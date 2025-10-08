R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l 6 4 % d e g l i i t a l i a n i r i t i e n e g i u s t o c h e l e a z i e n d e s i e s p o n g a n o s u t e m a t i c h e s o c i a l i . I l 5 2 % d i c h i a r a c h e n o n a c q u i s t e r e b b e p r o d o t t i o s e r v i z i d a a z i e n d e c h e p r e n d o n o p o s i z i o n i n o n c o n d i v i s e e i l 4 7 % h a g i à s m e s s o d i c o m p r a r e d a m a r c h i c h e n o n l i c o n v i n c o n o s u l p i a n o v a l o r i a l e e c o m p o r t a m e n t a l e . U n a p r e s a d i p o s i z i o n e n e t t a : i l 7 7 % d e g l i i t a l i a n i , o g g i , r i t i e n e c h e l e a z i e n d e n o n p r e s t i n o s u f f i c i e n t e a t t e n z i o n e a l l e t e m a t i c h e a m b i e n t a l i . A d i r l o è u n a n u o v a r i c e r c a I p s o s , i n t i t o l a t a R i l a n c i a r e l a r e s p o n s a b i l i t à d ’ i m p r e s a a t t r a v e r s o l a c o n c r e t e z z a , p r e s e n t a t a o g g i a M i l a n o d u r a n t e l a p r i m a g i o r n a t a d i l a v o r i d e l S a l o n e d e l l a C s r e d e l l ’ i n n o v a z i o n e s o c i a l e , i n c o r s o d a l l ’ 8 a l 1 0 o t t o b r e a l l ’ u n i v e r s i t à B o c c o n i . S e è v e r o c h e n e l p a n o r a m a i t a l i a n o i l 1 5 % d e l l e i m p r e s e p u ò e s s e r e d e f i n i t o ' g r e e n c o r e ' , o v v e r o c o n i n v e s t i m e n t i g r e e n s i g n i f i c a t i v i e c e r t i f i c a z i o n i a m b i e n t a l i , l e a z i e n d e ' g r e e n n o n c o r e ' , o v v e r o c h e h a n n o g i à f a t t o i n v e s t i m e n t i p e r r i d u r r e l ’ i m p a t t o a m b i e n t a l e m a c h e r i t e n g o n o d i p o t e r i n c r e m e n t a r e i l l o r o i m p e g n o , s o n o i n v e c e i l 3 5 % . I n s i e m e , l e d u e c a t e g o r i e r a p p r e s e n t a n o u n ’ i m p r e s a s u d u e e s o n o i l c u o r e v i r t u o s o d e l P a e s e , c a p a c e d i t r a i n a r e u n a c r e s c i t a c h e t r o v a r i s c o n t r o a n c h e n e i n u m e r i r i l e v a t i d a l S a l o n e : p e r q u e s t a e d i z i o n e , l e a z i e n d e c h e p a r t e c i p a n o p e r l a p r i m a v o l t a a l l a m a n i f e s t a z i o n e s o n o 6 3 , i l 2 4 % p e r c e n t o d e l t o t a l e . L ’ a l t r a m e t à d e l l e a z i e n d e r i s u l t a p i ù i n d e c i s a r i s p e t t o a l p r o p r i o i m p e g n o g r e e n . I l S a l o n e d e l l a C s r e d e l l ’ i n n o v a z i o n e s o c i a l e , c h e p e r l a s u a t r e d i c e s i m a e d i z i o n e p r e v e d e 1 2 0 i n c o n t r i c o n p i ù d i 5 0 0 r e l a t o r i e o l t r e 2 6 0 o r g a n i z z a z i o n i p a r t e c i p a n t i t r a a z i e n d e , i s t i t u z i o n i e r e a l t à n o n p r o f i t , è d a s e m p r e l ’ o c c a s i o n e p e r u n a r i f l e s s i o n e c o l l e t t i v a d a c u i p o s s a n o s c a t u r i r e i d e e c o n c r e t e p e r i l f u t u r o d e l l a s o s t e n i b i l i t à . I l t e m a s c e l t o p e r q u e s t a e d i z i o n e , C r e a r e f u t u r i d i v a l o r e , f a d a s f o n d o a l l ’ i n d a g i n e c o n d o t t a d a I p s o s p e r i l S a l o n e , c h e m e t t e i n l u c e u n f o r t e d u a l i s m o t r a r e s p o n s a b i l i t à i n d i v i d u a l e e a s p e t t a t i v a v e r s o l e i m p r e s e . L a c r e s c