R i m i n i , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e n o n è s o l o u n o s l o g a n , m a u n a r e a l t à g i à o p e r a t i v a i n d i v e r s i s e t t o r i ” . L o h a d i c h i a r a t o V i n i c i o V i g i l a n t e , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d e l G s e , i n t e r v e n e n d o a E c o m o n d o 2 0 2 5 . “ A b b i a m o e s e m p i c o n c r e t i - h a s p i e g a t o - c o m e i l b i o m e t a n o e l a g e s t i o n e d e i p a n n e l l i f o t o v o l t a i c i a f i n e v i t a , d o v e l a n o r m a t i v a f a c i l i t a g l i i n v e s t i m e n t i e l a c r e a z i o n e d i u n a f i l i e r a . S i a m o a b u o n p u n t o e i p r o s s i m i p a s s i r i g u a r d e r a n n o a n c h e i l n u o v o m e c c a n i s m o d e i c e r t i f i c a t i b i a n c h i , c h e p r e m i e r à l e l o g i c h e d e l l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e ” . V i g i l a n t e h a p o i s o t t o l i n e a t o i l r u o l o d e i c i t t a d i n i n e l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a : “ L a t r a n s i z i o n e r i g u a r d a t u t t i , n o n s o l o l e i m p r e s e . S e r v e p i ù c o n s a p e v o l e z z a , m a i l G s e s t a l a v o r a n d o p e r d i f f o n d e r e c o n o s c e n z a e m o s t r a r e l e o p p o r t u n i t à d i i n v e s t i m e n t o s o s t e n i b i l e , c h e p e r m e t t o n o d i r i d u r r e l a b o l l e t t a e a l l o s t e s s o t e m p o t u t e l a r e l ’ a m b i e n t e ” .