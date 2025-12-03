Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Oggi abbiamo enfatizzato il programma European Resilience for Space, un nuovo programma dellAgenzia Spaziale Europea che integra osservazione della Terra, connettività sicura e servizi di posizionamento, navigazione e timing. Lo ha spiegato Samantha Cristoforetti, astronauta dellESA, nel punto stampa a margine del suo intervento alla conferenza Space&Underwater Space Economy, Submarine Cables & Cybersecurity, in corso nei Saloni di Rappresentanza della Caserma dei Carabinieri Salvo DAcquisto a Roma. Cristoforetti ha illustrato le priorità della nuova strategia europea per lo spazio, spiegando che lobiettivo è fornire allEuropa capacità sovrane e autonome, fondamentali per il nostro benessere economico e per la nostra sicurezza. Lastronauta ha commentato anche i risultati della Ministeriale Esa: È andata molto bene, abbiamo ricevuto un finanziamento complessivo superiore a quanto richiesto: 22,3 miliardi per implementare i programmi preparati per i prossimi tre anni. Cristoforetti ha sottolineato limportanza di momenti di confronto sul tema dello spazio: Eventi come questo sono fondamentali per mettere insieme persone con prospettive diverse e far capire come spazio e underwater abbiano uninfluenza pervasiva nella nostra vita sociale, economica e nella nostra sicurezza. Per quel che riguarda le prossime missioni lunari, Samantha Cristoforetti ha specificato che: LEsa ha negoziato tre missioni attorno alla Luna per astronauti europei. Una sarà tedesca, una italiana e una francese. Quanto alla possibilità di essere lei la prossima italiana nello spazio: Chissà, uno dei voli successivi potrebbe essere il mio, come quello di altri miei colleghi.