e n t e p o l a r i z z a z i o n e , c h e r a p p r e s e n t a u n o d e i t r a t t i d i s t i n t i v i d e l p a n o r a m a a t t u a l e , e m e r g e a n c h e t r a i c o n s u m a t o r i , c o n u n a p a r t e d e l l a p o p o l a z i o n e s e m p r e p i ù a t t i v a e u n ’ a l t r a c h e s i a l l o n t a n a d a i t e m i d e l l a s o s t e n i b i l i t à . “ A n c h e s e i l p e r c o r s o v e r s o l o s v i l u p p o s o s t e n i b i l e è a n c o r a i n s a l i t a , c i s o n o t a n t e o p p o r t u n i t à : è n e i m o m e n t i d i m a g g i o r c r i t i c i t à , i n f a t t i , c h e n a s c o n o l e s o l u z i o n i p i ù i n n o v a t i v e - c o m m e n t a R o s s e l l a S o b r e r o , d e l G r u p p o p r o m o t o r e d e l S a l o n e - I n u n o s c e n a r i o d e c i s a m e n t e c o m p l e s s o c o m e q u e l l o d i o g g i , l a s o s t e n i b i l i t à a s s u m e u n r u o l o a n c o r a p i ù i m p o r t a n t e p e r c h é a i u t a a l e g g e r e i p r o b l e m i i n m o d o n u o v o e a v e d e r e l a r e a l t à i n u n a p r o s p e t t i v a d i v e r s a . I l S a l o n e d e l l a C s r s i p r o p o n e a n c h e q u e s t ’ a n n o c o m e l u o g o d i i n c o n t r o , d i c o n f r o n t o , d i i s p i r a z i o n e c o n l ’ o b i e t t i v o d i a u m e n t a r e l a c o n s a p e v o l e z z a d e l l e p e r s o n e , s t i m o l a r e l a l o r o c r e a t i v i t à , r i c o r d a r e a t u t t e l e o r g a n i z z a z i o n i l ’ i m p o r t a n z a d i m i s u r a r e l ’ i m p a t t o g e n e r a t o ” . L ’ i n d a g i n e I p s o s h a i d e n t i f i c a t o q u a t t r o g r u p p i d i c i t t a d i n i - c o n s u m a t o r i , c o n p e r c e n t u a l i c h e s i s o n o e v o l u t e n e l t e m p o : i S o s t e n i t o r i c o n v i n t i ( 2 6 % ) , c h e c o m p r e n d o n o l a s f i d a e m o d i f i c a n o a t t i v a m e n t e i p r o p r i c o m p o r t a m e n t i ; g l i A p e r t i m a i n c e r t i ( 4 1 % ) , c h e r i c o n o s c o n o l ’ i m p o r t a n z a d e l l a s o s t e n i b i l i t à m a f a t i c a n o a t r a d u r l a i n a z i o n i ; g l i S c e t t i c i ( 1 8 % ) , c h e d u b i t a n o d e l l a s i n c e r i t à d e l l e i n i z i a t i v e s o s t e n i b i l i e d i n f i n e g l i I n d i f f e r e n t i ( 1 5 % ) , c h e n o n s i s e n t o n o c o i n v o l t i n é r e s p o n s a b i l i . M a s e i l n u m e r o d e i s o s t e n i t o r i è i n c o s t a n t e a u m e n t o n e g l i a n n i , q u e l l o d e g l i a p e r t i p e r l a p r i m a v o l t a è i n d i m i n u z i o n e : n e l 2 0 2 4 e r a n o i l 4 4 % , a d i m o s t r a z i o n e d e l l ’ e s i s t e n z a d i u n a f a s c i a i n t e r m e d i a c o n i d e e s e m p r e p i ù i n c e r t e . U n m e s s a g g i o c h e g l i i t a l i a n i s e m b r a n o i n v e c e a v e r a p p r e s o s e n z a i n c e r t e z z e è c h e l a s o s t e n i b i l i t à n o n è p i ù s o l o u n t e m a a m b i e n t a l e : a m b i e n t e , s o c i a l e e d e c o n o m i a s o n o c o n s i d e r a t i t r e p i l a s t r i d e l l a s o s t e n i b i l i t à o r m a i i n e q u i l i b r i o , r i s p e t t i v a m e n t e c o n u n 3 5 , 3 4 e 3 1 % d i p r i o r i t à . Q u a n t o a l l e t e m a t i c h e d a a f f r o n t a r e c o n m a g g i o r e u r g e n z a , i l c a m p i o n e d i i t a l i a n i i n t e r v i s t a t o d a I p s o s ( 1 0 0 0 i n t e r v i s t e a p o p o l a z i o n e d