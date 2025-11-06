R i m i n i , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ I l p a n n e l l o e c o l o g i c o è u n p a n n e l l o d i l e g n o r e a l i z z a t o a l 1 0 0 % u t i l i z z a n d o r i f i u t o l e g n o s o : s i a m o s t a t i i p r i m i a l m o n d o a i n v e n t a r e q u e s t a t e c n o l o g i a e o g g i t u t t a l a n o s t r a p r o d u z i o n e s i b a s a e s c l u s i v a m e n t e s u l l o s c a r t o d i l e g n o ” . L o h a d i c h i a r a t o S t e f a n o S a v i o l a , c o n s i g l i e r e d e l e g a t o d e l G r u p p o S a v i o l a , a E c o m o n d o d i R i m i n i , p r e s e n t a n d o l ’ e v o l u z i o n e d i u n m o d e l l o i n d u s t r i a l e d i v e n t a t o s i m b o l o d i e c o n o m i a c i r c o l a r e a p p l i c a t a . “ P r o d u c i a m o o l t r e 1 , 1 m i l i o n i d i m e t r i c u b i i n I t a l i a - h a s p i e g a t o - e s t i a m o c o n v e r t e n d o c o m p l e t a m e n t e a n c h e l o s t a b i l i m e n t o i n G e r m a n i a . L ’ I t a l i a è o g g i i l p r i n c i p a l e p r o d u t t o r e d i p a n n e l l i d a r i f i u t o l e g n o s o a l m o n d o , g r a z i e a u n ’ i n n o v a z i o n e c h e è s o s t e n i b i l e m a a n c h e e s t e t i c a m e n t e d i g r a n d e v a l o r e " . S a v i o l a h a s o t t o l i n e a t o c h e “ l a s e n s i b i l i t à v e r s o l a s o s t e n i b i l i t à è f o r t e m e n t e c r e s c i u t a , n o n s o l o t r a i g i o v a n i m a a n c h e n e l m o n d o i n d u s t r i a l e . I n u n c o n t i n e n t e p o v e r o d i m a t e r i e p r i m e , l a c a p a c i t à d i i m p l e m e n t a r e n u o v e t e c n o l o g i e è l a c h i a v e p e r u n a t r a n s i z i o n e c o n c r e t a : o g g i l e s c e l t e s o s t e n i b i l i e r e s p o n s a b i l i s o n o d a v v e r o p o s s i b i l i ” .