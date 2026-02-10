R o m a , 1 0 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - R a p p r e s e n t a u n o d e i p i l a s t r i f o n d a m e n t a l i p e r l a s a l u t e d e i p i ù p i c c o l i , p e r l a p r e v e n z i o n e d e l l ' o b e s i t à e d i a l t r e m a l a t t i e c r o n i c h e f u t u r e . E ' l a A d i ' A l i m e n t a z i o n e c o r r e t t a ' , i l n u o v o e p i s o d i o d e l v o d c a s t ' L e 6 A - L a s a l u t e s i c o s t r u i s c e d a p i c c o l i ' , r e a l i z z a t o d a A d n k r o n o s i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a S o c i e t à i t a l i a n a d i p e d i a t r i a ( S i p ) , o n l i n e d a o g g i s u i c a n a l i Y o u T u b e , S p o t i f y e n e l l a s e z i o n e P o d c a s t d i a d n k r o n o s . c o m . S e c o n d o i d a t i d e l s i s t e m a d i s o r v e g l i a n z a ' O k k i o a l l a S a l u t e ' d e l l ' I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à , i n I t a l i a 1 b a m b i n o s u 3 p r e s e n t a p r o b l e m i d i s o v r a p p e s o o o b e s i t à . S i t r a t t a d i u n d a t o - s p i e g a i l v o d c a s t - c h e c o l l o c a i l n o s t r o P a e s e a l q u a r t o p o s t o i n E u r o p a p e r e c c e s s o p o n d e r a l e i n e t à i n f a n t i l e : u n r i s u l t a t o c h e a p p a r e p a r a d o s s a l e n e l l a p a t r i a d e l l a d i e t a m e d i t e r r a n e a . A l l o s t e s s o t e m p o , l ' I t a l i a è i l p r i m o P a e s e a l m o n d o a d a v e r r i c o n o s c i u t o p e r l e g g e l ' o b e s i t à c o m e m a l a t t i a . S u l l ' a r g o m e n t o i n t e r v e n g o n o R i n o A g o s t i n i a n i , p r e s i d e n t e S o c i e t à i t a l i a n a d i p e d i a t r i a ; E l e n a S c a r p a t o , m e m b r o d e l c o n s i g l i o d i r e t t i v o S i p , e R i c c a r d o F a r g i o n e , d i r e t t o r e F o n d a z i o n e A l e t h e i a . " I n I t a l i a - r i c o r d a S c a r p a t o - i l 1 0 % d e i b a m b i n i t r a i 5 e i 1 9 a n n i v i v e i n c o n d i z i o n i d i o b e s i t à , m e n t r e i l 1 9 % è i n s o v r a p p e s o " . U n f e n o m e n o c h e r i s e n t e a n c h e d e l l e d i s u g u a g l i a n z e s o c i o - e c o n o m i c h e , p o i c h é " q u e s t e p r e v a l e n z e s o n o a n c o r a m a g g i o r i q u a n d o a b b i a m o c o n d i z i o n i s o c i o - e c o n o m i c h e p i ù s v a n t a g g i a t e . L ' o b e s i t à i n f a n t i l e - s o t t o l i n e a - è a s s o c i a t a a u n r i s c h i o p i ù e l e v a t o d i s v i l u p p a r e p a t o l o g i e c r o n i c h e n o n t r a s m i s s i b i l i , c o n r i p e r c u s s i o n i c h e p o s s o n o e s t e n d e r s i a l l ' e t à a d u l t a " . T r a l e c a u s e p r i n c i p a l i e m e r g o n o a b i t u d i n i a l i m e n t a r i n o n c o r r e t t e e s e d e n t a r i e t à . " F i n o a l l ' 1 1 % d e i b a m b i n i n o n c o n s u m a l a p r i m a c o l a z i o n e - e l e n c a S c a r p a t o - q u a s i i l 7 0 % c o n s u m a a m e t à m a t