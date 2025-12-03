R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ L o s p a z i o , d a l l a d i f e s a a l d i g i t a l d i v i d e , c o s t i t u i s c e o g g i u n l a y e r c o m u n e p e r t u t t i i s e t t o r i ” . C o n q u e s t a r i f l e s s i o n e G a b r i e l e P i e r a l l i , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i T e l e s p a z i o , h a s i n t e t i z z a t o l ’ i n t e r v i s t a d e d i c a t a a i s e r v i z i s a t e l l i t a r i n e l l ’ a m b i t o d e l l a c o n f e r e n z a S p a c e & U n d e r w a t e r – S p a c e E c o n o m y , S u b m a r i n e C a b l e s & C y b e r s e c u r i t y , i n c o r s o n e i S a l o n i d i R a p p r e s e n t a n z a d e l l a C a s e r m a d e i C a r a b i n i e r i “ S a l v o D ’ A c q u i s t o ” a R o m a . L ’ i n t e r v e n t o — i n t r o d o t t o c o n u n r i f e r i m e n t o p e r s o n a l e a l l ’ A r m a d e i C a r a b i n i e r i — s i è c o n c e n t r a t o s u i b e n e f i c i c o n c r e t i d e l l e t e c n o l o g i e s p a z i a l i p e r c i t t a d i n i , i m p r e s e e p u b b l i c h e a m m i n i s t r a z i o n i . P i e r a l l i h a r i c h i a m a t o u n o d e i f r o n t i m e n o c i t a t i d e l l a g i o r n a t a : i l r u o l o d e l l e c o m u n i c a z i o n i s a t e l l i t a r i n e l l a r i d u z i o n e d e l d i v a r i o d i g i t a l e . “ I n A m a z z o n i a c o n n e t t i a m o s c u o l e c h e a l t r i m e n t i n o n a v r e b b e r o a c c e s s o a i n t e r n e t e a l l ’ i s t r u z i o n e ” , h a s p i e g a t o , r i c o r d a n d o l ’ i m p a t t o d i r e t t o s u f o r m a z i o n e e i n c l u s i o n e s o c i a l e . U n p a s s a g g i o è s t a t o d e d i c a t o a l l e c o m u n i c a z i o n i s i c u r e , t e m a c e n t r a l e a n c h e p e r l ’ U n i o n e e u r o p e a : “ O l t r e a l d i g i t a l d i v i d e , i l n o s t r o c o r e r e s t a l e g a t o a l l a d i f e s a e a l l a s i c u r e z z a d e l l e c o m u n i c a z i o n i , i n c l u s e q u e l l e l i g h t g o v ” , h a d e t t o . A m p i o s p a z i o a n c h e a l l ’ o s s e r v a z i o n e d e l l a T e r r a e a l p r o g r a m m a I r i d e , f i n a n z i a t o c o n r i s o r s e d e l P n r r : “ I v e r t i c a l i g e n e r a t i d a l l ’ u s o d e i d a t i s a r a n n o a b e n e f i c i o d e l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e : a g r i c o l t u r a , m o n i t o r a g g i o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e , c o n t r o l l o d e i c o n f i n i , g e o i n f o r m a z i o n e ” . N e l l a p a r t e f i n a l e , i l d i s c o r s o s i è s p o s t a t o s u l l ’ e s p l o r a z i o n e l u n a r e e s u l p r o g e t t o M o o n l i g h t , d o v e T e l e s p a z i o è t r a g l i a t t o r i c h i a v e : “ G u i d e r e m o p e r l ’ A g e n z i a S p a z i a l e E u r o p e a u n a r e t e d i s a t e l l i t i a t t o r n o a l l a L u n a p e r f o r n i r e n a v i g a z i o n e e c o m u n i c a z i o n e a l l e f u t u r e m i s s i o n i e u r o p e e , g i a p p o n e s i e a m e r i c a n e , c o n u n f o r t e l e g a m e c o n A r t e m i s d e l l a N a s a ” . P i e r a l l i h a r i c o r d a t o c h e l ’ I t a l i a “ è i l p r i m o c o n t r i b u t o r e d e l p r o g r a m m a M o o n l i g h t ” , s e g n a l e d e l l a v o l o n t à n a z i o n a l e d i p r e s i d i a r e l a f u t u r a e c o n o m i a l u n a r e , d e s t i n a t a a g e n e r a r e o p p o r t u n i t à i n d u s t r i a l i e s c i e n t i f i c h e .