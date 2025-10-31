M i l a n o , 3 1 o t t . ( L a b i t a l i a ) - “ L a s p a c e e c o n o m y è s e m p r e p i ù u n s e t t o r e t r a i n a n t e d e l M a d e i n I t a l y , s u c u i s i n d a l l ' i n i z i o a b b i a m o i n v e s t i t o , r e a l i z z a n d o a n c h e l a p r i m a l e g g e n a z i o n a l e s u l l o s p a z i o ” . L o h a d e t t o i l m i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y , A d o l f o U r s o , a m a r g i n e d e l l ’ u l t i m a t a p p a d e g l i S t a t i G e n e r a l i d e l l a S p a c e E c o n o m y 2 0 2 5 , i n i z i a t i v a p r o m o s s a d a l l ' I p s e , I n t e r g r u p p o p a r l a m e n t a r e p e r l a S p a c e E c o n o m y , a l P i r e l l i H a n g a r B i c o c c a d i M i l a n o . “ A b b i a m o - s o t t o l i n e a U r s o - g r a n d i i m p r e s e , a t t o r i i n t e r n a z i o n a l i , p e n s i a m o a n c h e a l r e c e n t e a c c o r d o s t r a t e g i c o t r a L e o n a r d o , A i r b u s e T h a l e s c h e r e a l i z z a u n v e r o c a m p i o n e e u r o p e o , c a p a c e d i c o m p e t e r e a l i v e l l o g l o b a l e , d i a s s i c u r a r e l ' a u t o n o m i a s t r a t e g i c a e u r o p e a s u l l o s p a z i o , m a a n c h e c e n t i n a i a d i p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e c h e l a v o r a n o i n 1 5 d i s t r e t t i i n d u s t r i a l i d e l n o s t r o t e r r i t o r i o , a l N o r d , i n r e g i o n i d e l C e n t r o e n e l S u d d e l n o s t r o P a e s e . L o s p a z i o - c o n c l u d e i l m i n i s t r o - u n i s c e l ' I t a l i a e n e a s s i c u r a i l f u t u r o t e c n o l o g i c o ” .