i a n n i 1 6 + ) m e t t e a l p r i m o p o s t o s a l a r i d i g n i t o s i e l o t t a a l l ’ e v a s i o n e f i s c a l e , s e g u i t i d a r i d u z i o n e d e l l ’ i n q u i n a m e n t o , l o t t a a l l a p o v e r t à e a l d i s a g i o e c o n o m i c o , t u t e l a s a n i t a r i a i d o n e a e u n i v e r s a l e . I n l i n e a g e n e r a l e , i c o n s u m a t o r i i t a l i a n i s i r i t e n g o n o m o l t o i m p e g n a t i s u l f r o n t e d e l l a s o s t e n i b i l i t à . I l 7 2 % d e g l i i n t e r v i s t a t i , a d e s e m p i o , a f f e r m a d i f a r e g i à t u t t o i l p o s s i b i l e , a l i v e l l o p e r s o n a l e , p e r c o n t r i b u i r e a l l a s a l v a g u a r d i a d e l l ’ a m b i e n t e . “ S i a m o i n u n a f a s e s t o r i c a d i r i p e n s a m e n t o - c o m m e n t a A n d r e a A l e m a n n o , S e r v i c e L i n e H e a d d i I p s o s - L e c r i s i s o n o t i p i c h e d e i p r o c e s s i e v o l u t i v i , n o n p i a c c i o n o m a i m a d o b b i a m o i m p a r a r e a v a l o r i z z a r l e . E c h i e d e r c i c o m e p o s s i a m o e s s e r e p i ù c o n c r e t i , c o m e d i m o s t r a r e c h e l ’ i m p e g n o p r o f u s o h a d a v v e r o i m p a t t o , c o m e i m p o s t a r e u n a n a r r a z i o n e n o n p i ù b a s a t a s o l o s u u n o ‘ s t o r y t e l l i n g ’ e m o z i o n a l e , m a u n i r e l ’ e m o z i o n e d i p e n s a r e a d u n m o n d o m i g l i o r e c o n l a s e r i e t à d i u n i m p e g n o p r e s o , r i s p e t t o a l q u a l e c i i m p e g n i a m o d a v v e r o a c a m b i a r e i l n o s t r o m o d o d i c o n s u m a r e , p r o d u r r e , e s s e r e ” . P e r f a v o r i r e i l d i a l o g o e l a c o n d i v i s i o n e i n t u t t i g l i a m b i t i d e l l a s o s t e n i b i l i t à , i l p r o g r a m m a c u l t u r a l e d e l l a t r e d i c e s i m a e d i z i o n e d e l S a l o n e d e l l a C s r e d e l l ’ i n n o v a z i o n e s o c i a l e è s u d d i v i s o i n s e i p e r c o r s i : F o r m a z i o n e e L a v o r o ; C u l t u r a e T e r r i t o r i o ; E c o n o m i a e F i n a n z a ; A m b i e n t e e R i g e n e r a z i o n e ; G o v e r n a n c e e L e a d e r s h i p ; I n n o v a z i o n e e I m p a t t o . A c c a n t o a t e m i s e m p r e a t t u a l i c o m e l ’ e v o l u z i o n e d e l w e l f a r e a z i e n d a l e , i l p e r c o r s o d i d e c a r b o n i z z a z i o n e d e l l e i m p r e s e , l ’ i m p e g n o p e r i t e r r i t o r i , i n q u e s t a e d i z i o n e d e l S a l o n e s a r a n n o a f f r o n t a t i a l c u n i a r g o m e n t i o r i g i n a l i c o m e p e r e s e m p i o : l a s p a c e e c o n o m y e l a g e s t i o n e s o s t e n i b i l e d e l l o s p a z i o ; l ’ a d e g u a m e n t o d e i l u o g h i a l l a d i v e r s i t à e l a r i d e f i n i z i o n e d e l l ’ i d e a d i f e m m i n i s m o i n o t t i c a d i p a r i t à . U n a n o v i t à d i q u e s t ’ a n n o è i l f o r m a t ' C a f f è c o n l ’ e s p e r t o ' , u n o s p a z i o d i i n c o n t r o e c o n f r o n t o c o n i l p u b b l i c o . I n q u e s t a e d i z i o n e s a r a n n o c o i n v o l t i n e l l e t r e g i o r n a t e M a r c o F r e y , S t e f a n o Z a m a g n i e F i l i p p o G i o r d a n o , c h e r i s p o n d e r a n n o a l l e d o m a n d e d e i p r e s e n t i s u l r u o l o d e l l e i m p r e s e i n u n o s c e n a r i o i n c a m b i a m e n t o , s u l f u