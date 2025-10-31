Abruzzo, 31 ott. - (Adnkronos) - La Regione Abruzzo presente a Milano, con lassessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca, alla nuova edizione degli Stati generali della Space Economy ospitati al Pirelli Hangar Bicocca. Appuntamento annuale che intende valorizzare la filiera nazionale e il sistema di Regioni e Distretti come motore delleconomia dello spazio. Aerospazio un settore in grande crescita sia in termini di fatturato e sia in termini di occupazione. LAbruzzo è stato coprotagonista qui a Milano ha commentato lassessore Magnacca dove ha potuto raccontare della esperienza di coordinamento e di supporto nellattività del Daab, il neo distretto abruzzese dellaerospazio avviato nel giugno di questanno. Abbiamo recuperato, grazie al sostegno del presidente Marsilio, un ritardo ventennale, e oggi abbiamo finalmente presentato agli Stati generali il nostro Distretto". Leconomia dello spazio fa registrare numeri costanti di crescita, così come ha riferito Cristina Leone, presidente del Cnta, con un impegno europeo in termini di risorse di oltre 130 miliardi di euro. Abbiamo avuto la conferma non solo dei numeri importanti a livello di fatturato e di occupazioni già fatti dalla economia dello spazio, ma soprattutto la certezza della rilevanza di quelli futuri, considerando che questo settore ci consentirà non solo di mettere insieme in Abruzzo aggiunge lassessore Magnacca le aziende high-tech e digitali, ma anche di integrare aziende no-space, cioè aziende che non solo non sono tradizionalmente legate a questo settore ma che addirittura ne sono lontanissime. Laerospazio aggiunge Magnacca ha intrigato e deve ancora integrare le tante aziende dellautomotive che operano nella nostra regione con la sua spinta alla forte vocazione allinnovazione tecnologica, consentendo così anche di diversificare i settori tradizionali oggi in stallo anche nellindotto legato al comparto automobilistico. Non solo. Un rapporto di buon vicinato tra le imprese può favorire per leconomia dello spazio aziende del settore che non vengono ancora del tutto mappate in Abruzzo. Si pensi alle imprese tessili che possono lavorare per lo spazio come ad esempio quelle della moda per uninterazione spazio-no spazio. Il Daab è importante anche per il ruolo finalizzato a condurre il grande lavoro sulla consapevolezza del valore che Regione Abruzzo dà allinnovazione per tutto il settore produttivo, perché solo questo è il vero fattore di competitività e di resilienza a disposizione per il futuro delle imprese. Il lavoro congiunto con il Presidente Marsilio sarà certamente quello di far crescere di più questo segmento, insieme alla capacità di capacità di innovare, attraverso la ricerca e sviluppo, la vera chiave di volta di cambiamento per il sistema economico regionale. Lassessore Magnacca ha evidenziato nel corso dellassemblea plenaria conclusiva a Milano come aerospazio per lAbruzzo sia al centro di un ecosistema importante che coinvolge imprese, ricerca e innovazione e quindi università e centri di ricerca e istituti di formazione, con lauspicabile apertura verso patti e intese con altre regioni e anche a livello internazionale attraverso la cooperazione. Insomma la nostra idea della strategicità di questo settore nasce dalla capacità di creare trasversalità fra i vari settori produttivi, che coinvolga università, scuole, istituzioni per garantirci crescita ma anche indipendenza tecnologica nel futuro. Infine lassessore Magnacca concludendo ha affermato: Aerospazio è un settore che potrà occupare nuova forza lavoro nella misura in cui si comprenda che ciò abbiamo bisogno è la formazione dei ragazzi e delle ragazze seguendo percorsi di formazione e di specializzazione. Non solo ingegneri, ma anche periti e diplomati in accademy o negli Its, con la necessaria conoscenza dellinglese e competenze di base della digitalizzazione.