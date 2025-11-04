R i m i n i , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S o s t e n i b i l i t à , i n n o v a z i o n e e i n d u s t r i a d ’ e c c e l l e n z a s i i n c o n t r a n o a l l a 2 8 e s i m a e d i z i o n e d i E c o m o n d o a R i m i n i , d o v e è s t a t o p r e s e n t a t o i l p r o g e t t o d i c o l l a b o r a z i o n e t r a G r u p p o H e r a e A u t o m o b i l i L a m b o r g h i n i d e d i c a t o a l l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e . “ È u n a c o l l a b o r a z i o n e i n d u s t r i a l e t r a d u e e c c e l l e n z e i t a l i a n e - h a d i c h i a r a t o O r a z i o I a c o n o , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d e l G r u p p o H e r a - c h e u n i s c e i n n o v a z i o n e , s o s t e n i b i l i t à e c o m p e t i t i v i t à . G r a z i e a l l a n o s t r a l e a d e r s h i p n e l s e t t o r e a m b i e n t a l e v o g l i a m o a f f i a n c a r e l e a z i e n d e , g r a n d i e p i c c o l e , n e l p e r c o r s o d i t r a n s i z i o n e g r e e n , r i d u c e n d o g l i s c a r t i i n d u s t r i a l i e v a l o r i z z a n d o l i c o m e m a t e r i e p r i m e s e c o n d e e d e n e r g i a ” . I l p r o g e t t o p u n t a a s v i l u p p a r e u n m o d e l l o i n t e g r a t o d i g e s t i o n e d e i r i f i u t i , c h e c o m b i n a t r a c c i a b i l i t à , r e c u p e r o e r i d u z i o n e d e l l e e m i s s i o n i . “ Q u e s t o a p p r o c c i o - h a s p i e g a t o I a c o n o - è d e s t i n a t o a d i v e n t a r e u n v e r o e p r o p r i o m o d e l l o d i r i f e r i m e n t o p e r i l s e t t o r e m a n i f a t t u r i e r o , c o n l ’ o b i e t t i v o d i m e t t e r e a r e g i m e i l c o n c e t t o d i ‘ g l o b a l w a s t e ’ . E n o n m a n c h e r a n n o , n e i p r o s s i m i a n n i , n u o v e i n n o v a z i o n i d i p r o d o t t o e d i p r o c e s s o , c h e c o i n v o l g e r a n n o a n c h e i s e t t o r i a u t o m o t i v e e n a u t i c o ” . “ L ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e - h a a g g i u n t o - è o g g i u n a l e v a c o n c r e t a p e r g e n e r a r e v a l o r e , e q u e s t a c o l l a b o r a z i o n e c o n L a m b o r g h i n i n e è l a d i m o s t r a z i o n e t a n g i b i l e . I n s i e m e p o s s i a m o f a r d i v e n t a r e l a s o s t e n i b i l i t à u n m o t o r e d i c r e s c i t a i n d u s t r i a l e e d i i n n o v a z i o n e m a d e i n I t a l y ” .