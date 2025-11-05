R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - D a l t e r m o v a l o r i z z a t o r e d i S a n t a P a l o m b a ( R M ) a i d r o n i p e r i l m o n i t o r a g g i o a e r e o d e i s i t i i n d u s t r i a l i , f i n o a l m o d e l l o d i G r e e n H o s p i t a l . I l G r u p p o A c e a p a r t e c i p a a n c h e q u e s t ’ a n n o a E c o m o n d o , i l p r i n c i p a l e a p p u n t a m e n t o a n n u a l e p e r l a g r e e n e c i r c u l a r e c o n o m y , c o n u n o s t a n d d i 2 0 0 m q n e l P a d i g l i o n e D 3 d e l l a F i e r a d i R i m i n i , p r e s e n t a n d o l e p r o p r i e p r o p o s t e p e r c o n t r i b u i r e a l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a d e l P a e s e . I n p a r t i c o l a r e , n e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 i l G r u p p o è r a p p r e s e n t a t o d a l l e s o c i e t à A c e a A m b i e n t e , s p e c i a l i z z a t a n e l l a g e s t i o n e i n t e g r a t a d e i r i f i u t i e n e l l o s v i l u p p o d i s o l u z i o n i p e r l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e e a . Q u a n t u m , r e c e n t e m e n t e c o s t i t u i t a d a A c e a p e r l o s v i l u p p o d i t e c n o l o g i e e s e r v i z i i n n o v a t i v i , c o n u n f o c u s s u e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a , d i g i t a l i z z a z i o n e e s o s t e n i b i l i t à . “ P e r A c e a l a p a r t e c i p a z i o n e a E c o m o n d o r a p p r e s e n t a u n m o m e n t o i m p o r t a n t e d i c o n f r o n t o e d i c o n d i v i s i o n e s u i t e m i d e l l a s o s t e n i b i l i t à e d e l l ’ i n n o v a z i o n e , c h e s o n o a l l a b a s e d e l n o s t r o i m p e g n o q u o t i d i a n o - h a d i c h i a r a t o F a b r i z i o P a l e r m o , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i A c e a - N e s o n o d i m o s t r a z i o n e i p r o g e t t i c h e s t i a m o p o r t a n d o a v a n t i n e l c a m p o d e l l a t e r m o v a l o r i z z a z i o n e d e i r i f i u t i c o n l a r e a l i z z a z i o n e d e l l ’ i m p i a n t o d i S a n t a P a l o m b a c h e s a r à l ’ i n f r a s t r u t t u r a p i ù a l l ’ a v a n g u a r d i a d ’ E u r o p a e d a r à u n c o n t r i b u t o f o n d a m e n t a l e p e r c h i u d e r e i l c i c l o d e i r i f i u t i d e l l a C a p i t a l e . I n A c e a c r e d i a m o c h e l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a d e l P a e s e p a s s i a t t r a v e r s o u n u s o c o n s a p e v o l e d e l l e r i s o r s e , l a d i g i t a l i z z a z i o n e d e i p r o c e s s i e l a d i f f u s i o n e d i n u o v e t e c n o l o g i e c o m e l a r o b o t i c a e l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . S o l u z i o n i c h e c r e a n o s v i l u p p o e c o n o m i c o e v a l o r e c o n d i v i s o p e r l ’ a m b i e n t e , l e c o m u n i t à e l e f u t u r e g e n e r a z i o n i ” . L a v o c a z i o n e g r e e n d e l G r u p p o i n d u s t r i a l e , s o s t e n u t a d a s t r a t e g i e c h e m i r a n o a l l ' u t i l i z z o s o s t e n i b i l e d e l l e r i s o r s e e a l l o s v i l u p p o e c o - c o m p a t i b i l e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e , è t e s t i m o n i a t a a n c h e d a l l a p r e s i d e n t e d i A c e a B a r b a r a M a r i n a l i . “ I n A c e a c i o c c u p i a m o o g n i g i o r n o d i a c q u a , e n e r g i a e a m b i e n t e , i m p e g n a n d o c i p e r g a r a n t i r e l a g e s t i o n e d i q u e s t e r i s o r s e f o n d a m e n t a l i i n u n a l o g i c a d i e f f i c i e n z a e i n n o v a z i o n e ” , h a s p i e g a t o . A c e a A m b i e n t e p r e s e n t e r à l e t e c n o l o g i e d i u l t i m a g e n e r a z i o n e , t r a c u i i l p r o g e t t o d e l t e r m o v a l o r i z z a t o r e d i S a n t a P a l o m b a ( R M ) , c h e s a r à r e a l i z z a t o d a l l a s o c i e t à R e n e w R o m e . P r e s s o l o s t a n d , u n v i d e o d e s c r i v e i l f u t u r o p a r c o d e l l e r i s o r s e c i r c o l a r i e l e s u e p r i n c i p a l i c a r a t t e r i s t i c h e . S p a z i o a n c h e a d r o n i p e r i l m o n i t o r a g g i o a e r e o d e i s i t i i n d u s t r i a l i , s i s t e m i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p e r i l r i c o n o s c i m e n t o d e i r i f i u t i e m o d e l l i d i m a n u t e n z i o n e p r e d i t t i v a . G r a z i e p o i a l l a p r e s e n z a s u l p o s t o d i v i s o r i 3 D , c o n i l p r o g e t t o A c e a V i r t u a l T o u r , i v i s i t a t o r i p o s s o n o e s p l o r a r e i n m o d o i m m e r s i v o g l i i m p i a n t i d e l G r u p p o d e d i c a t i a l r i c i c l o , a l l a r i g e n e r a z i o n e d e l l e p l a s t i c h e e a l l a p r o d u z i o n e d i e n e r g i a d a g l i s c a r t i p e r s c o p r i r e d a v i c i n o c o m e i r i f i u t i s i t r a s f o r m a n o i n r i s o r s e , p r o m u o v e n d o t r a s p a r e n z a e c u l t u r a a m b i e n t a l e . A . Q u a n t u m p r e s e n t a i n v e c e a . Q u a n t u m H o s p i t a l S e r v i c e s , l a n u o v a r e a l t à d e d i c a t a a l l a t r a s f o r m a z i o n e s o s t e n i b i l e d e l l e s t r u t t u r e s a n i t a r i e . I l p r o g e t t o s u p p o r t a g l i o s p e d a l i n e l l a t r a n s i z i o n e v e r s o m o d e l l i d i G r e e n H o s p i t a l , i n t e g r a n d o i n t e r v e n t i d i e f f i c i e n t a m e n t o e n e r g e t i c o , g e s t i o n e i n t e l l i g e n t e d e i r i f i u t i s a n i t a r i , m o b i l i t à e l e t t r i c a e o t t i m i z z a z i o n e d e l c i c l o i d r i c o c o n t e c n o l o g i e I o T e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e .