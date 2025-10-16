R o m a , 1 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - S c e t t i c i s m o v e r s o l e s t r a t e g i e U E i n m a t e r i a d i a m b i e n t e , p r e o c c u p a z i o n e p e r l e c o n s e g u e n z e s u l l ’ e c o n o m i a d e l l a t r a n s i z i o n e g r e e n e u n m e s s a g g i o r i v o l t o a i s t i t u z i o n i e i m p r e s e : l a s o s t e n i b i l i t à n o n p u ò l i m i t a r s i a e s s e r e d i c h i a r a t a o r a c c o n t a t a , d e v e e s s e r e d i m o s t r a t a c o n c r e t a m e n t e e i n t e g r a b i l e n e l l e p r a t i c h e q u o t i d i a n e . È q u a n t o e m e r g e d a l l a r i l e v a z i o n e c o n d o t t a t r a g l i u t e n t i d e l l e p i a t t a f o r m e d i g i t a l d e l l ’ a g e n z i a d i s t a m p a A d n k r o n o s t r a i l 1 8 a g o s t o e i l 2 9 s e t t e m b r e 2 0 2 5 e p r e s e n t a t a q u e s t a m a t t i n a a l P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e n e l c o r s o d e l l ’ e v e n t o S o s t e n i b i l i t à a l B i v i o p r o m o s s o d a A d n k r o n o s Q & A . I l m i n i s t r o d e l l ’ A m b i e n t e e d e l l a S i c u r e z z a e n e r g e t i c a G i l b e r t o P i c h e t t o F r a t i n p a r t e c i p a n d o a l l ’ e v e n t o h a d i c h i a r a t o : " Q u a n d o p a r l i a m o d i s o s t e n i b i l i t à e s t r a t e g i e d a r i p e n s a r e , p e n s o a l b i o c a r b u r a n t e . I b i o c a r b u r a n t i s o n o u n p e r c o r s o p e r a b b a t t e r e n o t e v o l m e n t e l e e m i s s i o n i , p e r l a c r e s c i t a d e l P a e s e , p e r l a t r a s f o r m a z i o n e d e l l e r a f f i n e r i e . i l g r e e n D e a l d e f i n i t o d a l l a n o r m a t i v a e u r o p e a d i c i n q u e a n n i f a n o n p r e v e d e v a q u e s t o p e r c o r s o , p r e v e d e p e r c o r s i n o n p i ù a t t u a l i . I l G r e e n D e a l o r i g i n a r i o n o n p r e v e d e v a i l n u c l e a r e e p o i l o h a a m m e s s o . S i p o s s o n o t r o v a r e d e i p u n t i d i e q u i l i b r i o ” . H a p o i a g g i u n t o : “ S e v a b e n e t r a o g g i e d o m a n i c h i u d i a m o l a q u e s t i o n e s u l l e a r e e i d o n e e e i l d l e n e r g i a p o t r e b b e a n d a r e i n C d m l a p r o s s i m a s e t t i m a n a . I l p r i m o n o d o r i g u a r d a l a r e t e e l e t t r i c a : l a n o s t r a r e t e e l e t t r i c a è i n t a s a t a , a n c h e s e n o n o c c u p a t a . N o i a b b i a m o u n a r e t e e l e t t r i c a c h e n o n è p i ù r i c e t t i v a p e r c h é è v i r t u a l m e n t e o c c u p a t a ; q u i n d i , c i s a r à u n a n o r m a s u l l ' o c c u p a z i o n e v i r t u a l e d e l l a r e t e e l e t t r i c a , u n a n o r m a s u i d a t a c e n t e r e s u l l e a r e e i d o n e e . s u l l e b o l l e t t e u n p r i m o e f f e t t o p o t r e b b e e s s e r c i d a u n a n o r m a c h e e l i m i n a i l p e r v e r s o s i s t e m a d i p a s s o G r i e s . P e r q u a n t o r i g u a r d a i l n u c l e a r e i n v e c e - c o n c l u d e - i n q u e s t a l e g i s l a t u r a d o b b i a m o d a r e i l q u a d r o g i u r i d i c o : p e r t a n t o l a l e g g e d e l e g a e l e n o r m e d i a t t u a z i o n e c h e d e v o n o v e d e r e l e p r o c e d u r e d i p e r m i t t i n g , l e v a l u