R i m i n i , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ P r o d u r r e a u t o d a s o g n o o g g i s i g n i f i c a a n c h e s a p e r l e c o s t r u i r e i n m o d o s o s t e n i b i l e ” . C o n q u e s t e p a r o l e R a n i e r i N i c c o l i , C h i e f M a n u f a c t u r i n g O f f i c e r d i A u t o m o b i l i L a m b o r g h i n i , h a p r e s e n t a t o a E c o m o n d o l a c o l l a b o r a z i o n e c o n G r u p p o H e r a n e l c a m p o d e l l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e , s o t t o l i n e a n d o l ’ i m p e g n o d e l m a r c h i o b o l o g n e s e n e l l a r i d u z i o n e d e l l ’ i m p a t t o a m b i e n t a l e e n e l l a g e s t i o n e v i r t u o s a d e i m a t e r i a l i . “ D a o l t r e d i e c i a n n i i l n o s t r o s t a b i l i m e n t o d i S a n t ’ A g a t a B o l o g n e s e è c e r t i f i c a t o C O 2 n e u t r a l e - h a r i c o r d a t o N i c c o l i - e a b b i a m o c o s t r u i t o u n m o d e l l o p r o d u t t i v o c h e u n i s c e q u a l i t à a r t i g i a n a l e e r e s p o n s a b i l i t à a m b i e n t a l e . O g g i p i ù d e l l ’ 8 0 % d e i n o s t r i r i f i u t i è r i c i c l a b i l e , g r a z i e a n c h e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n H e r a e a l l e l o r o c o m p e t e n z e t e c n i c h e ” . N i c c o l i h a c i t a t o e s e m p i c o n c r e t i : “ L a p e l l e d e g l i i n t e r n i v i e n e r i u t i l i z z a t a d a l l e c o o p e r a t i v e a r t i g i a n e p e r c r e a r e o g g e t t i d i p e l l e t t e r i a , m e n t r e g l i s c a r t i i n f i b r a d i c a r b o n i o v e n g o n o t r a s f o r m a t i i n n u o v i m a n u f a t t i . S t i a m o l a v o r a n d o a n c h e a l r e c u p e r o d e i r e s i d u i l i q u i d i d e l p r o c e s s o p r o d u t t i v o ” . I l m a n a g e r h a r i c o r d a t o i n o l t r e l ’ i m p e g n o a m b i e n t a l e e s o c i a l e d e l l ’ a z i e n d a : “ D a l 2 0 1 0 a b b i a m o c r e a t o u n p a r c o d i 7 e t t a r i c o n o l t r e 1 2 m i l a q u e r c e a c c a n t o a l n o s t r o s t a b i l i m e n t o . E s s e r e u n m a r c h i o d i l u s s o - h a c o n c l u s o - s i g n i f i c a a n c h e a v e r e u n a r e s p o n s a b i l i t à v e r s o i l t e r r i t o r i o e s a p e r i n n o v a r e i n c h i a v e s o s t e n i b i l e . H e r a è p e r n o i i l p a r t n e r i d e a l e i n q u e s t o p e r c o r s o ” .