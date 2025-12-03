Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Lo spazio, dalla difesa al digital divide, costituisce oggi un layer comune per tutti i settori. Con questa riflessione Gabriele Pieralli, Amministratore Delegato di Telespazio, ha sintetizzato lintervista dedicata ai servizi satellitari nellambito della conferenza Space&Underwater Space Economy, Submarine Cables & Cybersecurity, in corso nei Saloni di Rappresentanza della Caserma dei Carabinieri Salvo DAcquisto a Roma. Lintervento introdotto con un riferimento personale allArma dei Carabinieri si è concentrato sui benefici concreti delle tecnologie spaziali per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Pieralli ha richiamato uno dei fronti meno citati della giornata: il ruolo delle comunicazioni satellitari nella riduzione del divario digitale. In Amazzonia connettiamo scuole che altrimenti non avrebbero accesso a internet e allistruzione, ha spiegato, ricordando limpatto diretto su formazione e inclusione sociale. Un passaggio è stato dedicato alle comunicazioni sicure, tema centrale anche per lUnione europea: Oltre al digital divide, il nostro core resta legato alla difesa e alla sicurezza delle comunicazioni, incluse quelle light gov, ha detto. Ampio spazio anche allosservazione della Terra e al programma Iride, finanziato con risorse del Pnrr: I verticali generati dalluso dei dati saranno a beneficio della pubblica amministrazione: agricoltura, monitoraggio delle infrastrutture, controllo dei confini, geoinformazione. Nella parte finale, il discorso si è spostato sullesplorazione lunare e sul progetto Moonlight, dove Telespazio è tra gli attori chiave: Guideremo per lAgenzia Spaziale Europea una rete di satelliti attorno alla Luna per fornire navigazione e comunicazione alle future missioni europee, giapponesi e americane, con un forte legame con Artemis della Nasa. Pieralli ha ricordato che lItalia è il primo contributore del programma Moonlight, segnale della volontà nazionale di presidiare la futura economia lunare, destinata a generare opportunità industriali e scientifiche.