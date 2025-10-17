P e r u g i a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ E ’ c o n g r a n d e o r g o g l i o c h e o g g i s i a m o q u i p e r r a c c o n t a r e u n p e r c o r s o i n i z i a t o a m a r z o e c h e h a v i s t o c o i n v o l t e u n ’ a z i e n d a , a s s o c i a z i o n i e m o l t e p e r s o n e c h e c r e d o n o n e g l i s t e s s i v a l o r i ” . C o s ì l ’ h e a d o f C o r p o r a t e B r a n d i n g e R e p u t a t i o n d i N e s t l é , V a l e r i a N o r r e r i , a l l a c o n f e r e n z a s t a m p a t e n u t a s i i e r i p r e s s o l o s t a b i l i m e n t o P e r u g i n a d i P e r u g i a d o v e è s t a t o p r e m i a t o i l p r o g e t t o d e l l a C o o p e r a t i v a P e p i t a v o l t o a p r o m u o v e r e l ’ i n c l u s i o n e e l a t u t e l a d e l l e d o n n e . “ A m a r z o , c o n R e t e d e l D o n o , a b b i a m o l a n c i a t o l a C a l l 4 I d e a s ' C o n n e s s i o n i a l f e m m i n i l e ' p e r i n d i v i d u a r e p r o g e t t i d i v a l o r e c h e p a r l a s s e r o d i e m p o w e r m e n t , d i i n c l u s i o n e , d i s o l i d a r i e t à - h a c o n t i n u a t o N o r r e r i i l l u s t r a n d o l ’ i n i z i a t i v a d i B a c i P e r u g i n a - L ’ i d e a d i ' C o n n e s s i o n i a l F e m m i n i l e ' è q u e l l a d i c o n t i n u a r e u n a t r a d i z i o n e i n i z i a t a c o n u n a d o n n a , L u i s a S p a g n o l i . U n a p i o n i e r a , u n a v i s i o n a r i a c h e g i à a g l i i n i z i d e l 9 0 0 a s s u m e v a d o n n e i n f a b b r i c a e d a v a l o r o s t r u m e n t i p e r c o s t r u i r e l a l o r o a f f e r m a z i o n e p e r s o n a l e e s o c i a l e ” . “ A b b i a m o v o l u t o d a r e s p a z i o a p r o g e t t i c h e p a r l a n o d i e m p o w e r m e n t , d i i n c l u s i o n e , d i s o l i d a r i e t à , p e r c h é c r e d i a m o c h e i l c a m b i a m e n t o s o c i a l e p a s s i p r o p r i o d a q u i : d a l l a c a p a c i t à d i c r e a r e v a l o r e c o n d i v i s o , p a r t e n d o d a l l e c o m u n i t à l o c a l i - h a p r o s e g u i t o - A l l a c a l l 4 i d e a s h a n n o p a r t e c i p a t o d i v e r s e a s s o c i a z i o n i d e l t e r r i t o r i o , t r a l e q u a l i a b b i a m o s e l e z i o n a t o i m i g l i o r i p r o g e t t i : P e p i t a , L ’ A l b e r o d e l l a V i t a e i l C e n t r o I n t e r n a z i o n a l e p e r l a P a c e , c h e r a p p r e s e n t a n o p e r f e t t a m e n t e l o s p i r i t o d i q u e s t a i n i z i a t i v a e r i n g r a z i a m o t u t t i p e r l ’ i m p e g n o n e l l a d e f i n i z i o n e d i 3 p r o g e t t i i n t e r e s s a n t i e d i v a l o r e ” . “ I l p r o g e t t o s a r à s u p p o r t a t o a n c h e a t t r a v e r s o u n a r a c c o l t a f o n d i . C o n l a r a c c o l t a f o n d i a b b i a m o v o l u t o u s c i r e d a l l o s c h e m a d e l l a s u s s i d i a r i e t à a f a v o r e d i u n a p p r o c c i o c o r a l e c h e v e d e c o i n v o l t i l ’ a z i e n d a , l e p e r s o n e c h e c i l a v o r a n o e l a c o m u n i t à t u t t a c h e c r e d e n e l v a l o r e d i u n p r o g e t t o e c h e v o g l i a v e r a m e n t e c r e a r e c o n n e s s i o n i i n m o d o c h e l e d o n n e u m b r e p o s s a n o c o s t r u i r e u n f u t u r o p i ù i n d i p e n d e n t e e d i v a l o r e ” , h a c o n c l u s o .