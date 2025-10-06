R o m a , 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - A n c h e q u e s t ’ a n n o C i a l - C o n s o r z i o N a z i o n a l e I m b a l l a g g i A l l u m i n i o p a r t e c i p a a l S a l o n e d e l l a C s r e d e l l ’ i n n o v a z i o n e s o c i a l e , l ’ e v e n t o d i r i f e r i m e n t o i n I t a l i a s u i t e m i d e l l a s o s t e n i b i l i t à e d e l l a r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e g i u n t o a l l a s u a t r e d i c e s i m a e d i z i o n e , i n p r o g r a m m a l ’ 8 , 9 e 1 0 o t t o b r e p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à B o c c o n i d i M i l a n o . I l C o n s o r z i o , p a r t n e r s t o r i c o e p i ù l o n g e v o d e l S a l o n e - p r e s e n t e f i n d a l l a p r i m a e d i z i o n e - f o r n i r à l a b o r s a u f f i c i a l e d e l S a l o n e , c o n s e g n a t a a t u t t i i r e l a t o r i d e l l ’ e v e n t o e s a r à , i n o l t r e , p r o t a g o n i s t a i n d u e m o m e n t i c h i a v e d e l l a g i o r n a t a d i v e n e r d ì 1 0 o t t o b r e . - ' N i c e t o M e e t Y o u . C o l l o q u i c o n i l l a v o r o ' ( 1 0 - 1 2 ) : i n c o n t r i t r a s t u d e n t i e r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i m p r e s e p e r s c o p r i r e c o m p e t e n z e , v a l o r i e o p p o r t u n i t à p r o f e s s i o n a l i . A r a p p r e s e n t a r e C i a l G e n n a r o G a l d o , r e s p o n s a b i l e C o m u n i c a z i o n e e M e d i a R e l a t i o n s , c h e d i a l o g h e r à c o n i g i o v a n i r a c c o n t a n d o i l v a l o r e d e l r i c i c l o d e l l ’ a l l u m i n i o c o m e l e v a d i i n n o v a z i o n e i n d u s t r i a l e e c u l t u r a l e . - ' L ’ a m b i g u i t à d e l p r e s e n t e : i l v a l o r e d e l l a r e p u t a z i o n e ' ( 1 5 . 3 0 - 1 6 . 3 0 ) : u n p a n e l d e d i c a t o a l r u o l o s t r a t e g i c o d e l l a r e p u t a z i o n e n e l l a c o m u n i c a z i o n e a z i e n d a l e . T r a i r e l a t o r i S t e f a n o S t e l l i n i , d i r e t t o r e g e n e r a l e C i a l , i n s i e m e a d A n d r e a C o r n e l l i ( v i c e p r e s i d e n t e U n a ) e a l t r i o s p i t i d e l m o n d o d e l l a c o m u n i c a z i o n e e d e l l a s o s t e n i b i l i t à . “ P a r t e c i p a r e a l S a l o n e d e l l a C s r s i g n i f i c a c o n f r o n t a r s i c o n l e n u o v e g e n e r a z i o n i e c o n i p r o t a g o n i s t i d e l l ’ i n n o v a z i o n e s o c i a l e : u n ’ o c c a s i o n e p r e z i o s a p e r r a c c o n t a r e c o m e l a f i l i e r a d e l r i c i c l o d e l l ’ a l l u m i n i o s i a o g g i u n m o d e l l o d i e c o n o m i a c i r c o l a r e c h e c r e a v a l o r e e c o n o m i c o , a m b i e n t a l e e s o c i a l e . M a s i g n i f i c a a n c h e p a r l a r e d i n u o v e c o m p e t e n z e : q u e l l e n e c e s s a r i e p e r a f f r o n t a r e l e s f i d e d e l l a s o s t e n i b i l i t à , c h e r i c h i e d o n o n o n s o l o t e c n o l o g i e e i n f r a s t r u t t u r e , m a a n c h e f o r m a z i o n e , c r e a t i v i t à e c a p a c i t à d i c o l l a b o r a z i o n e " , d i c h i a r a G e n n a r o G a l d o . “ L a r e p u t a z i o n e è u n a s s e t c r u c i a l e p e r q u a l s i a s i o r g a n i z z a z i o n e . P e r C i a l c o i n c i d e c o n l a c a p a c i t à d i e s s e r e p e r c e p i t i c o m e u n a t t o r e c r e d i b i l e , t r a s p a r e n t e e v i c i n o a i t e r r i t o r i , c h e l a v o r a o g n i g i o r n o p e r t r a s f o r m a r e u n g e s t o q u o t i d i a n o , c o m e l a r a c c o l t a d i f f e r e n z i a t a , i n u n b e n e f i c i o c o l l e t t i v o e d u r a t u r o - a f f e r m a S t e f a n o S t e l l i n i - N o n s o l o , d u n q u e , u n t e m a d i c o m u n i c a z i o n e , m a i l r i f l e s s o d i a z i o n i c o n c r e t e s u i t e r r i t o r i . P e n s o a p r o g e t t i c o m e O g n i L a t t i n a V a l e , c h e p o r t a n o i l m e s s a g g i o d e l r i c i c l o i n p i a z z e , e v e n t i e c o n t e s t i q u o t i d i a n i , a v v i c i n a n d o i c i t t a d i n i , i n p a r t i c o l a r e i p i ù g i o v a n i , e r a f f o r z a n d o l a f i d u c i a v e r s o u n s i s t e m a c h e g e n e r a b e n e f i c i r e a l i e c o n d i v i s i ” . “ I l S a l o n e r a p p r e s e n t a p e r m o l t i o p e r a t o r i u n a p p u n t a m e n t o i m p o r t a n t e , u n ’ o c c a s i o n e d i s c a m b i o e c o n f r o n t o , u n l u o g o d o v e c o n d i v i d e r e s t r a t e g i e , a z i o n i , p r o g e t t i r e a l i z z a t i . C i p i a c e p e n s a r e c h e è u n a p a l e s t r a d o v e c o n f r o n t a r s i n o n s o l o u n p a l c o s c e n i c o d o v e r a c c o n t a r e i s u c c e s s i o t t e n u t i ” , d i c h i a r a R o s s e l l a S o b r e r o , g r u p p o p r o m o t o r e S a l o n e d e l l a C s r .