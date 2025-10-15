R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - D o p o u n a p o s i t i v a f a s e d i t e s t n e l c a n a l e v e n d i n g i n I t a l i a e d E u r o p a , G r u p p o F l o e Q w a r z o s i g l a n o u n a c c o r d o p l u r i e n n a l e p e r l o s v i l u p p o e l a p r o d u z i o n e s u s c a l a i n d u s t r i a l e d e l l a l i n e a A l p h a , l e p r i m e s t o v i g l i e m o n o u s o i n c a r t a r i v e s t i t e c o n u n c o a t i n g a b a s e d i s i l i c e , r e s i s t e n t i a i l i q u i d i e i n t e g r a l m e n t e r i c i c l a b i l i c o m e c a r t a . A l p h a - s i l e g g e i n u n a n o t a c o n g i u n t a - r a p p r e s e n t a u n a n o v i t à a s s o l u t a p e r l e s t o v i g l i e n e l m e r c a t o m a s s m a r k e t . N e l d e t t a g l i o , s i t r a t t a d i u n p r o d o t t o i n c a r t a f u n z i o n a l i z z a t a c o n i l c o a t i n g Q w a r z o : u n r i v e s t i m e n t o m i n e r a l e a b a s e d i s i l i c e , i n v i s i b i l e , i n o d o r e e i n s a p o r e , c h e s o s t i t u i s c e i t r a d i z i o n a l i f i l m p l a s t i c i s e n z a c o m p r o m e t t e r e l a r i c i c l a b i l i t à e l a c o m p o s t a b i l i t à d e l l a c a r t a . " Q u e s t a a l l e a n z a c o n u n g r u p p o l e a d e r c o m e F l o - a f f e r m a L u c a P a n z e r i , f o n d a t o r e e C t o d i Q w a r z o - s i i n s e r i s c e n e l n o s t r o p e r c o r s o d i c r e s c i t a , c h e h a g i à v i s t o i m p o r t a n t i t r a g u a r d i . È l a c o n f e r m a d e l l a c a p a c i t à d e l l a n o s t r a t e c n o l o g i a d i r a p p r e s e n t a r e u n a v a l i d a a l t e r n a t i v a a l l a p l a s t i c a , i n l i n e a c o n l a D i r e t t i v a e u r o p e a S u p e d i s p o n i b i l e s u s c a l a i n d u s t r i a l e " . " C o l l a b o r i a m o c o n Q w a r z o d a d i v e r s i a n n i - d i c h i a r a D a n i e l e S i m o n a z z i , C e o d e l G r u p p o F l o - e s i a m o o r g o g l i o s i d i a v e r d a t o v i t a a u n a l i n e a c h e n o n h a p r e c e d e n t i n e l p a c k a g i n g a l i m e n t a r e . F l o a p p l i c a d a s e m p r e i l p r i n c i p i o d i n e u t r a l i t à d e i m a t e r i a l i , p e r c h é l ’ e s p e r i e n z a i n s e g n a c h e p e r o g n i p r o d o t t o e s i s t e l a s o l u z i o n e p i ù a d a t t a . O g g i p o t e r o f f r i r e a l m e r c a t o n a z i o n a l e e d e u r o p e o s t o v i g l i e i n c a r t a f u n z i o n a l i z z a t a c o n Q w a r z o r a p p r e s e n t a u n v e r o p a s s o a v a n t i , c o n s i d e r a n d o c h e m o l t i p r o d o t t i q u a l i f i c a t i c o m e ' d i c a r t a ' c o n t e n g o n o a n c o r a p e l l i c o l e p l a s t i c h e c h e n e l i m i t a n o l a r i c i c l a b i l i t à . A l p h a , i n v e c e , è p r i v a d i p l a s t i c a e f r u t t o d i u n a s i n e r g i a v i n c e n t e t r a d u e r e a l t à i t a l i a n e " .