t a z i o n i s u l l e t e c n o l o g i e , l ' a g e n z i a d i c o n t r o l l o , u n a g r a n d e f o r m a z i o n e e i s t r u z i o n i ” . A l l ’ e v e n t o è i n t e r v e n u t o c o n u n v i d e o m e s s a g g i o i l m i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l m a d e i n I t a l y A d o l f o U r s o : “ L a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a r a p p r e s e n t a u n a d e l l e s f i d e p i ù r i l e v a n t i p e r i l n o s t r o P a e s e e p e r l ’ E u r o p a , u n a s f i d a d i f f i c i l e a n c h e p e r c h é i n g a b b i a t a d a l l a l o g i c a i d e o l o g i c a d e l G r e e n D e a l c h e h a t a r p a t o l e a l i a l l e i m p r e s e e u r o p e e . F i n d a l n o s t r o i n s e d i a m e n t o a b b i a m o s c e l t o d i a s s u m e r e u n r u o l o d a p r o t a g o n i s t i r i s p e t t o a l g o v e r n o d i q u e s t o p r o c e s s o p r o p o n e n d o i n E u r o p a u n a p p r o c c i o e q u i l i b r a t o , r e s p o n s a b i l e , r e a l i s t i c o , c h e s i d i s c o s t a c o m p l e t a m e n t e d a l l ’ i d e o l o g i a d e l G r e e n D e a l o r i e n t a t a i n v i a e s c l u s i v a a l l ’ e l e t t r i f i c a z i o n e , c i o è a u n a t e c n o l o g i a d o m i n i o d i a l t r i – d e l l a C i n a - e s u l l a q u a l e s i a m o t e r r i b i l m e n t e i n d i e t r o . A b b i a m o g i à o t t e n u t o r i s u l t a t i c o n c r e t i s a l v a g u a r d a n d o c o m p a r t i c h i a v e c o m e l ’ a u t o m o t i v e e r i p o r t a n d o l ’ I t a l i a a l c e n t r o d e l l e s c e l t e e u r o p e e s u i d o s s i e r s t r a t e g i c i . P r o p r i o l a q u e s t i o n e c e n t r a l e d e l l ’ a u t o c i f a c a p i r e c h e n o n b a s t a f a r e i c o m p i t i a c a s a : è n e c e s s a r i o c a m b i a r e l e r e g o l e e u r o p e e c o m e f i n a l m e n t e a n c h e l a G e r m a n i a v u o l e f a r e c o n n o i ” . S o n o i n t e r v e n u t i a l l ’ e v e n t o i r a p p r e s e n t a n t i d e l l e I s t i t u z i o n i e u r o p e e : B r a n d o B e n i f e i , E u r o p a r l a m e n t a r e P d , C a r l o C o r a z z a , D i r e t t o r e d e l l ’ U f f i c i o d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o i n I t a l i a e d E n r i c o G i o v a n n i n i , d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o A S v i S . T o p m a n a g e r e r a p p r e s e n t a n t i d e l m o n d o a c c a d e m i c o s i s o n o i n v e c e c o n f r o n t a t i s u t r e t a v o l i t e m a t i c i . I l p r i m o , s u l t e m a ' M o b i l i t à u n a p p r o c c i o r e a l m e n t e s o s t e n i b i l e ' h a v i s t o p r o t a g o n i s t i D a n i e l a B i s c a r i n i , C e o E w i v a , F r a n c e s c o C a l c a r a , P r e s i d e n t & C E O H y u n d a i I t a l i a , D i e g o C a t t o n i , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o A u t o s t r a d e d e l B r e n n e r o , C a r o l i n e C h a b r o l , D i r e t t r i c e G e n e r a l e S N C F V o y a g e s I t a l i a . H a n n o d i s c u s s o , i n v e c e , d i E c o n o m i a c i r c o l a r e , l a s o s t e n i b i l i t à c h e f a c r e s c e r e p a r t e n d o d a l p r i m a t o i t a l i a n o i n m a t e r i a , P a o l a A r a g n o , V i c e p r e s i d e n t e E i k o n S C , D o m e n i c o C a l c a t e r r a , R e s p o n s a b i l e s c i e n t i f i c o F o n d a z i o n e R e t