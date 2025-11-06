R i m i n i , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D u e m i l i o n i d i t o n n e l l a t e r a c c o l t e e r i c i c l a t e o g n i a n n o c o n f e r m a n o i l v a l o r e a m b i e n t a l e e i n d u s t r i a l e d e l l a n o s t r a a t t i v i t à . O g n i t o n n e l l a t a d i l e g n o r i c i c l a t o s i g n i f i c a m i n o r i e m i s s i o n i , r i s p a r m i o d i r i s o r s e e s o s t e g n o a u n a f i l i e r a c h e u n i s c e i m p r e s e , i s t i t u z i o n i e c i t t a d i n i n e l l a s f i d a d e l l a s o s t e n i b i l i t à . V i s i o n e , f i d u c i a , f a r e s i s t e m a : s o n o p a r o l e c h i a v e p e r u n ’ e c o n o m i a s o s t e n i b i l e c h e r i s p e t t i l ’ u o m o e l ’ a m b i e n t e ” . C o s ì N i c o l a S e m e r a r o , p r e s i d e n t e d i R i l e g n o , c o n s o r z i o n a z i o n a l e c h e s i o c c u p a d e l l a r a c c o l t a , d e l r e c u p e r o e d e l r i c i c l o d e g l i i m b a l l a g g i d i l e g n o , i n o c c a s i o n e d e l l a p a r t e c i p a z i o n e a E c o m o n d o 2 0 2 5 .