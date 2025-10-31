A b r u z z o , 3 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - L a R e g i o n e A b r u z z o p r e s e n t e a M i l a n o , c o n l ’ a s s e s s o r e a l l e A t t i v i t à p r o d u t t i v e T i z i a n a M a g n a c c a , a l l a n u o v a e d i z i o n e d e g l i S t a t i g e n e r a l i d e l l a S p a c e E c o n o m y o s p i t a t i a l P i r e l l i H a n g a r B i c o c c a . A p p u n t a m e n t o a n n u a l e c h e i n t e n d e v a l o r i z z a r e l a f i l i e r a n a z i o n a l e e i l s i s t e m a d i R e g i o n i e D i s t r e t t i c o m e m o t o r e d e l l ’ e c o n o m i a d e l l o s p a z i o . “ A e r o s p a z i o u n s e t t o r e i n g r a n d e c r e s c i t a s i a i n t e r m i n i d i f a t t u r a t o e s i a i n t e r m i n i d i o c c u p a z i o n e . L ’ A b r u z z o è s t a t o c o p r o t a g o n i s t a q u i a M i l a n o – h a c o m m e n t a t o l ’ a s s e s s o r e M a g n a c c a – d o v e h a p o t u t o r a c c o n t a r e d e l l a e s p e r i e n z a d i c o o r d i n a m e n t o e d i s u p p o r t o n e l l ’ a t t i v i t à d e l D a a b , i l n e o d i s t r e t t o a b r u z z e s e d e l l ’ a e r o s p a z i o a v v i a t o n e l g i u g n o d i q u e s t ’ a n n o . A b b i a m o r e c u p e r a t o , g r a z i e a l s o s t e g n o d e l p r e s i d e n t e M a r s i l i o , u n r i t a r d o v e n t e n n a l e , e o g g i a b b i a m o f i n a l m e n t e p r e s e n t a t o a g l i S t a t i g e n e r a l i i l n o s t r o D i s t r e t t o " . L ’ e c o n o m i a d e l l o s p a z i o f a r e g i s t r a r e n u m e r i c o s t a n t i d i c r e s c i t a , c o s ì c o m e h a r i f e r i t o C r i s t i n a L e o n e , p r e s i d e n t e d e l C n t a , c o n u n i m p e g n o e u r o p e o i n t e r m i n i d i r i s o r s e d i o l t r e 1 3 0 m i l i a r d i d i e u r o . “ A b b i a m o a v u t o l a c o n f e r m a n o n s o l o d e i n u m e r i i m p o r t a n t i a l i v e l l o d i f a t t u r a t o e d i o c c u p a z i o n i g i à f a t t i d a l l a e c o n o m i a d e l l o s p a z i o , m a s o p r a t t u t t o l a c e r t e z z a d e l l a r i l e v a n z a d i q u e l l i f u t u r i , c o n s i d e r a n d o c h e q u e s t o s e t t o r e c i c o n s e n t i r à n o n s o l o d i m e t t e r e i n s i e m e i n A b r u z z o – a g g i u n g e l ’ a s s e s s o r e M a g n a c c a – l e a z i e n d e h i g h - t e c h e d i g i t a l i , m a a n c h e d i i n t e g r a r e a z i e n d e n o - s p a c e , c i o è a z i e n d e c h e n o n s o l o n o n s o n o t r a d i z i o n a l m e n t e l e g a t e a q u e s t o s e t t o r e m a c h e a d d i r i t t u r a n e s o n o l o n t a n i s s i m e ” . “ L ’ a e r o s p a z i o – a g g i u n g e M a g n a c c a – h a i n t r i g a t o e d e v e a n c o r a i n t e g r a r e l e t a n t e a z i e n d e d e l l ’ a u t o m o t i v e c h e o p e r a n o n e l l a n o s t r a r e g i o n e c o n l a s u a s p i n t a a l l a f o r t e v o c a z i o n e a l l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , c o n s e n t e n d o c o s ì a n c h e d i d i v e r s i f i c a r e i s e t t o r i t r a d i z i o n a l i o g g i i n s t a l l o a n c h e n e l l ’ i n d o t t o l e g a