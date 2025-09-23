M i l a n o , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " C o n l ' O s s e r v a t o r i o C i t t à - C l i m a d i L e g a m b i e n t e a b b i a m o f a t t o u n a p r o i e z i o n e s p e c i f i c a s u l t e m a a g r i c o l o : n e g l i u l t i m i 1 0 a n n i c i s o n o s t a t i 1 4 6 e v e n t i m e t e o e s t r e m i c h e h a n n o m e s s o i n g i n o c c h i o l ' a g r i c o l t u r a . D i q u e s t i 1 4 6 , b e n 7 9 , p i ù d e l l a m e t à , s o n o a v v e n u t i n e g l i u l t i m i d u e a n n i , c o n i l 5 0 % d e i d a n n i c o m p l e s s i v i n e i c o n f r o n t i d e l l ’ a g r i c o l t u r a " . Q u e s t e l e p a r o l e d i A n g e l o G e n t i l i , r e s p o n s a b i l e a g r i c o l t u r a d i L e g a m b i e n t e , d u r a n t e i l t a l k d ’ a p e r t u r a d e l l a p r i m a e d i z i o n e d e l l a C o l o r f u t u r e P a r a d e . I l p a n e l p u b b l i c o a v e v a l o s c o p o d i r i f l e t t e r e s u l l e u r g e n z e d e l n o s t r o t e m p o a l l a v i g i l i a d e l d e c i m o a n n i v e r s a r i o d e l l ’ a d o z i o n e d e l l ’ A g e n d a 2 0 3 0 d a p a r t e d e l l ’ A s s e m b l e a g e n e r a l e d e l l ' O n u . " U n a b e l l i s s i m a i n i z i a t i v a c h e d i m o s t r a c o m e s i a p o s s i b i l e m e t t e r e i n s i e m e b u o n e p r a t i c h e d a u n a p a r t e , s o s t e n i b i l i t à , m a a n c h e i n c l u s i v i t à e p a r t e c i p a z i o n e n e l s e g n o d i q u e l l o c h e d e v e e s s e r e i l n o s t r o f u t u r o " , d i c e G e n t i l i . " O n d a t e d i c a l o r e e s t r e m o , s i c c i t à , a l l u v i o n i , u r a g a n i , a n c h e g r a n d i n a t e e g e l a t e t a r d i v e h a n n o m e s s o i n g r a n d e d i f f i c o l t à l ' a g r i c o l t u r a a c i e l o a p e r t o - r i c o r d a - . P u r t r o p p o g l i e v e n t i m e t e o e s t r e m i s t a n n o a u m e n t a n d o s e m p r e d i p i ù . U n s e g n a l e c h e c i f a c a p i r e q u a n t o l a c r i s i c l i m a t i c a m o r d e " . P e r G e n t i l i " è f o n d a m e n t a l e e s t r a t e g i c o i n n a n z i t u t t o r i d u r r e d r a s t i c a m e n t e l ' u t i l i z z o d e i c o m b u s t i b i l i f o s s i l i . L e r i n n o v a b i l i s o n o l a s t r a d a d a s e g u i r e p e r d i m i n u i r e d r a s t i c a m e n t e g l i e f f e t t i d e i g a s c l i m a l t e r a n t i c h e s t a n n o a l z a n d o l a t e m p e r a t u r a g l o b a l e " . I n o l t r e , i l r e s p o n s a b i l e a g r i c o l t u r a d i L e g a m b i e n t e s u g g e r i s c e d i a d o t t a r e " u n ’ a g r i c o l t u r a p i ù r e s i l i e n t e c h e u t i l i z z i l ' a g r o e c o l o g i a , l ' a g r i c o l t u r a r i g e n e r a t i v a , i l b i o l o g i c o . C h e c o m p r e n d a l e s p e c i e a u t o c t o n e , p i ù r e s i s t e n t i a i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i , c o m e l a v i t e , l ' o l i v o e l e p i a n t e e r b a c e e , a d e s e m p i o . D o b b i a m o a d o t t a r e u n p e r c o r s o c h e u n i s c e e s a l d a i l r a p p o r t o c o n i l n o s t r o b e n e s s e r e , l a n o s t r a s a l u t e e l a s a l u t e d e l p i a n e t a " , a v v e r t e . P e r i n t r a p r e n d e r e q u e s t o p e r c o r s o " è f o n d a m e n t a l e c h e c i s i a , d a p a r t e d e g l i o r g a n i s m i i n t e r n a z i o n a l i , u n a p r e s a d i c o s c i e n z a - s o t t o l i n e a - . Q u a n d o i l g r e e n d e a l v i e n e a n n a c q u a t o . Q u a n d o i l g r e e n d e a l d i v e n t a u n ' a r m a m o l t o p i ù d e b o l e d i p r i m a , p e r d i a m o t u t t i - i n c a l z a - . S i c r e a u n a s i t u a z i o n e s e m p r e p i ù d i f f i c i l e n o n p e r i l p i a n e t a , m a p e r n o i , p e r l a g e n e r a z i o n e u m a n a . D o b b i a m o r e a l i z z a r e p e r c o r s i c o m e q u e l l i c h e s t i a m o r a c c o n t a n d o o g g i " , c o n c l u d e .