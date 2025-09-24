R o m a , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - C r e s c e i n E u r o p a l a c o n s a p e v o l e z z a s u i b e n e f i c i a n t i s p r e c o a l i m e n t a r e d e i s u r g e l a t i , c o n l ’ I t a l i a s o p r a l a m e d i a e u r o p e a : s e c o n d o i l r e p o r t ' F r o z e n i n F o c u s ' 2 0 2 5 d i F i n d u s , p a r t e d e l g r u p p o N o m a d F o o d s , a t t i v o n e l s e t t o r e s u r g e l a t i , u n i t a l i a n o s u d u e s c e g l i e a l i m e n t i ' s o t t o z e r o ' p e r l a l o r o c a p a c i t à d i r i d u r r e l o s p r e c o d o m e s t i c o . G r a z i e a l l a l u n g a c o n s e r v a b i l i t à , a l l a p o r z i o n a t u r a f l e s s i b i l e e a l l a p o s s i b i l i t à d i u t i l i z z a r e s o l o c i ò c h e s e r v e , i l f r o z e n f o o d s i d i s t i n g u e i n f a t t i c o m e s c e l t a p r a t i c a e r e s p o n s a b i l e . D a l l ’ i n d a g i n e , c o n d o t t a d a Y o u G o v , c h e h a a n a l i z z a t o l e a b i t u d i n i a l i m e n t a r i d i o l t r e 7 . 5 0 0 c o n s u m a t o r i i n 5 P a e s i e u r o p e i , è e m e r s a u n a c r e s c e n t e c o n s a p e v o l e z z a s u l t e m a : q u a s i l a m e t à d e g l i i n t e r v i s t a t i ( 4 7 % ) d i c h i a r a d i s c e g l i e r e g l i a l i m e n t i s u r g e l a t i p r o p r i o p e r l a l o r o c a p a c i t à d i r i d u r r e l o s p r e c o d o m e s t i c o . L ’ I t a l i a s i p o s i z i o n a a i v e r t i c i d i q u e s t a s e n s i b i l i t à ( 5 0 % ) , s u b i t o d i e t r o a l R e g n o U n i t o ( 5 9 % ) e d a v a n t i a F r a n c i a ( 4 9 % ) , G e r m a n i a ( 4 4 % ) e S v e z i a ( 4 3 % ) . P e r r a f f o r z a r e u l t e r i o r m e n t e i l p r o p r i o i m p e g n o i n q u e s t a d i r e z i o n e , F i n d u s , i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a I n t e r n a z i o n a l e d e l l a C o n s a p e v o l e z z a s u l l e P e r d i t e e g l i S p r e c h i A l i m e n t a r i ( 2 9 s e t t e m b r e ) , l a n c i a l a c a m p a g n a ‘ S p r e c h i s o t t o z e r o ’ , f a c e n d o s i p o r t a v o c e d i u n a p p e l l o v o l t o a s e n s i b i l i z z a r e i c o n s u m a t o r i s u l l ’ i m p o r t a n z a d i s c e l t e a l i m e n t a r i c o n s a p e v o l i e p r o m u o v e n d o i l r u o l o d e l s u r g e l a t o c o m e a l l e a t o s t r a t e g i c o n e l l a l o t t a c o n t r o l o s p r e c o a l i m e n t a r e . D a l l a l u n g a d u r a t a d i c o n s e r v a z i o n e a l l ’ e f f i c i e n t e p o r z i o n a t u r a , f i n o a i m i n o r i c o n s u m i d i a c q u a e d e n e r g i a e l e t t r i c a n e c e s s a r i p e r l a p r e p a r a z i o n e d e i p i a t t i , c h e n e g a r a n t i s c o n o a n c h e u n a e l e v a t a s o s t e n i b i l i t à e c o n o m i c a , i l f r o z e n s i c o n f e r m a u n a s o l u z i o n e