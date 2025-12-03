R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i a b b i a m o e n f a t i z z a t o i l p r o g r a m m a E u r o p e a n R e s i l i e n c e f o r S p a c e , u n n u o v o p r o g r a m m a d e l l ’ A g e n z i a S p a z i a l e E u r o p e a c h e i n t e g r a o s s e r v a z i o n e d e l l a T e r r a , c o n n e t t i v i t à s i c u r a e s e r v i z i d i p o s i z i o n a m e n t o , n a v i g a z i o n e e t i m i n g ” . L o h a s p i e g a t o S a m a n t h a C r i s t o f o r e t t i , a s t r o n a u t a d e l l ’ E S A , n e l p u n t o s t a m p a a m a r g i n e d e l s u o i n t e r v e n t o a l l a c o n f e r e n z a S p a c e & U n d e r w a t e r – S p a c e E c o n o m y , S u b m a r i n e C a b l e s & C y b e r s e c u r i t y , i n c o r s o n e i S a l o n i d i R a p p r e s e n t a n z a d e l l a C a s e r m a d e i C a r a b i n i e r i “ S a l v o D ’ A c q u i s t o ” a R o m a . C r i s t o f o r e t t i h a i l l u s t r a t o l e p r i o r i t à d e l l a n u o v a s t r a t e g i a e u r o p e a p e r l o s p a z i o , s p i e g a n d o c h e l ’ o b i e t t i v o è “ f o r n i r e a l l ’ E u r o p a c a p a c i t à s o v r a n e e a u t o n o m e , f o n d a m e n t a l i p e r i l n o s t r o b e n e s s e r e e c o n o m i c o e p e r l a n o s t r a s i c u r e z z a ” . L ’ a s t r o n a u t a h a c o m m e n t a t o a n c h e i r i s u l t a t i d e l l a M i n i s t e r i a l e E s a : “ È a n d a t a m o l t o b e n e , a b b i a m o r i c e v u t o u n f i n a n z i a m e n t o c o m p l e s s i v o s u p e r i o r e a q u a n t o r i c h i e s t o : 2 2 , 3 m i l i a r d i p e r i m p l e m e n t a r e i p r o g r a m m i p r e p a r a t i p e r i p r o s s i m i t r e a n n i ” . C r i s t o f o r e t t i h a s o t t o l i n e a t o l ’ i m p o r t a n z a d i m o m e n t i d i c o n f r o n t o s u l t e m a d e l l o s p a z i o : “ E v e n t i c o m e q u e s t o s o n o f o n d a m e n t a l i p e r m e t t e r e i n s i e m e p e r s o n e c o n p r o s p e t t i v e d i v e r s e e f a r c a p i r e c o m e s p a z i o e u n d e r w a t e r a b b i a n o u n ’ i n f l u e n z a p e r v a s i v a n e l l a n o s t r a v i t a s o c i a l e , e c o n o m i c a e n e l l a n o s t r a s i c u r e z z a ” . P e r q u e l c h e r i g u a r d a l e p r o s s i m e m i s s i o n i l u n a r i , S a m a n t h a C r i s t o f o r e t t i h a s p e c i f i c a t o c h e : “ L ’ E s a h a n e g o z i a t o t r e m i s s i o n i a t t o r n o a l l a L u n a p e r a s t r o n a u t i e u r o p e i . U n a s a r à t e d e s c a , u n a i t a l i a n a e u n a f r a n c e s e ” . Q u a n t o a l l a p o s s i b i l i t à d i e s s e r e l e i l a p r o s s i m a i t a l i a n a n e l l o s p a z i o : “ C h i s s à , u n o d e i v o l i s u c c e s s i v i p o t r e b b e e s s e r e i l m i o , c o m e q u e l l o d i a l t r i m i e i c o l l e g h i ” .