t i n a m e r e n d e t r o p p o a b b o n d a n t i e d e c c e s s i v a m e n t e c a l o r i c h e , e q u a s i i l 3 0 % h a u n c o n s u m o d i f r u t t a e v e r d u r a i n a d e g u a t o " . I n o l t r e " è m o l t o d i f f u s o l ' a b u s o d i s n a c k e a l i m e n t i u l t r a p r o c e s s a t i , c h e h a n n o e f f e t t i n e g a t i v i s u l l a s a l u t e " . A q u e s t o s i a g g i u n g e i l d a t o c h e " q u a s i i l 2 0 % d e i b a m b i n i n o n s v o l g e a t t i v i t à f i s i c a r e g o l a r e e q u a s i l a m e t à d e i b a m b i n i t r a i 6 e i 7 a n n i t r a s c o r r e p i ù d i 2 o r e a l g i o r n o d a v a n t i a s c h e r m i " . I l f a t t o d i a v e r d e f i n i t o i n I t a l i a , p r i m o P a e s e a l m o n d o , p e r l e g g e " c h e l ' o b e s i t à r a p p r e s e n t a u n a m a l a t t i a , è u n p a s s a g g i o e s t r e m a m e n t e i m p o r t a n t e " , c o m m e n t a A g o s t i n i a n i . T u t t a v i a , " i l t i m o r e è c h e m o l t e d e l l e m i s u r e p r e v i s t e , s o p r a t t u t t o i n a m b i t o e d u c a t i v o e p r e v e n t i v o , p o s s a n o a v e r e d i f f i c o l t à a s t r u t t u r a r s i . A n d r à q u i n d i m o n i t o r a t a a t t e n t a m e n t e l ' a p p l i c a z i o n e d e l l a l e g g e , s o p r a t t u t t o n e l l e r e g i o n i d o v e i l p r o b l e m a è p i ù d i f f u s o " . T r a i p r i n c i p a l i f a t t o r i d i r i s c h i o e m e r g o n o g l i a l i m e n t i u l t r a p r o c e s s a t i . " S o n o c i b i c h e c o n t e n g o n o u n a m o l t e p l i c i t à d i a d d i t i v i , s p e s s o d i n a t u r a c h i m i c a s i n t e t i c a , a s s o c i a t i a l l o s v i l u p p o d i p a t o l o g i e c r o n i c h e n o n t r a s m i s s i b i l i - d e s c r i v e F a r g i o n e - Q u e s t i p r o d o t t i p o s s o n o c o n t e n e r e a n c h e 4 0 , 5 0 o 6 0 i n g r e d i e n t i " . I l m o d o p i ù s e m p l i c e p e r r i c o n o s c e r l i è l e g g e r e a t t e n t a m e n t e l e e t i c h e t t e : " Q u a n d o t r o v i a m o l i s t e m o l t o l u n g h e o i n g r e d i e n t i i n d i c a t i c o n s i g l e e n u m e r i c h e n o n u t i l i z z i a m o n e l l e n o s t r e c u c i n e , q u e l l o è u n c a m p a n e l l o d ' a l l a r m e " . S e c o n d o A g o s t i n i a n i , i l p r o b l e m a è d u p l i c e : " S i t r a t t a d i p r o d o t t i a d a l t o a p p o r t o c a l o r i c o , m a c o n l i m i t a t o s e n s o d i s a z i e t à . I n o l t r e , a l c u n i c o m p o n e n t i p o s s o n o i n t e r f e r i r e c o n l e f u n z i o n i d e l l ' o r g a n i s m o f a v o r e n d o l o s v i l u p p o d i p a t o l o g i e c r o n i c h e " . P e r p r e v e n i r e s o v r a p p e s o e o b e s i t à , n e l c o r s o d e l v o d c a s t g l i e s p e r t i s o t t o l i n e a n o l ' i m p o r t a n z a d i a d o t t a r e u n o s t i l e d i v i t a s a n o f i n d a l l ' i n f a n z i a . " E ' i m p o r t a n t e c h e a l m e n o 5 p a s t i a s e t t i m a n a v e n g a n o c o n s u m a t i i n f a m i g l i a e c h e i