R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l s e t t o r e p r i v a t o i t a l i a n o è p r o n t o a d a s s u m e r e u n r u o l o g u i d a n e l l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e , o r i e n t a n d o l a v e r s o m o d e l l i d i s v i l u p p o c a p a c i d i c o n i u g a r e p r o f i t t o , b e n e f i c i a m b i e n t a l i e s o c i a l i e c r e a z i o n e d i v a l o r e c o n d i v i s o . È q u e s t o i l m e s s a g g i o c h i a v e c h e e m e r g e d a l p o s i t i o n p a p e r ' L a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e a s u p p o r t o d e l l a s o s t e n i b i l i t à d e l b u s i n e s s : r i s c h i e o p p o r t u n i t à ' , p r o m o s s o d a U n G l o b a l C o m p a c t N e t w o r k I t a l i a ( U n g c n I t a l i a ) e r e a l i z z a t o c o n i l c o n t r i b u t o d i 4 7 i m p r e s e a d e r e n t i a l l ’ i n i z i a t i v a O n u . I l d o c u m e n t o è s t a t o p r e s e n t a t o o g g i a M i l a n o , i n o c c a s i o n e d e l l a t r e d i c e s i m a e d i z i o n e d e l S a l o n e d e l l a C s r e d e l l ’ I n n o v a z i o n e S o c i a l e . I l p o s i t i o n p a p e r d i U n g c n I t a l i a m e t t e i n e v i d e n z a c h e i l d i g i t a l e è u n o s t r u m e n t o m a i l f i n e d e v e r e s t a r e l a s o s t e n i b i l i t à d e l b u s i n e s s , i n t e s a n e l l e s u e d i m e n s i o n i a m b i e n t a l e , s o c i a l e e d i g o v e r n a n c e . L e t e c n o l o g i e d i g i t a l i , s e c o r r e t t a m e n t e i n d i r i z z a t e , p o s s o n o g e n e r a r e b e n e f i c i c o n c r e t i p e r l e i m p r e s e : m a g g i o r e e f f i c i e n z a o p e r a t i v a , r i d u z i o n e d e i c o s t i , a c c e s s o a d a t i s t r a t e g i c i , r e l a z i o n i p i ù e f f i c a c i c o n g l i s t a k e h o l d e r e p r o c e s s i p r o d u t t i v i p i ù g r e e n e c i r c o l a r i . “ L a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e è u n a d e l l e g r a n d i t r a s f o r m a z i o n i d e l n o s t r o t e m p o e c i i m p o n e u n a r i f l e s s i o n e p r o f o n d a s u c o m e g u i d a r e l ’ i n n o v a z i o n e a f f i n c h é s i a a l s e r v i z i o d e l l a s o s t e n i b i l i t à - h a d i c h i a r a t o F i l i p p o B e t t i n i , p r e s i d e n t e U n g c n I t a l i a - I n u n c o n t e s t o d i f o r t e i n s t a b i l i t à , è e s s e n z i a l e c h e l e i m p r e s e m a n t e n g a n o s a l d a l a p r o p r i a v i s i o n e s t r a t e g i c a . D i g i t a l i z z a z i o n e , I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e e n u o v i m o d e l l i t e c n o l o g i c i d e v o n o d i v e n t a r e s t r u m e n t i c o n c r e t i p e r g e n e r a r e i m p a t t i p o s i t i v i , i n t u t t e l e d i m e n s i o n i E s g . P e r f a r l o è n e c e s s a r i o u n a p p r o c c i o s i s t e m i c o , c h e a f f r o n t i i r i s c h i e v a l o r i z z i l e o p p o r t u n i t à . L a d i m e n s i o n e d i g i t a l e i m p a t t a t r a s v e r s a l m e n t e l ’ o r g a n i z z a z i o n e a z i e n d a l e , r i c h i e d e n d o u n a g o v e r n a n c e i n t e g r a t a , i n v e s t i m e n t i i n f o r m a z i o n e e u n a r i n n o v a t a a t t e n z i o n e a i s o g g e t t i p i ù v u l n e r a b i l i . L e a z i e n d e i t a l i a n e s t a n n o m o s t r a n d o u n f o r t e d i n a m i s m o , m a l ’ i n t e g r a z i o n e p i e n a d e l l e t e c n o l o g i e d i g i t a l i r i c h i e d e u n o s f o r z o c o m u n e , c o o r d i n a t o , e u n a c u l t u r a d e l l ’ i n n o v a z i o n e r e a l m e n t e c a p i l l a r e e i n c l u s i v a ” . “ I l n o s t r o p o s i t i o n p a p e r n a s c e p e r o f f r i r e a i m p r e s e e d e c i s o r i u n a c h i a v e d i l e t t u r a s u l l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e i n t e s a c o m e l e v a p e r r a f f o r z a r e l a s o s t e n i b i l i t à d e l b u s i n e s s - h a d e t t o D a n i e l a B e r n a c c h i , E x e c u t i v e D i r e c t o r U n g c n I t a l i a - T r a l e p r i o r i t à i n d i v i d u a t e v i è l a n e c e s s i t à d i t r a d u r r e l ’ A i A c t e u r o p e o i n l i n e e g u i d a o p e r a t i v e , c a p a c i d i s u p p o r t a r e l e a z i e n d e n e l l ’ a d o z i o n e e t i c a e t r a s p a r e n t e d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . A t u t t o q u e s t o s i a g g i u n g o n o r i s c h i t r a s v e r s a l i c h e n o n p o s s o n o e s s e r e i g n o r a t i : i l d i v a r i o d i g i t a l e , l e f r a g i l i t à g e n e r a z i o n a l i e l a c a r e n z a d i c o m p e t e n z e a d e g u a t e . A f f r o n t a r l i r i c h i e d e u n i m p e g n o c o n d i v i s o t r a i m p r e s e e i s t i t u z i o n i , c o n u n i n v e s t i m e n t o d e c i s o n e l l a f o r m a z i o n e i n t e r n a e i n p o l i t i c h e d i s u p p o r t o c a p a c i d i a c c o m p a g n a r e t u t t e l e c a t e g o r i e d i l a v o r a t o r i i n q u e s t o c a m b i a m e n t o ” .