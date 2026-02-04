R o m a , 4 f e b . - ( A d n k r o n o s ) - " I l C o n s o r z i o è u n ' e c c e l l e n z a d i e c o n o m i a c i r c o l a r e , r a c c o g l i e l a t o t a l i t à d e l l ' o l i o m i n e r a l e u s a t o i t a l i a n o e l o r i g e n e r a a l 9 8 % " . C o s ì R i c c a r d o P i u n t i , p r e s i d e n t e d e l C o n o u – C o n s o r z i o n a z i o n a l e d e g l i o l i m i n e r a l i u s a t i – h a s p i e g a t o a R o m a l a f o r z a e l a p e c u l i a r i t à d e l C o n s o r z i o , i n t e r v e n e n d o a l T e r z o F o r u m n a z i o n a l e ' L ’ I t a l i a i n c a n t i e r e . U n C l e a n I n d u s t r i a l D e a l M a d e i n I t a l y ' , p r o m o s s o d a L e g a m b i e n t e . L ’ e v e n t o h a r i u n i t o i s t i t u z i o n i , a z i e n d e e s t a k e h o l d e r d e l l a g r e e n e c o n o m y p e r d i s c u t e r e l e s t r a t e g i e d i r i l a n c i o i n d u s t r i a l e e s o s t e n i b i l e d e l P a e s e . “ L e m e d i e d i a l t r i p a e s i a v a n z a t i s o n o c i r c a l a m e t à d i q u e s t o r i s u l t a t o . S i t r a t t a d i u n m o d e l l o c h e c o m b i n a e f f i c i e n z a t e c n o l o g i c a e c o o p e r a z i o n e s p o n t a n e a d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e d a o l t r e 4 0 a n n i – s p i e g a P i u n t i – . L ’ o l i o u s a t o v i e n e c o n s e g n a t o a l r a c c o g l i t o r e , c h e l o p o r t a a g l i i m p i a n t i d i r i g e n e r a z i o n e , e i l s i s t e m a f u n z i o n a i n m a n i e r a a u t o m a t i c a , l i n e a r e e c o n t r o l l a t a ” . S e c o n d o i l p r e s i d e n t e d e l C o n o u , l a c h i a v e d e l s u c c e s s o r i s i e d e n e l l a s t r u t t u r a c o n s o r t i l e : “ N o i n o n s i a m o d i r e t t a m e n t e p a r t e i n c a u s a , m a f a c c i a m o d a a r b i t r i e c o n t r o l l o r i d e l s i s t e m a . F o r n i a m o l i n e e g u i d a e i n d i c a z i o n i , m a i l p r o c e s s o f u n z i o n a a u t o n o m a m e n t e . Q u e s t o è c i ò c h e d i s t i n g u e l a n o s t r a e c c e l l e n z a n e l m o n d o , l ’ i n d u s t r i a l i z z a z i o n e s o s t e n i b i l e b a s a t a s u c o o p e r a z i o n e e r i g o r e t e c n i c o ” .