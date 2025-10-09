M i l a n o , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S u l p i a n o d e l l a s o s t e n i b i l i t à , l ’ I t a l i a “ è b e n c o l l o c a t a s i a p e r l a q u a n t i t à d i r i c i c l o t o t a l e d e i r i f i u t i u r b a n i e i n d u s t r i a l i , s i a p e r i l t a s s o d i c i r c o l a r i t à - q u a n t e d e l l e m a t e r i e c h e v e n g o n o u t i l i z z a t e n e i p r o c e s s i p r o d u t t i v i d e r i v a d a m a t e r i a l e r i c i c l a t o - . I n e n t r a m b i g l i a m b i e n t i s i a m o a i p r i m i s s i m i p o s t i i n E u r o p a ” . L o h a d e t t o o g g i C h i c c o T e s t a , p r e s i d e n t e d i O m n i s y s t e d i A s s o a m b i e n t e , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o “ C r e a r e v a l o r e e c o n o m i c o s o s t e n i b i l e a t t r a v e r s o l a g e s t i o n e c i r c o l a r e d e i r e s i d u i i n d u s t r i a l i ” p r e s s o S d a B o c c o n i S c h o o l o f M a n a g e m e n t , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n O m n i s y s t .