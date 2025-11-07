R i m i n i , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ F e d e r l e g n o p a r t e c i p a a d E c o m o n d o d a t r e a n n i e q u e s t ’ a n n o p o r t a l a c o n f e r m a d e l l a p r o p r i a c o n v i n z i o n e i n t e m a d i s o s t e n i b i l i t à , a r g o m e n t o g i à a f f r o n t a t o i n t e m p i n o n s o s p e t t i , p r i m a d e l l a p a n d e m i a C o v i d , e c h e a b b i a m o p o r t a t o a l l ' a t t e n z i o n e d i t u t t i i n o s t r i a s s o c i a t i n o n s o l o i n o t t i c a d i e v o l u z i o n e i n d u s t r i a l e m a a n c h e e s o p r a t t u t t o d i e v o l u z i o n e v e r s o i l f u t u r o . I l m e r c a t o h a d a t o i p r i m i s e g n a l i d i a t t e n z i o n e a l l a s o s t e n i b i l i t à n e l 2 0 1 9 , c o n G r a t a T h u n b e r g e i m o v i m e n t i g i o v a n i l i , c h e m o s t r a v a n o u n a g r a n d e s e n s i b i l i t à v e r s o q u e s t a t e m a t i c a ” . È q u a n t o a f f e r m a t o d a C l a u d i o F e l t r i n , p r e s i d e n t e F e d e r l e g n o A r r e d o a l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d i E c o m o n d o , l ' e v e n t o a n n u a l e l e a d e r n e i s e t t o r i d e l l a G r e e n a n d C i r c u l a r E c o n o m y , i n s v o l g i m e n t o p r e s s o l a f i e r a a R i m i n i , d a l 4 a l 7 n o v e m b r e 2 0 2 5 . “ O l t r e a l l a n o s t r a c o n v i n z i o n e , p o r t i a m o a d E c o m o n d o a n c h e u n r i f l e s s i o n e s u l l ’ i m p o r t a n z a d e l l a m e d i a z i o n e t r a i l c o n c e t t o d i s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e e q u e l l o d i s o s t e n i b i l i t à e c o n o m i c a , c o s ì c h e s i p o s s a a p p l i c a r e e m e t t e r e a t e r r a . S t i a m o l a v o r a n d o i n o l t r e a d u n c o n s o r z i o d e d i c a t o a l l a g e s t i o n e d e l p r o d o t t o f i n i t o - s p i e g a F e l t r i n - a n t i c i p a n d o d i f a t t o c i ò c h e l ' E u r o p a c h i e d e r à o b b l i g a t o r i a m e n t e f r a q u a l c h e a n n o . I l C o n s o r z i o c h e s t i a m o i d e a n d o , c h e p a r t e d a l b a s s o e q u i n d i d a l l e e s i g e n z e d e l l e a z i e n d e e d e l m e r c a t o , d o v r à r i u s c i r e a b i l a n c i a r e l e r e g o l e c h e p o i l e n o s t r e a z i e n d e , c h e s o s t e n g o n o q u e s t o c o n c e t t o d i r i u s o e d i r e c u p e r o d i t u t t o i l m a t e r i a l e c h e è c o n t e n u t o n e l p r o d o t t o f i n i t o , a p p l i c h e r a n n o ” . “ I l s e t t o r e d e l l e g n o a r r e d o o g g i s t a v i v e n d o u n a s i t u a z i o n e c h e , m e d i a m e n t e , s u b i s c e t u t t a l ' e c o n o m i a m o n d i a l e : c ' è u n m o v i m e n t o g e o p o l i t i c o d i r i p o s i z i o n a m e n t o d i p o t e r i a l i v e l l o m o n d i a l e , c h e c r e a u n o s t a t o d i p r o v v i s o r i e t à e i n c e r t e z z a c h e n o n a i u t a . A r r i v i a m o d a u n 2 0 2 4 c o n s e g n o n e g a t i v o - s o t t o l i n e a - E i l 2 0 2 5 n o n d à s e g n a l i d i f f e r e n t i d a l l ' a n n o p r e c e d e n t e , q u i n d i p r o b a b i l m e n t e a v r e m o u n s e g n o n e g a t i v o a n c h e q u e s t ' a n n o . D o b b i a m o p o i f a r e i c o n t i a n c h e c o n l e n o v i t à d e l 2 0 2 5 , o s s i a i d a z i , c h e h a n n o p e n a l i z z a t o i l m e r c a t o a m e r i c a n o , c h e p e r l a n o s t r a f i l i e r a è m o l t o i m p o r t a n t e ” . “ S i a m o m o l t o p r e o c c u p a t i p e r i l 2 0 2 6 i n c u i s i v e r i f i c h e r à l ' e n t r a t a i n v i g o r e d e l l a n o r m a t i v a E u d r ( E u r o p e a n U n i o n D e f o r e s t a t i o n R e g u l a t i o n ) , c h e r i g u a r d a l a l o t t a a l l a d e f o r e s t a z i o n e e a l d e g r a d o f o r e s t a l e . I l n u o v o r e g o l a m e n t o d e l l ' U e ( R e g o l a m e n t o ( U E ) 2 0 2 3 / 1 1 1 5 ) v i e t a l ' i m m i s s i o n e s u l m e r c a t o e u r o p e o e l ' e s p o r t a z i o n e d i p r o d o t t i c o n n e s s i a l l a d i s t r u z i o n e d e l l e f o r e s t e . È g i u s t o f a r e q u e s t o t i p o d i a z i o n i , m a l a q u e s t i o n e è c o m e s i m e t t o n o a t e r r a - d i c h i a r a F e l t r i n - L e n o s t r e a z i e n d e d e v o n o e s s e r e m e s s e n e l l e c o n d i z i o n i d i p o t e r a d e m p i e r e a q u e s t i r e g o l a m e n t i , p e r c h é s e l e r e g o l e c o n c u i s a r e m o c o s t r e t t i a l a v o r a r e s o n o i n s o s t e n i b i l i , c h i u d e r a n n o p a r t i f o n d a m e n t a l i d e l l a n o s t r a f i l i e r a , c o m e l e p i c c o l e a z i e n d e ” . “ N e l m e r c a t o i t a l i a n o , i l c o n s u m a t o r e m e d i a m e n t e è a l l i n e a t o s u i p r i n c i p i b a s e d e l l a s o s t e n i b i l i t à e q u i n d i è a t t e n t o a d a c q u i s t a r e p r o d o t t i c h e s i a n o s i n c e r a m e n t e s o s t e n i b i l i . È c h i a r o c h e n o n s o n o d i s p o n i b i l i a p a g a r e d i p i ù . D i c o n s e g u e n z a , i l c o s t o p e r l e a z i e n d e d e v e e s s e r e a s s o r b i t o c o n e f f i c i e n z a p r o d u t t i v a q u i n d i i l c a r i c o o g g i è s u l l e a z i e n d e , c h e s i d e v o n o a t t r e z z a r e e s i s t a n n o s v i l u p p a n d o m a c h e h a n n o b i s o g n o d i t e m p o e d i g r a n d i i n v e s t i m e n t i p e r p o t e r s i a d e g u a r e a q u e s t o t i p o d i e s i g e n z a d i m e r c a t o ” , c o n c l u d e F e l t r i n .