i t à d i c r e d e r e n e i p r o p r i s o g n i e d i c o s t r u i r e u n f u t u r o f o n d a t o s u l l ’ a u t o n o m i a e s u l l ’ a u t o s t i m a . “ L o s p o r t è l a m i a l i b e r t à . T i i n s e g n a c h e i l i m i t i s i p o s s o n o s u p e r a r e e c h e , i n s i e m e , s i p u ò a r r i v a r e o v u n q u e . L ’ i n c l u s i o n e n a s c e p r o p r i o d a q u i : d a l c r e d e r e c h e o g n i p e r s o n a a b b i a i l d i r i t t o d i g i o c a r s i l a p r o p r i a p a r t i t a ” , h a d i c h i a r a t o B e b e V i o G r a n d i s . “ B e b e è u n e s e m p i o s t r a o r d i n a r i o , u n i n n o a l l a v i t a . O g g i p i ù c h e m a i a b b i a m o l a c o n s a p e v o l e z z a c h e l ’ a t t i v i t à s p o r t i v a s i a i l p i ù p o t e n t e m e z z o p e r s u p e r a r e b a r r i e r e , f a v o r i r e i n c l u s i o n e s o c i a l e e i l b e n e s s e r e p s i c o - f i s i c o . N o i a R o m a s t i a m o l a v o r a n d o p e r r e n d e r e l o s p o r t u n d i r i t t o c o n c r e t o , p e r c h é o g g i - t r a c o s t i e l e v a t i e s t r u t t u r e o b s o l e t e - è u n l u s s o . S t i a m o c o s t r u e n d o t r e p a l a z z e t t i a c c e s s i b i l i d o v e s i a p p l i c h e r a n n o t a r i f f e c a l m i e r a t e , c o s ì c o m e n e i n u o v i i m p i a n t i c h e s t i a m o r i a p r e n d o . I n o l t r e d a t r e a n n i a b b i a m o p r o m o s s o i v o u c h e r s p o r t i v i , p e r p e r s o n e c o n u n s e n z a d i s a b i l i t à , d a 5 0 0 e u r o : u n a i u t o c o n c r e t o p e r m i g l i a i a d i f a m i g l i e ” , h a d i c h i a r a t o A l e s s a n d r o O n o r a t o . L ’ e v e n t o è n a t o s u i n i z i a t i v a d i F o r m i c h e e d a l l ’ i m p e g n o d i d u e r e a l t à c h e f a n n o d e l l o s p o r t u n m o t o r e d i i n c l u s i o n e p e r b a m b i n i e r a g a z z i c o n d i s a b i l i t à . A r t 4 s p o r t , n a s c e n e l 2 0 0 9 i s p i r a n d o s i a l l a s t o r i a d i B e b e V i o G r a n d i s , c o n l a f i n a l i t à d i m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e i g i o v a n i c o n a m p u t a z i o n i d ’ a r t o e d e l l e l o r o f a m i g l i e , p r o m u o v e n d o i n I t a l i a l a c o n o s c e n z a e l a p r a t i c a d e l l o s p o r t p a r a l i m p i c o . O g g i l ’ A s s o c i a z i o n e è u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r t a n t i r a g a z z i c h e , g r a z i e a l l o s p o r t , r i t r o v a n o f i d u c i a , a u t o n o m i a e p o s s i b i l i t à d i e s p r i m e r s i . S u p e r J o b è l a p i a t t a f o r m a g r a t u i t a d i e - r e c r u i t m e n t n a t a n e l 2 0 2 0 p e r f a v o r i r e l ’ i n s e r i m e n t o l a v o r a t i v o d e l l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à , c h e p o r t a a v a n t i n u m e r o s e i n i z i a t i v e s u i t e m i d e l l a d i v e r s i t à e d e l l ’ i n c l u s i o n e , i n c o r a g g i a n d o i l d i a l o g o t r a I s t i t u z i o n i , a z i e n d e , t e r z o s e t t o r e , s c u o l a e m o n d o d e l l o s p o r t , p e r c o s t r u i r e u n a s o c i e t à p i ù e q u a e r e a l m e n t e p a r t e c i p a t i v a . “ L ’ i n c l u s i o n e è f a t t a d i e s p e r i e n z e c o n d i v i s e , n o n d i s l o g a n . Q u e s t o i n c o n t r o è u n a t e s t i m o n i a n z a f o r t e d i c o m e o g n i l i m i t e p o s s a t r a s f o r m a r s i i n u n a n u o v a p o s s i b i l i t à ” , h a d e t t o O t t a v i a L a n d i , p r e s i d e n t e d i S u p e r J o b . “ N e l l a v o r o , n e l l o s p o r t e n e l l a v i t a q u o t i d i a n a d e l l e f a m i g l i e c h e c o n v i v o n o c o n u n a d i s a b i l i t à , S u p e r J o b v u o l e o f f r i r e s t r u m e n t i d i a u t o n o m i a e c o n s a p e v o l e z z a , a i u t a n d o l e p e r s o n e a v a l o r i z z a r e l e p r o p r i e c a p a c i t à e a s e n t i r s i p a r t e d i u n a c o m u n i t à . L ’ e v e n t o d i i e r i è s t a t a a n c h e l ’ o c c a s i o n e p e r r i v o l g e r e u n a p p e l l o a l l e I s t i t u z i o n i a f f i n c h é s i i m p e g n i n o p e r r e n d e r e i l s i s t e m a s p o r t i v o i t a l i a n o r e a l m e n t e i n c l u s i v o . U n a s o c i e t à c h e i n v e s t e s u l l o s p o r t i n v e s t e n e l f u t u r o ” . U n m e s s a g g i o c o r a l e , c h e u n i s c e e s p e r i e n z e , v i s i o n i e r e s p o n s a b i l i t à c o m u n i : p e r c h é l o s p o r t n o n è s o l o c o m p e t i z i o n e , m a u n l i n g u a g g i o u n i v e r s a l e d i l i b e r t à , d i g n i t à e s p e r a n z a .