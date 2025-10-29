R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - D o p o u n a s t a g i o n e r i c c a d i a p p u n t a m e n t i m u s i c a l i e d e v e n t i i n t u t t a I t a l i a , i l p r o g e t t o ' O g n i L a t t i n a V a l e ' , l ’ i n i z i a t i v a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e p r o m o s s a i n I t a l i a d a C i a l ( C o n s o r z i o N a z i o n a l e I m b a l l a g g i A l l u m i n i o ) e p a r t e d e l n e t w o r k i n t e r n a z i o n a l e E v e r y C a n C o u n t s , a p p r o d a a l L u c c a C o m i c s & G a m e s 2 0 2 5 , c o n u n ’ a t t i v i t à s p e c i a l e r e a l i z z a t a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n R e d B u l l e S i s t e m a A m b i e n t e , l ’ a z i e n d a c h e g e s t i s c e i s e r v i z i d i i g i e n e u r b a n a d e l t e r r i t o r i o l u c c h e s e . P e r q u e s t a e d i z i o n e , l ’ i n i z i a t i v a a s s u m e u n a v e s t e a l t a m e n t e s c e n o g r a f i c a c o n q u a t t r o g r a n d i i n s t a l l a z i o n i m e t a l l i c h e ( ' C a n D r o p Z o n e ' ) i s p i r a t e a g l i i c o n i c i e l e m e n t i d e l T e t r i s , a u n c u o r e e a u n a s t e l l a , c h e f u n g e r a n n o d a p u n t i d i r a c c o l t a p e r l e l a t t i n e c o n s u m a t e d u r a n t e i l f e s t i v a l , t r a s f o r m a n d o i l r i c i c l o i n u n g e s t o c o l l e t t i v o e c r e a t i v o . L e s t r u t t u r e , p o s i z i o n a t e v i c i n o a d a l c u n i b a r l u n g o l e m u r a d i L u c c a , s a r a n n o a f f i a n c a t e d a u n v o t i n g b i n a l l ’ i n t e r n o d e l l a R e d B u l l E n e r g y Z o n e , d o v e i v i s i t a t o r i p o t r a n n o r i c i c l a r e e v o t a r e i l p r o p r i o t e t r a m i n o p r e f e r i t o . L e i n s t a l l a z i o n i s i r i e m p i r a n n o p r o g r e s s i v a m e n t e d e l l e l a t t i n e i n a l l u m i n i o u t i l i z z a t e d a i v i s i t a t o r i , d i v e n t a n d o v e r e e p r o p r i e o p e r e d ’ a r t e a c i e l o a p e r t o , c o l o r a t e e s i m b o l i c h e , c a p a c i d i u n i r e i n t r a t t e n i m e n t o e r e s p o n s a b i l i t à a m b i e n t a l e . “ O g n i L a t t i n a V a l e è u n p r o g e t t o c h e r a p p r e s e n t a a l m e g l i o l o s p i r i t o c o n c u i C i a l p o r t a a v a n t i i l p r o p r i o i m p e g n o p e r l a s o s t e n i b i l i t à : u n e n d o c r e a t i v i t à , p a r t e c i p a z i o n e e s e n s o c i v i c o - a f f e r m a S t e f a n o S t e l l i n i , d i r e t t o r e g e n e r a l e d i C i a l - I n i z i a t i v e c o m e q u e l l a d i L u c c a m o s t r a n o c o m e i l r i c i c l o p o s s a t r a s f o r m a r s i i n u n ’ e s p e r i e n z a p o s i t i v a , c o n d i v i s a e c a p a c e d i g e n e r a r e v a l o r e a m b i e n t a l e e c u l t u r a l e ” .