t u r o d e l l ’ e c o n o m i a c i v i l e , s u l l a m i s u r a z i o n e d e l l ’ i m p a t t o s o c i a l e . A n c h e q u e s t ’ a n n o t o r n a M e e t t h e C s r L e a d e r s , l ’ i n i z i a t i v a n a t a n e l 2 0 2 2 d a l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a I l S a l o n e d e l l a C s r e A m a p o l a , c o n l a p a r t e c i p a z i o n e d e l n e t w o r k C s r n a t i v e s , c h e c r e a u n p o n t e d i r e t t o t r a l e n u o v e g e n e r a z i o n i e i p r o f e s s i o n i s t i d e l m o n d o d e l l a s o s t e n i b i l i t à , c o n b r e v i s e s s i o n i i n d i v i d u a l i d i c i r c a 3 0 m i n u t i r i s e r v a t e a s t u d e n t e s s e e s t u d e n t i u n i v e r s i t a r i , n e o l a u r e a t e / i e g i o v a n i p r o f e s s i o n i s t e / i . I l S a l o n e a n c h e p e r q u e s t ’ e d i z i o n e c o l l a b o r a c o n A W o r l d l a n c i a n d o l a ' C a p s u l a d e l t e m p o ' . P e r t u t t i e t r e i g i o r n i d e l l ’ e v e n t o , i p a r t e c i p a n t i p o t r a n n o s c e g l i e r e f i n o a 3 a z i o n i s o s t e n i b i l i t r a q u e l l e p r o p o s t e e i m p e g n a r s i s i m b o l i c a m e n t e a p o r t a r l e a v a n t i d u r a n t e t u t t o l ’ a n n o . R e g i s t r a n d o s i c o n l a p r o p r i a e m a i l , r i c e v e r a n n o r e m i n d e r p e r i o d i c i e a g g i o r n a m e n t i p e r i m p e g n a r s i a t t i v a m e n t e e t r a s f o r m a r e l a c o n s a p e v o l e z z a i n a z i o n e c o n c r e t a . D u r a n t e l e t r e g i o r n a t e d e l S a l o n e , l ’ a r t i s t a S i l v i a B a i r o s a r à p r e s e n t e p e r d a r e v i t a c o n i l s u o t r a t t o a u n r e p o r t a g e i l l u s t r a t o d a l v i v o , c a p a c e d i r e s t i t u i r e n o n s o l o i m o m e n t i s a l i e n t i m a a n c h e l e a t m o s f e r e , l e r e l a z i o n i , l e e m o z i o n i c h e a t t r a v e r s a n o l a m a n i f e s t a z i o n e . U n v e r o e p r o p r i o d i a r i o v i s i v o , c h e u n i s c e p e r f o r m a n c e a r t i s t i c a e n a r r a z i o n e , o f f r e n d o u n o s g u a r d o i n e d i t o s u l l a s o s t e n i b i l i t à r a c c o n t a t a a t t r a v e r s o l ’ a r t e . I n o l t r e , i l S a l o n e o s p i t a p e r l a s e c o n d a v o l t a u n a v e r s i o n e d e l T e r z o P a r a d i s o d i M i c h e l a n g e l o P i s t o l e t t o , r e a l i z z a t a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n M a d e i n C a r c e r e c o n l ’ i m p i e g o d i t e s s u t i e s c a m p o l i d e s t i n a t i a l m a c e r o a c u i v i e n e d a t a u n a n u o v a s i m b o l i c a v i t a . A c o n c l u s i o n e d e l S a l o n e , l ’ o p e r a n o n s a r à s m a n t e l l a t a m a d o n a t a d a M a d e i n C a r c e r e a l l ’ U n i v e r s i t à B o c c o n i . A n c h e p e r q u e s t a e d i z i o n e è i n c o r s o l a p r o c e d u r a d i c e r t i f i c a z i o n e I S O 2 0 1 2 1 p e r l a g e s t i o n e s o s t e n i b i l e d e l l ’ e v e n t o . I n o l t r e , p e r l a p r i m a v o l t a i l S a l o n e i n t e n d e m i s u r a r e i l s u o i m p a t t o s o c i a l e : i n c o l l a b o r a z i o n e c o n O p e r à r i è s t a t o r e a l i z z a t o u n q u e s t i o n a r i o d i f f u s o a r e l a t o r i e v i s i t a t o r i s u a s p e t t a t i v e e c a m b i a m e n t i g e n e r a t i d a l l a m a n i f e s t a z i o n e .