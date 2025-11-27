R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - C e r v e d R a t i n g A g e n c y h a a s s e g n a t o a d A g s m A i m u n R a t i n g E s g e p a r i a d A , i n r i a l z o r i s p e t t o a l l a p r e c e d e n t e v a l u t a z i o n e ( B B B ) . L ’ a g e n z i a d i r a t i n g i t a l i a n a , s p e c i a l i z z a t a n e l l a v a l u t a z i o n e d e l m e r i t o c r e d i t i z i o e d e l g r a d o d i s o s t e n i b i l i t à d e g l i o p e r a t o r i e c o n o m i c i , h a i n f a t t i r i c o n o s c i u t o a l G r u p p o u n ’ a l t a c a p a c i t à d i g e s t i o n e d e l l e v a r i a b i l i d i r i s c h i o e d e l l e o p p o r t u n i t à E s g . D a l l ’ a n a l i s i , b a s a t a s u l l a r e n d i c o n t a z i o n e d i s o s t e n i b i l i t à d e l l ’ a n n o 2 0 2 4 e s u l c o n f r o n t o c o n i l c l u s t e r ' U t i l i t i e s ' , e m e r g e c o m e A g s m A i m a b b i a r a f f o r z a t o i p r e s i d i i n a m b i t o s o c i a l e , p r o s e g u i t o e p i a n i f i c a t o i n v e s t i m e n t i r i l e v a n t i n e l l e f o n t i r i n n o v a b i l i , n e l l a d i g i t a l i z z a z i o n e d e l l e r e t i e n e l l ’ a m p l i a m e n t o d e i s e r v i z i s m a r t , o l t r e a d a v e r d e f i n i t o u n a n u o v a p i a n i f i c a z i o n e d i o b i e t t i v i E s g p e r u n a g o v e r n a n c e o r i e n t a t a a l l a c r e a z i o n e d i v a l o r e s o s t e n i b i l e n e l l u n g o p e r i o d o . D i s e g u i t o , i n s i n t e s i , l e m o t i v a z i o n i c h e h a n n o p o r t a t o a l r a g g i u n g i m e n t o d i q u e s t o r i c o n o s c i m e n t o . S u l p i a n o a m b i e n t a l e , A g s m A i m a d o t t a u n a P o l i t i c a p e r l a T u t e l a d e l l ’ A m b i e n t e , c h e i n t e g r a p r i n c i p i e l i n e e g u i d a i n m a t e r i a d i s o s t e n i b i l i t à . I n c r e s c i t a g l i i n v e s t i m e n t i a f a v o r e d e l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a , t r a c u i i l p a r c o e o l i c o d i M o n t e G i o g o , l ’ i m p i a n t o d i p r o d u z i o n e d i i d r o g e n o v e r d e d i M a r g h e r a e i l r e v a m p i n g d e l l a c e n t r a l e d i c o g e n e r a z i o n e d i B o r g o T r e n t o . I l s i s t e m a d i g e s t i o n e a m b i e n t a l e s i c o n f e r m a s o l i d o g r a z i e a l l a p r e s e n z a d e l l e c e r t i f i c a z i o n i I s o 1 4 0 0 1 p e r l a g r a n d e m a g g i o r a n z a d e i s i t i o p e r a t i v i d e l G r u p p o e i l c o n s e g u i m e n t o d e l l a I s o 5 0 0 0 1 p e r A g s m A i m P o w e r e A g s m A i m C a l o r e . I n c r e s c i t a l a v a l u t a z i o n e d e l l a d i m e n s i o n e s o c i a l , d a t a d a l l a c o n f e r m a d i u n ’ e l e v a t a c o n t r a t t u a l i z z a z i o n e a t e m p o i n d e t e r m i n a t o c h e a s s i c u r a u n a f o r t e s t a b i l i t à o c c u p a z i o n a l e a i c o l l a b o r a t o r i d e l G r u p p o , c o n u n t a s s o d i a s s u n z i o n i s u p e r i o r e a l t u r n o v e r i n u s c i t a e u n i n c r e m e n t o d e l l e o r e d i f o r m a z i o n e p r o c a p i t e . I l w e l f a r e a z i e n d a l e è g i u d i c a t o d i a l t o l i v e l l o , g r a z i e a m i s u r e c o m e b e n e f i t t r a d i z i o n a l i e f l e s s i b i l i , s m a r t w o r k i n g , p a r t - t i m e p o s t m a t e r n i t à e l ’ a t t i v a z i o n e d i u n o s p o r t e l l o p s i c o l o g i c o . I l r e p o r t v a l o r i z z a i n o l t r e l ’ i m p e g n o d i A g s m A i m s u l l a p a r i t à d i g e n e r e , c o n f e r m a t o d a l l ’ o t t e n i m e n t o d e l l a c e r t i f i c a z i o n e U n i / P d R 1 2 5 : 2 0 2 2 p e r l a C a p o g r u p p o , e d a l l ’ a v v i o d i p r o g r a m m i f o r m a t i v i e s u r v e y s u l g e n d e r e m p o w e r m e n t e s u l l ’ i n c l u s i o n e . M i g l i o r a t a l a v a l u t a z i o n e d i A g s m A i m n e l l a g o v e r n a n c e , c h e s i p o s i z i o n a a l d i s o p r a d e l l a m e d i a n a d e l s e t t o r e . I l G r u p p o d i s p o n e d i u n o r g a n o d i g o v e r n o p l u r a l i s t i c o , c o n a d e g u a t e c o m p e t e n z e i n d u s t r i a l i e d E s g . L a r e n d i c o n t a z i o n e d i s o s t e n i b i l i t à d e l 2 0 2 4 è s t a t a r e d a t t a s e c o n d o i p r i n c i p i E s r s e s u l l a l o g i c a d e l l a d o p p i a m a t e r i a l i t à . I l g i u d i z i o c o n s i d e r a a n c h e l ’ i n t r o d u z i o n e d i t a r g e t E s g n e i m e c c a n i s m i d i p r e m i a l i t à d e l m a n a g e m e n t , l ’ a d o z i o n e d e l G r e e n F i n a n c i n g F r a m e w o r k a s u p p o r t o d e g l i i n v e s t i m e n t i i n r i n n o v a b i l i e d i g i t a l i z z a z i o n e , e l a p r e s e n z a d i u n s i s t e m a d i g e s t i o n e a n t i c o r r u z i o n e s t r u t t u r a t o ( M o d e l l o 2 3 1 ) , c h e s i s t a o r i e n t a n d o v e r s o l a c e r t i f i c a z i o n e I s o 3 7 0 0 1 .