c o n c r e t a p e r r i d u r r e i l f o o d w a s t e d o m e s t i c o e r e n d e r e p i ù s o s t e n i b i l e l a g e s t i o n e q u o t i d i a n a d e l c i b o . U n r u o l o p a r t i c o l a r e l o g i o c a n o i v e g e t a l i , t r a g l i a l i m e n t i p i ù s p r e c a t i n e l l e c a s e d e g l i i t a l i a n i : s e c o n d o i d a t i d e l l ’ O s s e r v a t o r i o W a s t e W a t c h e r - I i a s , f r u t t a e v e r d u r a f r e s c h e r a g g i u n g o n o r i s p e t t i v a m e n t e p i c c h i d i 2 6 , 8 2 g e 2 3 , 8 9 g s e t t i m a n a l i ( s u u n t o t a l e , i n m e d i a , d i 6 6 7 , 4 g r a m m i d i c i b o a s e t t i m a n a a p e r s o n a , + 1 7 , 9 % i n u n a n n o ) . L e v e r d u r e s u r g e l a t e , c h e c o n s e r v a n o i n t a t t i g u s t o e n u t r i e n t i , o f f r o n o c o s ì u n a v a l i d a a l t e r n a t i v a a n t i s p r e c o . “ P r o d u r r e c i b o i m p a t t a n d o m e n o s u l l ’ a m b i e n t e e t u t e l a n d o l e r i s o r s e n a t u r a l i è l a s f i d a d i F i n d u s : c i i m p e g n i a m o p e r u n p r o g r e s s o c o s t a n t e e r e s p o n s a b i l e , a f f i n c h é l a s o s t e n i b i l i t à d i v e n t i s e m p r e p i ù u n v a l o r e c o n d i v i s o d a t u t t o i l s e t t o r e e d a i c o n s u m a t o r i - h a d i c h i a r a t o R e n a t o R o c a , C o u n t r y M a n a g e r d i F i n d u s I t a l i a - S p r e c o a l i m e n t a r e n o n s i g n i f i c a s o l t a n t o g e t t a r e v i a c i b o , m a a n c h e v a n i f i c a r e a c q u a , e n e r g i a , t e r r e n o f e r t i l e e l a v o r o i m p i e g a t i p e r p r o d u r l o . I n p a r t i c o l a r e , i v e g e t a l i , t r a g l i a l i m e n t i p i ù s o g g e t t i a s p r e c o n e l l e c a s e d e g l i i t a l i a n i , t r o v a n o n e l f r o z e n u n a s o l u z i o n e c o n c r e t a : c o n s e r v a n o g u s t o e n u t r i e n t i e p e r m e t t o n o d i p o r t a r e i n c u c i n a m a t e r i e p r i m e p r o n t e a l l ’ u s o , r i d u c e n d o g l i s p r e c h i . C o n l a c a m p a g n a ‘ S p r e c h i s o t t o z e r o ’ v o g l i a m o r a f f o r z a r e n e i n o s t r i c o n s u m a t o r i q u e s t a c o n s a p e v o l e z z a , p r o m u o v e n d o i l r u o l o d e l s u r g e l a t o c o m e a l l e a t o p e r c o m b a t t e r e i l p r o b l e m a d e l f o o d w a s t e e v a l o r i z z a r e a p p i e n o i l p o t e n z i a l e d e l f r o z e n f o o d n e g l i a n n i a v e n i r e ” . N e l s u o i m p e g n o n e l l a l o t t a a l l o s p r e c o a l i m e n t a r e , F i n d u s h a c o i n v o l t o l a C h e f s t e l l a t a C r i s t i n a B o w e r m a n , n o t a p e r l a s u a a t t e n z i o n e a l l a s o s t e n i b i l i t à e a l l a r i d u z i o n e d e g l i s p r e c h i i n c u c i n a , p e r s v i l u p p a r e u n p r o g e t t o s p e c i a l e c o n i p r o d o t t i d e l l a l i n e a V e g e t a l i . L a C h e f h a i d e a t o t r e