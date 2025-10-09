M i l a n o , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S u l p i a n o d e l l a s o s t e n i b i l i t à , l ’ I t a l i a “ è b e n c o l l o c a t a s i a p e r l a q u a n t i t à d i r i c i c l o t o t a l e d e i r i f i u t i u r b a n i e i n d u s t r i a l i , s i a p e r i l t a s s o d i c i r c o l a r i t à - q u a n t e d e l l e m a t e r i e c h e v e n g o n o u t i l i z z a t e n e i p r o c e s s i p r o d u t t i v i d e r i v a d a m a t e r i a l e r i c i c l a t o - . I n e n t r a m b i g l i a m b i e n t i s i a m o a i p r i m i s s i m i p o s t i i n E u r o p a ” . L o h a d e t t o o g g i C h i c c o T e s t a , p r e s i d e n t e d i O m n i s y s t e d i A s s o a m b i e n t e , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o “ C r e a r e v a l o r e e c o n o m i c o s o s t e n i b i l e a t t r a v e r s o l a g e s t i o n e c i r c o l a r e d e i r e s i d u i i n d u s t r i a l i ” p r e s s o S d a B o c c o n i S c h o o l o f M a n a g e m e n t , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n O m n i s y s t . “ C o m i n c i a m o a d a v e r e a d i s p o s i z i o n i g r a n d i q u a n t i t à d i d a t i c h e d o b b i a m o a n a l i z z a r e e a c c o p p i a r e a l l e t e c n o l o g i e d i s p o n i b i l i . O m n i s y s t è a l l ’ a v a n g u a r d i a : o f f r i a m o u n s e r v i z i o c h e g a r a n t i s c e l a c o m p l e t a t r a s p a r e n z a e d i g i t a l i z z a z i o n e d i t u t t o i l p r o c e s s o c h e a c c o m p a g n a q u e s t a f a s e , d a l l a p r e s a d ’ a t t o a l c o l l o c a m e n t o . M a d o b b i a m o f a r e d i p i ù e o f f r i r e p i ù s e r v i z i a i c l i e n t i ” . “ P e r a n n i a b b i a m o r i p e t u t o c o m e i r i f i u t i p o t e s s e r o e s s e r e u n a r i s o r s a , o r a l o s o n o d i v e n t a t i v e r a m e n t e g r a z i e a l l e t e c n o l o g i e d i r i c i c l a g g i o c h e d i v e n t a n o s e m p r e p i ù p r e c i s e e d e f f i c i e n t i . S i a m o e n t r a t i i n u n a n u o v a e r a ” . H a c o n t i n u a t o : “ C r e a r e v a l o r e e c o n o m i c o s o s t e n i b i l e a t t r a v e r s o l a g e s t i o n e c i r c o l a r e d e i r e s i d u i i n d u s t r i a l i ” p r e s s o S d a B o c c o n i S c h o o l o f M a n a g e m e n t , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n O m n i s y s t .