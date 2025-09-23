M i l a n o 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I G r e e n H e r o e s s o n o a z i e n d e c h e r i t e n g o n o c h e l a s o s t e n i b i l i t à s i a u n p o ’ d i m e n t i c a t a e c h e i l g r e e n d e a l i n E u r o p a a b b i a q u a l c h e d i f f i c o l t à . I n r e a l t à , n o n c o r r i s p o n d e a q u e l l o c h e i l s i s t e m a e c o n o m i c o , a l m e n o n e l l e s u e a z i e n d e p i ù d i n a m i c h e , s t a p r a t i c a n d o n e l l a r e a l t à " . C o s ì F r a n c e s c o F e r r a n t e , v i c e p r e s i d e n t e d e l K y o t o C l u b , i n o c c a s i o n e d e l l a C o l o r f u t u r e P a r a d e , l a p r i m a p a r a t a u r b a n a p e n s a t a p e r t r a s f o r m a r e i n a z i o n e c o l l e t t i v a l e g r a n d i s f i d e d i o g g i . U n e v e n t o n a z i o n a l e p r o m o s s o d a F e l i c i a c o n l a p a r t e c i p a z i o n e d i W w f I t a l i a , L e g a m b i e n t e , K y o t o C l u b e G r e e n H e r o e s . I l v i c e p r e s i d e n t e d e l K y o t o C l u b è i n t e r v e n u t o n e l t a l k d ’ a p e r t u r a a l l a B i b l i o t e c a d e g l i A l b e r i d i M i l a n o . # G r e e n H e r o e s è l ’ i n i z i a t i v a l a n c i a t a d a A l e s s a n d r o G a s s m a n n a g e n n a i o 2 0 1 9 , i d e a t a a s s i e m e a d A n n a l i s a C o r r a d o e c o s t r u i t a c o n i l s u p p o r t o s c i e n t i f i c o d i K y o t o C l u b ( g r a z i e a l l a v o r o d i R o b e r t o B r a g a l o n e , R o b e r t o G i o v a n n i n i , F r a n c e s c o F e r r a n t e , G i a c o m o P e l l i n i , S o f i a M a n n e l l i ) . " N e l l a r e a l t à a b b i a m o m o l t e a z i e n d e i m p e g n a t e n o n t a n t o a r e n d e r e c o m p a t i b i l e i l b u s i n e s s c o n l ' a m b i e n t e , m a p i u t t o s t o a b a s a r e i l p r o p r i o b u s i n e s s s u l l a s o s t e n i b i l i t à , s u l l a r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e , s u l l e g a m e c o n i l t e r r i t o r i o i n c u i a g i s c o n o . I G r e e n H e r o e s s o n o o r m a i p i ù d i 1 5 0 e l i a b b i a m o r a c c o n t a t o i n q u e s t i a n n i , o g n i s e t t i m a n a , c o n A l e s s a n d r o G a s s m a n n a l V e n e r d ì d i R e p u b b l i c a . S o n o p e r s o n e c h e s i i n c o n t r a n o , f a n n o r e t e e v a n n o n e l l a d i r e z i o n e i n d i c a t a a n c h e d a M o v e f o r M o r e n e l s u o m a n i f e s t o " , c o n c l u d e .