r i c e t t e o r i g i n a l i c h e v e d o n o p r o t a g o n i s t i i P i s e l l i n i P r i m a v e r a , i l M i n e s t r o n e T r a d i z i o n e e g l i S p i n a c i P r i m a v e r a , p r o d o t t i s u r g e l a t i c h e r a p p r e s e n t a n o u n a s o l u z i o n e a n t i s p r e c o c h e m a n t i e n e i n a l t e r a t i g u s t o , n u t r i e n t i e q u a l i t à . P e r c i a s c u n a d i q u e s t e r i c e t t e , è s t a t a i n o l t r e p e n s a t a u n ’ u l t e r i o r e v a r i a n t e d i r e c u p e r o c h e c o n s e n t e d i r i u t i l i z z a r e g l i i n g r e d i e n t i e v e n t u a l m e n t e a v a n z a t i , t r a s f o r m a n d o l i i n n u o v e p r e p a r a z i o n i . “ P e r m e l ’ a n t i s p r e c o n o n è u n a m o d a , è u n a t t o d i r e s p o n s a b i l i t à . O g n i p r o d o t t o h a u n a s t o r i a : i l l a v o r o d e l p r o d u t t o r e , l a f a t i c a d e l l a t e r r a , i l v a l o r e d e l l a c u l t u r a c h e r a p p r e s e n t a . S p r e c a r l o s i g n i f i c a c a n c e l l a r e t u t t o q u e s t o . I d a t i d i Z e r o W a s t e d e l p r o f e s s o r S e g r è , d i c u i s o n o A m b a s c i a t r i c e , d i m o s t r a n o c h e l a m a g g i o r p a r t e d e g l i s p r e c h i a v v i e n e i n a m b i t o d o m e s t i c o : q u e s t o c i r i c o r d a c h e i l c a m b i a m e n t o p a r t e d a g e s t i q u o t i d i a n i - h a d i c h i a r a t o l a C h e f C r i s t i n a B o w e r m a n - I n c u c i n a c e r c o s e m p r e d i t r a s f o r m a r e c i ò c h e s e m b r a ‘ i n p i ù ’ i n u n ’ o c c a s i o n e c r e a t i v a , m a i l p a s s o f o n d a m e n t a l e è r i d u r r e l o s p r e c o p r i m a a n c o r a c h e s i g e n e r i . I n q u e s t o s e n s o i s u r g e l a t i s o n o v e r i c a m p i o n i a n t i s p r e c o : g r a z i e a l l a l u n g a c o n s e r v a b i l i t à e a l l a p o s s i b i l i t à d i u s a r e s o l o l a q u a n t i t à n e c e s s a r i a , p e r m e t t o n o d i e v i t a r e a v a n z i e d i r i s p e t t a r e d a v v e r o l a m a t e r i a p r i m a f i n o a l l ’ u l t i m o g r a m m o . C r e d o c h e i l c o m p i t o d i u n o c h e f o g g i s i a p r o p r i o q u e s t o : c o s t r u i r e c o n s a p e v o l e z z a e s t i m o l a r e u n c a m b i a m e n t o c u l t u r a l e c h e p a r t a d a l p i a t t o e a r r i v i a l l a s o c i e t à ” . P e r s o s t e n e r e l a l o t t a a l l o s p r e c o a l i m e n t a r e , F i n d u s l a n c i a ' S p r e c h i s o t t o z e r o ' , u n a c a m p a g n a m u l t i c a n a l e p e n s a t a p e r s e n s i b i l i z z a r e i c o n s u m a t o r i i t a l i a n i e p r o m u o v e r e i l f r o z e n - i n p a r t i c o l a r e i v e g e t a l i s u r g e l a t i - c o m e s c e l t a c o n s a p e v o l e e a n t i s p r e c o . L a c a m p a g n a s a r à v i s i b i l e s u T v , d i g i t a l e s o c i a l , e s a r à p r o m o s s a a n c h e n e i p u n t i v e n d i t a .