P e r u g i a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ A m a r z o , i n s i e m e a N e s t l é , a b b i a m o c o s t r u i t o u n b a n d o c h e h a a v u t o d u e o b i e t t i v i : l a v o r a r e s u l l ’ e m p o w e r m e n t a l f e m m i n i l e e d i f f o n d e r e n e l t e r r i t o r i o u m b r o l a c u l t u r a d e l d o n o . Q u e s t o s e c o n d o p u n t o è i m p o r t a n t e p e r c h é i l c r o w d f u n d i n g a i u t a l e o r g a n i z z a z i o n i a c o i n v o l g e r e i l t e r r i t o r i o e a p a r t e c i p a r e a l l a r e a l i z z a z i o n e d e i p r o g e t t i ” . C o s ì l a p r e s i d e n t e d e l l a R e t e d e l D o n o , V a l e r i a V i t a l i , a l l a c o n f e r e n z a s t a m p a t e n u t a s i i e r i p r e s s o l o s t a b i l i m e n t o P e r u g i n a d i P e r u g i a d o v e è s t a t o p r e m i a t o i l p r o g e t t o d e l l a C o o p e r a t i v a P e p i t a v o l t o a p r o m u o v e r e l ’ i n c l u s i o n e e l a t u t e l a d e l l e d o n n e . “ I l b a n d o s i è c o m p o s t o i n d i v e r s i m o m e n t i . I l p r i m o è s t a t o q u e l l o d e l l a d e f i n i z i o n e d e g l i a m b i t i d e l l ’ i n t e r v e n t o . A b b i a m o d e c i s o c h e i l f o c u s e r a q u e l l o d i p o t e n z i a r e l e c o m p e t e n z e d e l l e d o n n e . I l s e c o n d o è s t a t o q u e l l o d i s e l e z i o n a r e l e o r g a n i z z a z i o n i c h e p r e s e n t a s s e r o i p r o g e t t i i n t e r e s s a n t i s u l t e r r i t o r i o u m b r o ; p o i p o r t a r e a v a n t i u n p e r c o r s o f o r m a t i v o s u l d i g i t a l f u n d r a i s i n g e i l c r o w d f u n d i n g ; i n f i n e a r r i v a r e a l l a s e l e z i o n e c h e a b b i a m o c o n d i v i s o c o n N e s t l é e i s u o i l a v o r a t o r i e l e l a v o r a t r i c i ” , h a c o n t i n u a t o V i t a l i . “ D e l p r o g e t t o d i P e p i t a c i h a c o n v i n t o i l f a t t o c h e è t r a s v e r s a l e e i n t e r g e n e r a z i o n a l e - h a c o n c l u s o l a d o n n a - U n ’ i d e a c h e c o i n v o l g e n o n s o l o l e g i o v a n i , m a a n c h e l e d o n n e a n z i a n e c h e m e t t o n o a d i s p o s i z i o n e d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i , l a l o r o e s p e r i e n z a e i l l o r o b a c k g r o u n d ” .