u r n , G i u s e p p e P a s c e r i , C E O S u b i t o . i t , M a r c o V e r s a r i , P r e s i d e n t e C o n s o r z i o B i o r e p a c k . I n f i n e , A n d r e a D i a m a n t i , H e a d o f W h o l e s a l e B a n k i n g I N G I t a l i a , A l f r e d o G a l l e t t i , C o r p o r a t e v i c e p r e s i d e n t e G e n e r a l m a n a g e r N o v o N o r d i s k I t a l i a , A n t o n e l l o G i u n t a , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o e D i r e t t o r e G e n e r a l e d i F s E n e r g y , F a b i a n a M a r c h i n i , H e a d S u s t a i n a b i l i t y & o f C o r p o r a t e A f f a i r s G r u p p o S a n p e l l e g r i n o , F e d e r i c o O d e l l a , C E O B o n d u e l l e I t a l i a , h a n n o p r e s o p a r t e a l p a n e l L e i m p r e s e , l a s o s t e n i b i l i t à n e l c o r e b u s i n e s s m o s t r a n d o c o m e , n o n o s t a n t e i l c o n t e s t o i n c e r t o , l e i m p r e s e c o n t i n u i n o a i n v e s t i r e s u l l a s o s t e n i b i l i t à i n t u t t i i s e t t o r i . N e l d e t t a g l i o , d e i c i r c a 4 . 6 0 0 r i s p o n d e n t i a l l a r i l e v a z i o n e , i l 6 9 % p e n s a c h e i l G r e e n D e a l e u r o p e o v a d a e l i m i n a t o , s e g n o d i u n a f o r t e d i s i l l u s i o n e . S o l o i l 1 0 % r i t i e n e , i n v e c e , c h e s i a u n a p r i o r i t à . R i s p e t t o a l l a t r a n s i z i o n e g r e e n , i l p r o c e s s o d i t r a s f o r m a z i o n e d e i m o d e l l i e c o n o m i c i , p r o d u t t i v i e s o c i a l i a t t u a l i v e r s o u n s i s t e m a p i ù s o s t e n i b i l e , i l 6 8 % d e i r i s p o n d e n t i d i c h i a r a c h e p o s s a d a n n e g g i a r e l ’ e c o n o m i a . L a p e r c e z i o n e p r e v a l e n t e è c h e l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a r a p p r e s e n t i u n o s t a c o l o a l l o s v i l u p p o e c o n o m i c o . L a t r a n s i z i o n e v e r d e p a s s a a n c h e a t t r a v e r s o u n a m o b i l i t à p i ù s o s t e n i b i l e , i n c u i l a d i f f u s i o n e d e l l e a u t o e l e t t r i c h e r a p p r e s e n t a u n e l e m e n t o c h i a v e : p e r i r i s p o n d e n t i a l l a r i l e v a z i o n e l ’ a c q u i s t o d i u n ’ a u t o e l e t t r i c a è s u b o r d i n a t a a l p r e z z o e a l l a d i s p o n i b i l i t à d i r i c a r i c a . I l 3 7 % n o n c o m p r a v e t t u r e e l e t t r i c h e a c a u s a d e l c o s t o e l e v a t o e i l 3 8 % p e r i p r o b l e m i l e g a t i a l l a r i c a r i c a . S u l v e r s a n t e d e l l e a z i e n d e , c o m u n i c a r e i l p r o p r i o i m p e g n o i n v e r s o l a s o s t e n i b i l i t à è p e r i l 5 9 % u n a s t r a t e g i a d i g r e e n w a s h i n g m e n t r e p e r i l 3 4 % è u n a s p e t t o a l q u a l e d e d i c a r e m a g g i o r e a t t e n z i o n e . L a r e s p o n s a b i l i t à d e l l e a z i e n d e i n m a t e r i a d i s o s t e n i b i l i t à p e r i l 6 4 % d e i r i s p o n d e n t i n o n i n c i d e s i g n i f i c a t i v a m e n t e s u l l e s c e l t e d ’ a c q u i s t o . L a c o m u n i c a z i o n e d e l l e a z i e n d e d e v e e s s e r e t r a s p a r e n t e e b a s a t a s u l d a t o : l a f i d u c i a s i c o n q u i s t a c o n d a t i v e r i f i c a b i l i p e r i l 6 5 % d e i r i s p o n d e n t i e c o n l a c o e r e n z a ( 3 0 % ) c o n l e a z i o n i i n t r o d o t t e .