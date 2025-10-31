M i l a n o , 3 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - “ L o s p a z i o è u n a o c c a s i o n e d i c r e s c i t a m a , a l c o n t e m p o , c i s o n o d e i p i c c o l i r i s c h i p e r c h é n e g l i u l t i m i 5 a n n i , q u a s i 1 . 5 0 0 a z i e n d e i t a l i a n e s o n o s t a t e a c q u i s i t e d a f o n d i i n t e r n a z i o n a l i . Q u i n d i l ’ a b i l i t à è f a r l e c r e s c e r e , m a a l l o s t e s s o t e m p o t u t e l a r l e d a l p u n t o d i v i s t a d e g l i i n v e s t i m e n t i s t r a t e g i c i i n m o d o d a m a n t e n e r l e n e l n o s t r o t e r r i t o r i o ” . C o s i i l p r e s i d e n t e d i A s s o l o m b a r d a , A l v i s e B i f f i , a m a r g i n e d e l l ’ u l t i m a t a p p a d e g l i S t a t i G e n e r a l i d e l l a S p a c e E c o n o m y 2 0 2 5 , i n i z i a t i v a p r o m o s s a d a l l ' I p s e , I n t e r g r u p p o p a r l a m e n t a r e p e r l a S p a c e E c o n o m y , a l P i r e l l i H a n g a r B i c o c c a d i M i l a n o . “ C i s o n o g r a n d i o p p o r t u n i t à - a v v e r t e B i f f i - . S i t r a t t a d i u n c o m p a r t o c h e è m o l t o r i l e v a n t e p e r l a n o s t r a i n d u s t r i a ” .