t o a l c o m p a r t o a u t o m o b i l i s t i c o . N o n s o l o . U n r a p p o r t o d i b u o n v i c i n a t o t r a l e i m p r e s e p u ò f a v o r i r e p e r l ’ e c o n o m i a d e l l o s p a z i o a z i e n d e d e l s e t t o r e c h e n o n v e n g o n o a n c o r a d e l t u t t o m a p p a t e i n A b r u z z o . S i p e n s i a l l e i m p r e s e t e s s i l i c h e p o s s o n o l a v o r a r e p e r l o s p a z i o c o m e a d e s e m p i o q u e l l e d e l l a m o d a p e r u n ’ i n t e r a z i o n e s p a z i o - n o s p a z i o ” . I l D a a b è i m p o r t a n t e a n c h e p e r i l r u o l o f i n a l i z z a t o a c o n d u r r e i l g r a n d e l a v o r o s u l l a c o n s a p e v o l e z z a d e l v a l o r e c h e “ R e g i o n e A b r u z z o d à a l l ’ i n n o v a z i o n e p e r t u t t o i l s e t t o r e p r o d u t t i v o , p e r c h é s o l o q u e s t o è i l v e r o f a t t o r e d i c o m p e t i t i v i t à e d i r e s i l i e n z a a d i s p o s i z i o n e p e r i l f u t u r o d e l l e i m p r e s e . I l l a v o r o c o n g i u n t o c o n i l P r e s i d e n t e M a r s i l i o s a r à c e r t a m e n t e q u e l l o d i f a r c r e s c e r e d i p i ù q u e s t o s e g m e n t o , i n s i e m e a l l a c a p a c i t à d i c a p a c i t à d i i n n o v a r e , a t t r a v e r s o l a r i c e r c a e s v i l u p p o , l a v e r a c h i a v e d i v o l t a d i c a m b i a m e n t o p e r i l s i s t e m a e c o n o m i c o r e g i o n a l e ” . L ’ a s s e s s o r e M a g n a c c a h a e v i d e n z i a t o n e l c o r s o d e l l ’ a s s e m b l e a p l e n a r i a c o n c l u s i v a a M i l a n o c o m e “ a e r o s p a z i o p e r l ’ A b r u z z o s i a a l c e n t r o d i u n e c o s i s t e m a i m p o r t a n t e c h e c o i n v o l g e i m p r e s e , r i c e r c a e i n n o v a z i o n e e q u i n d i u n i v e r s i t à e c e n t r i d i r i c e r c a e i s t i t u t i d i f o r m a z i o n e , c o n l ’ a u s p i c a b i l e a p e r t u r a v e r s o p a t t i e i n t e s e c o n a l t r e r e g i o n i e a n c h e a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e a t t r a v e r s o l a c o o p e r a z i o n e . I n s o m m a l a n o s t r a i d e a d e l l a s t r a t e g i c i t à d i q u e s t o s e t t o r e n a s c e d a l l a c a p a c i t à d i c r e a r e t r a s v e r s a l i t à f r a i v a r i s e t t o r i p r o d u t t i v i , c h e c o i n v o l g a u n i v e r s i t à , s c u o l e , i s t i t u z i o n i p e r g a r a n t i r c i c r e s c i t a m a a n c h e i n d i p e n d e n z a t e c n o l o g i c a n e l f u t u r o ” . I n f i n e l ’ a s s e s s o r e M a g n a c c a c o n c l u d e n d o h a a f f e r m a t o : “ A e r o s p a z i o è u n s e t t o r e c h e p o t r à o c c u p a r e n u o v a f o r z a l a v o r o n e l l a m i s u r a i n c u i s i c o m p r e n d a c h e c i ò a b b i a m o b i s o g n o è l a f o r m a z i o n e d e i r a g a z z i e d e l l e r a g a z z e s e g u e n d o p e r c o r s i d i f o r m a z i o n e e d i s p e c i a l i z z a z i o n e . N o n s o l o i n g e g n e r i , m a a n c h e p e r i t i e d i p l o m a t i i n a c c a d e m y o n e g l i I t s , c o n l a n e c e s s a r i a c o n o s c e n z a d e l l ’ i n g l e s e e c o m p e t e n z e d i b a s e d e l l a d i g i t a l i z z a z i o n e ” .