b a m b i n i s e g u a n o 5 p a s t i a l g i o r n o s e n z a s a l t a r e l a c o l a z i o n e " , c h i a r i s c e S c a r p a t o . F o n d a m e n t a l e a n c h e i l r i s p e t t o d e i p r i n c i p i d e l l a d i e t a m e d i t e r r a n e a e " c o n s u m a r e r e g o l a r m e n t e f r u t t a , v e r d u r a e l e g u m i , l i m i t a r e l e c a r n i r o s s e e p r i v i l e g i a r e c e r e a l i i n t e g r a l i e o l i o e x t r a v e r g i n e d i o l i v a " . N o n m e n o i m p o r t a n t e l ' a t t i v i t à f i s i c a , a c u i i l v o d c a s t d e d i c a u n e p i s o d i o . " I b a m b i n i - r i m a r c a n o i p e d i a t r i - d o v r e b b e r o s v o l g e r e a l m e n o 6 0 m i n u t i a l g i o r n o e l i m i t a r e i l t e m p o d a v a n t i a g l i s c h e r m i " . A f f r o n t a r e i l t e m a d e l p e s o r i c h i e d e p a r t i c o l a r e p e r ò s e n s i b i l i t à . " E t i c h e t t a r e o c o l p e v o l i z z a r e i r a g a z z i n o n a i u t a - a v v e r t e A g o s t i n i a n i - F r a s i c h e s e m b r a n o d e t t e c o n f i n a l i t à p o s i t i v e p o s s o n o c r e a r e f r u s t r a z i o n e e p e g g i o r a r e l ' e q u i l i b r i o p s i c o l o g i c o " . P e r i l p r e s i d e n t e S i p è m e g l i o p u n t a r e s u u n a p p r o c c i o p o s i t i v o . I l s u g g e r i m e n t o è d i " d e c i d e r e i n s i e m e c o s a m a n g i a r e : p r o p o r r e a t t i v i t à c o n d i v i s e a i u t a i r a g a z z i a i n t r a p r e n d e r e c a m b i a m e n t i s a l u t a r i " . I n o g n i c a s o , " è f o n d a m e n t a l e i n v e s t i r e i n e d u c a z i o n e a l i m e n t a r e p a r t e n d o d a l l e s c u o l e e m i g l i o r a n d o l a q u a l i t à d e l l e m e n s e s c o l a s t i c h e " , s o t t o l i n e a F a r g i o n e , e v i d e n z i a n d o a n c h e l a n e c e s s i t à d i c o n t r a s t a r e " u n m a r k e t i n g a g g r e s s i v o c h e i n c i d e s u l l e s c e l t e a l i m e n t a r i d e i b a m b i n i " . P e r A g o s t i n i a n i l a s c u o l a r a p p r e s e n t a u n p r e s i d i o f o n d a m e n t a l e . " P u ò e s s e r e - o s s e r v a - i l l u o g o d o v e t u t t i p o s s o n o e n t r a r e i n u n m e c c a n i s m o v i r t u o s o d i e d u c a z i o n e a l l a s a l u t e " . M a s e r v e a n c h e " u n ' a l l e a n z a t r a f a m i g l i e , i s t i t u z i o n i , s c u o l a e p e d i a t r i p e r d i f f o n d e r e l e r e g o l e d i u n a d i e t a s a n a e d e l l ' a t t i v i t à f i s i c a " , c o n c l u d e S c a r p a t o , m e n t r e A g o s t i n i a n i s i r i v o l g e d i r e t t a m e n t e a i p i ù g i o v a n i : " N o n r i n c o r r e t e i l c o r p o g i u s t o p e r g l i a l t r i , m a t r o v a t e i l g i u s t o r a p p o r t o c o n i l c o r p o c h e l a n a t u r a v i h a d a t o " . L ' e p i s o d i o c o m p l e t o d e l v o d c a s t c o n l e ' 6 A ' p e r c r e s c e r e b e n e è d i s p o n i b i l e s u i c a n a l i Y o u T u b e , S p o t i f y e n e l l a s e z i o n e P o d c a s t d i a d n k r o n o s . c o m .