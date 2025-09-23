M i l a n o , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l r u o l o d e l l e i m p r e s e è f o n d a m e n t a l e d a u n p u n t o d i v i s t a n o n s o l o e c o n o m i c o , m a a n c h e s o c i a l e , i n u n a p r e s a d i c o s c i e n z a e i n u n a p r e s a d i r e s p o n s a b i l i t à . N o i d i F e l i c i a c i s e n t i a m o n a t u r a l m e n t e i n v e s t i t i d a q u e s t a r e s p o n s a b i l i t à p e r g u i d a r e i l c a m b i a m e n t o e d è , p e r a l t r o , l a s t e s s a r e s p o n s a b i l i t à c h e c i c h i e d o n o l e p e r s o n e ” . L o h a d e t t o , M a r c o L e n t i n i d i r e t t o r e m a r k e t i n g A n d r i a n i , a l l a p r i m a e d i z i o n e d i C o l o r f u t u r e P a r a d e , u n ’ i n i z i a t i v a c o l l e t t i v a p r o m o s s a d a A n d r i a n i S . p . A . S o c i e t à B e n e f i t e d a l s u o b r a n d F e l i c i a , c o n l a p a r t e c i p a z i o n e d i i m p o r t a n t i r e a l t à d e l p a n o r a m a a m b i e n t a l e e c i v i l e , t r a c u i W W F I t a l i a , G r e e n H e r o e s , K y o t o C l u b e L e g a m b i e n t e . O b i e t t i v o d e l l ’ e v e n t o , s v o l t o s i a M i l a n o , è p r o m u o v e r e l a s o s t e n i b i l i t à c o n d i v i s a . “ È f o n d a m e n t a l e p e r n o i c h e i l p u n t o d i i n c o n t r o t r a i m p r e s e e b r a n d d a u n a p a r t e e p e r s o n e e s o c i e t à d a l l ' a l t r a , n o n s i a s o l t a n t o l o s c a f f a l e d e l s u p e r m e r c a t o - s p i e g a L e n t i n i - m a è i m p o r t a n t e s c e n d e r e i n p i a z z a , a s c o l t a r s i r e c i p r o c a m e n t e e c o s t r u i r e i n s i e m e u n a p p r o c c i o c h e m e t t a a l c e n t r o l a s o s t e n i b i l i t à c o n u n n u o v o l i n g u a g g i o p i ù f r e s c o , p i ù a c c e s s i b i l e e c a p a c e d i o r i e n t a r e i c o m p o r t a m e n t i d i o g n i g i o r n o v e r s o s c e l t e p i ù r e s p o n s a b i l i ” . “ È a r r i v a t o i l t e m p o , f o r s e , d i p a r l a r e d i ‘ f u t u r i ’ e n o n d i f u t u r o p e r c h é è i m p o r t a n t e a v e r e u n a c o n s a p e v o l e z z a l e g a t a a l f a t t o c h e e s i s t o n o d i v e r s i s c e n a r i p o s s i b i l i e n o i c o n l e n o s t r e s c e l t e p o s s i a m o r e g a l a r e , a n o i s t e s s i e a l l e g e n e r a z i o n i c h e v e r r a n n o , i l f u t u r o c h e v o g l i a m o . È q u i n d i i m p o r t a n t e s c e g l i e r e b e n e p e r o r i e n t a r e a n c h e l a t r a i e t t o r i a d e l f u t u r o ” , c o n c l u d e .