M i l a n o , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " D a l l a r i c e r c a e m e r g e c h e i l t e m a p r i n c i p a l e è c h e l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e n o n s o l o p u ò c o n t r i b u i r e a m i g l i o r a r e l a s a l u t e e l a t e m p e r a t u r a d e l p i a n e t a , m a s o p r a t t u t t o c h e c i s o n o u n a s e r i e d i b e n e f i c i i n t e r m i n i e c o n o m i c i p e r l e i m p r e s e " . L o h a d e t t o o g g i a l l ' A d n k r o n o s F r a n c e s c o P e r r i n i , H e a d o f S u s t a i n a b i l i t y d i S d a B o c c o n i S c h o o l o f M a n a g e m e n t , a m a r g i n e d e l c o n v e g n o “ C r e a r e v a l o r e e c o n o m i c o s o s t e n i b i l e a t t r a v e r s o l a g e s t i o n e c i r c o l a r e d e i r e s i d u i i n d u s t r i a l i ” p r e s s o S d a B o c c o n i S c h o o l o f M a n a g e m e n t , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n O m n i s y s t . L ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e " c o n t r i b u i s c e a c r e a r e v a l o r e r i d u c e n d o i c o s t i , a u m e n t a n d o l a p r o d u t t i v i t à e a u m e n t a n d o i r i c a v i , t r a s f o r m a n d o i r i f i u t i i n m a t e r i e p r i m e - h a p o i a g g i u n t o - . B e n e f i c i a 3 6 0 g r a d i p e r t u t t e l e t i p o l o g i e d i i m p r e s a . C e r t o , p i ù l e i m p r e s e s o n o c o i n v o l t e i n p r o c e s s i p r o d u t t i v i e d i t r a s f o r m a z i o n e i n d u s t r i a l e p i ù q u e s t o v a l e . V a l e u n p o ’ m e n o p e r c h i s v o l g e a t t i v i t à d i s e r v i z i " . " U n a c c e l e r a t o r e d e l l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e s a r a n n o l e n u o v e t e c n o l o g i e d i g i t a l i " h a c o n c l u s o P e r r i n i .