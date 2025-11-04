R i m i n i , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - D a l l ’ i n d u s t r i a a l l ’ a r t e , i l r i c i c l o d i v e n t a u n l i n g u a g g i o c r e a t i v o . N e l l ’ a m b i t o d e l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a G r u p p o H e r a e A u t o m o b i l i L a m b o r g h i n i , è s t a t o p r e s e n t a t o a E c o m o n d o 2 0 2 5 i l p r o g e t t o ' S c a r t - L ’ a r t e r e c u p e r a t a ' , c u r a t o d a H e r a m b i e n t e e i d e a t o d a l d i r e t t o r e m a r k e t i n g M a u r i z i o G i a n i . “ Q u e s t ’ a n n o - h a s p i e g a t o G i a n i - p r e s e n t i a m o s e t t e r o b o t r e a l i z z a t i e s c l u s i v a m e n t e c o n m a t e r i a l i p r o v e n i e n t i d a a u t o m o b i l i L a m b o r g h i n i , f r u t t o d i u n a n n o d i l a v o r o e d e l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n t r e i s t i t u t i d i e c c e l l e n z a : l ’ A c c a d e m i a d i B e l l e A r t i d i F i r e n z e , q u e l l a d i R a v e n n a e i l P o l i d e s i g n d i M i l a n o ” . I r o b o t , n a t i d a i d i s e g n i o r i g i n a l i d e l f u m e t t i s t a G i u s e p p e C a m u n c o l i , r a p p r e s e n t a n o i ' p a l a d i n i ' d e l l ’ a m b i e n t e : u n o d e d i c a t o a l l a t u t e l a d e l l ’ a c q u a e d e i m a r i , u n o a l l a s a l v a g u a r d i a d e l l e f o r e s t e e d e l l a t e r r a , e u n o a l l ’ a r i a . “ C o n S c a r t - h a a g g i u n t o G i a n i - v o g l i a m o d i m o s t r a r e c h e l a s o s t e n i b i l i t à p u ò d i v e n t a r e b e l l e z z a , c r e a t i v i t à e c u l t u r a . D a r e n u o v a v i t a a i m a t e r i a l i s i g n i f i c a c r e a r e v a l o r e n o n s o l o e c o n o m i c o m a a n c h e s o c i a l e e d e d u c a t i v o . L ’ a r t e è u n m o d o p o t e n t e p e r r a c c o n t a r e l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e : o g n i s c a r t o , c o m e o g n i i d e a , p u ò t r a s f o r m a r s i i n q u a l c o s a d i u n i c o e d u r a t u r o ” .