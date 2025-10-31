M i l a n o , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " V i v i a m o u n a f a s e s t o r i c a s e n z a p r e c e d e n t i , c o n s c e n a r i i m p e n s a b i l i f i n o a p o c h i a n n i f a . S o n o o l t r e 5 0 i c o n f l i t t i a t t i v i n e l m o n d o e i n q u e s t o c o n t e s t o a n c h e l o s p a z i o è , o r m a i , u n d o m i n i o c r i t i c o d i c o m p e t i z i o n e e m i n a c c e . L e i n f r a s t r u t t u r e s p a z i a l i s o n o l a s p i n a d o r s a l e d e i s e r v i z i e s s e n z i a l i , e p e r q u e s t o d i v e n t a n o o b i e t t i v i d i a l t o v a l o r e m i l i t a r e " . A d i r l o è i l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a , G u i d o C r o s e t t o , i n o c c a s i o n e d e l l a s e c o n d a e d i z i o n e d e g l i S t a t i g e n e r a l i d e l l a S p a c e e c o n o m y 2 0 2 5 . " P e r o p e r a r e n e l l o s p a z i o , p e r ò , s e r v e u n a c o n d i z i o n e : e s s e r e i n g r a d o d i a c c e d e r v i . N e l 2 0 2 4 g l i S t a t i u n i t i h a n n o e f f e t t u a t o 1 5 8 l a n c i , l a C i n a 6 8 , l ’ E u r o p a s o l t a n t o 3 : u n d a t o c h e i m p o n e u n a p r o f o n d a r i f l e s s i o n e s u l l a n o s t r a a u t o n o m i a s t r a t e g i c a - s p i e g a i l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a - . S i r e n d e , q u i n d i , n e c e s s a r i o s v i l u p p a r e s i s t e m i r i s p o n d e n t i a i r e q u i s i t i d e l l a d i f e s a e u t i l i z z a b i l i i n o t t i c a d u a l e , c o s ì d a p r o t e g g e r e i l P a e s e e m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e i s e r v i z i p e r t u t t i . S p a c e e c o n o m y e d i f e s a s o n o i n e s t r i c a b i l m e n t e c o n n e s s e : o c c o r r e s o s t e n e r e l ’ i n t e r a z i o n e t r a r i c e r c a , i n d u s t r i a e d i f e s a p e r r a f f o r z a r e l a c o m p e t i t i v i t à e l a r e s i l i e n z a d e l s i s t e m a P a e s e " . " G l i S t a t i g e n e r a l i d e l l a S p a c e e c o n o m y r a p p r e s e n t a n o u n ’ o p p o r t u n i t à s i g n i f i c a t i v a p e r f e r t i l i z z a r e q u e s t a d i n a m i c a , d o v e i d e e , c o m p e t e n z e e r e s p o n s a b i l i t à s i i n c o n t r a n o p e r c o s t r u i r e u n f u t u r o p i ù s i c u r o e f r u i b i l e p e r t u t t i " , c o n c l u d e .