R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - G r u p p o S a v i o l a , r e a l t à d i r i f e r i m e n t o n e l l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e , i n a u g u r a l a s u a p a r t e c i p a z i o n e a l l a 2 8 e s i m a e d i z i o n e d i E c o m o n d o c o n u n d a t o s i g n i f i c a t i v o : l ’ i n c r e m e n t o d e l l e t o n n e l l a t e d i l e g n o p o s t - c o n s u m o r e c u p e r a t e e r e i m p i e g a t e c o m e m a t e r i a p r i m a p e r l a p r o d u z i o n e d e l P a n n e l l o E c o l o g i c o , s i m b o l o d i q u a l i t à e d e s i g n c o n i u g a t o a l l ’ i m p e g n o a m b i e n t a l e d e l G r u p p o . A t r a i n a r e q u e s t a c r e s c i t a è S a v i o n e t , l a B u s i n e s s U n i t d e d i c a t a a i s e r v i z i a m b i e n t a l i , c h e n e g l i u l t i m i a n n i h a c o n s o l i d a t o l a p r o p r i a p r e s e n z a s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e e d e u r o p e o . O g g i i l n e t w o r k c o n t a 3 9 s o c i e t à e 4 4 s i t i d i r a c c o l t a , c o n u n a c a p a c i t à d i r e c u p e r o c h e r a g g i u n g e 1 , 6 5 m i l i o n i d i t o n n e l l a t e d i l e g n o p o s t c o n s u m o ( + 1 0 % ) , s u p p o r t a t a d a o l t r e 1 3 0 m a c c h i n e o p e r a t r i c i . S a v i o n e t , o l t r e a l l a r a c c o l t a e g e s t i o n e d e l l e g n o p o s t - c o n s u m o , o f f r e u n a g a m m a c o m p l e t a d i s e r v i z i a m b i e n t a l i : d a l l a r a c c o l t a d i s f a l c i , p o t a t u r e e v e r d e a l l a p u l i z i a d i a r e e f l u v i a l i , a r e n i l i e b o s c h i ; d a l l a g e s t i o n e d i r i f i u t i u r b a n i s o l i d i e f a n g h i a l l ’ i n t e r m e d i a z i o n e e s m a l t i m e n t o d i r i f i u t i p l a s t i c i , p e r i c o l o s i e n o n p e r i c o l o s i . A q u e s t i s i a f f i a n c a l a p r o p o s t a d i p r o d o t t i c o m e b i o f i l t r i , c o m p o s t , m a c c h i n e o p e r a t r i c i , p e l l e t , c a l c e , C s s e s o l u z i o n i p e r l a p r o d u z i o n e d i e n e r g i a d a b i o m a s s e . “ L a n o s t r a p r e s e n z a a E c o m o n d o s i r i n n o v a c o n i m p o r t a n t i n o v i t à - d i c h i a r a A l e s s a n d r o S a v i o l a , p r e s i d e n t e d e l G r u p p o - S a v i o n e t r a p p r e s e n t a s e m p r e p i ù u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o n e l s e t t o r e d e i s e r v i z i a m b i e n t a l i i n t e g r a t i . Q u e s t i r i s u l t a t i c o n f e r m a n o l a v o c a z i o n e s o s t e n i b i l e d e l G r u p p o , c h e d a o l t r e t r e n t ’ a n n i o p e r a c o n c o e r e n z a e v i s i o n e n e l p a n o r a m a d e l l a g r e e n e c o n o m y ” .