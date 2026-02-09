R o m a , 9 f e b . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - C o m e g l i a n n i p a s s a t i l ' I s t i t u t o n a z i o n a l e t r i b u t a r i s t i ( I n t ) a d e r i s c e a l l ' i n i z i a t i v a ' M ' i l l u m i n o d i M e n o 2 0 2 6 ' , g i u n t a a l l a X X I I e d i z i o n e . G l i s t u d i d e i t r i b u t a r i s t i I n t s p e g n e r a n n o l e l u c i e o g n i s u p p o r t o e l e t t r o n i c o , n o n e s s e n z i a l e , a l l e o r e 1 8 , 0 0 d i l u n e d ì 1 6 f e b b r a i o p e r p a r t e c i p a r e a t t i v a m e n t e e s u p p o r t a r e g l i s c o p i d e l l a G i o r n a t a n a z i o n a l e d e l r i s p a r m i o e n e r g e t i c o e d e g l i s t i l i d i v i t a s o s t e n i b i l i e d e l l a c a m p a g n a r a d i o f o n i c a d e l l a t r a s m i s s i o n e C a t e r p i l l a r s u R a i R a d i o 2 . U n a p i c c o l a i n i z i a t i v a , q u e l l a d e i t r i b u t a r i s t i , " m a s i g n i f i c a t i v a , p e r r i f l e t t e r e s u l p r o b l e m a e n e r g e t i c o , s o p r a t t u t t o i n q u e s t o c o n t e s t o d i g u e r r e e d i r i d u z i o n e d i i n v e s t i m e n t i s u l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a . G r a z i e p e r t a n t o a c h i c i r i c o r d a p r o b l e m a t i c h e s p e s s o a l d i f u o r i d e l l a n o s t r a q u o t i d i a n i t à , m a c h e i n v e c e s o n o p a r t e v i t a l e p r o p r i o d e l l a n o s t r a q u o t i d i a n i t à . A v e r e c o n s a p e v o l e z z a d e l p r o b l e m a e n e r g e t i c o è e s t r e m a m e n t e i m p o r t a n t e , d a r e u n s e g n a l e d i a t t e n z i o n e è n e c e s s a r i o . I t r i b u t a r i s t i I n t c i s o n o " , s p i e g a l a n o t a . I l p r e s i d e n t e d e l l ’ I n t , R i c c a r d o A l e m a n n o h a d i c h i a r a t o : “ A d e r i s c o a l l ' i n i z i a t i v a p r o m o s s a d a l l ' I s t i t u t o n a z i o n a l e t r i b u t a r i s t i ( I n t ) a s o s t e g n o d e l l a G i o r n a t a n a z i o n a l e d e l r i s p a r m i o e n e r g e t i c o e d e g l i s t i l i d i v i t a s o s t e n i b i l i e d e l l a c a m p a g n a r a d i o f o n i c a d e l l a t r a s m i s s i o n e C a t e r p i l l a r s u R a i R a d i o 2 , c o m e p r e s i d e n t e n a z i o n a l e l ' h o c h i e s t o a l l e m i e c o l l e g h e e a i m i e i c o l l e g h i e i o h o g i à a d e r i t o , c o n s a p e v o l m e n t e , p e r n o n d i m e n t i c a r e l ’ i m p o r t a n z a v i t a l e d e l p r o b l e m a e n e r g e t i c o ” .