R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - E s s i t y , a z i e n d a a t t i v a n e l s e t t o r e d e l l ' i g i e n e e d e l l a s a l u t e , e n t r a t r a l e b e s t p r a c t i c e i t a l i a n e n e l l ’ a m b i t o d e l l a c a m p a g n a n a z i o n a l e ' I c a n t i e r i d e l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a ' d i L e g a m b i e n t e . U n a i n i z i a t i v a c o n l a q u a l e l ' a s s o c i a z i o n e r a c c o n t a p r o g e t t i e d e s p e r i e n z e v i r t u o s e c h e p r o m u o v o n o l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a e d e n e r g e t i c a n e l n o s t r o p a e s e , g e n e r a n d o i m p o r t a n t i b e n e f i c i a m b i e n t a l i , e c o n o m i c i e o c c u p a z i o n a l i . O g g i l a v i s i t a d i u n a d e l e g a z i o n e d i L e g a m b i e n t e p r e s s o l o s t a b i l i m e n t o p r o d u t t i v o d i A l t o p a s c i o a l l a p r e s e n z a d e l l e i s t i t u z i o n i l o c a l i . “ L ’ i n d u s t r i a m a n i f a t t u r i e r a i t a l i a n a , l e a d e r i n E u r o p a , è p o s t a o g g i d i f r o n t e a d u n a s f i d a c r u c i a l e - d i c e S e r e n a C a r p e n t i e r i , v i c e d i r e t t r i c e d i L e g a m b i e n t e - t r a s f o r m a r e l a s o s t e n i b i l i t à i n u n a l e v a s t r a t e g i c a p e r l ’ i n n o v a z i o n e e l a c o m p e t i t i v i t à . G l i i n t e r v e n t i r e a l i z z a t i d a E s s i t y s o n o p a r t e d i u n m o d e l l o v i r t u o s o , d a r e p l i c a r e s e m p r e p i ù s u s c a l a n a z i o n a l e , c h e d i m o s t r a n o c o m e , n e l s e t t o r e i n d u s t r i a l e , s i a p o s s i b i l e b e n c o n i u g a r e l ’ e c c e l l e n z a p r o d u t t i v a c o n i l r i s p e t t o p e r l ’ a m b i e n t e e l ’ i n n o v a z i o n e c o n l a s o s t e n i b i l i t à . A f f i n c h é c i ò s i r e a l i z z i i n m o d o c a p i l l a r e , a l l ’ I t a l i a s e r v e u n p i a n o i n d u s t r i a l e f a t t o d i s e m p l i f i c a z i o n i , a u t o r i z z a z i o n i v e l o c i , c o n t r o l l i p i ù a d e g u a t i , i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , f o n t i r i n n o v a b i l i e c i r c o l a r i t à d e l l e p r o d u z i o n i ” . P e r S a r a D ’ A m b r o s i o , s i n d a c a d i A l t o p a s c i o , “ a v e r e s u l n o s t r o t e r r i t o r i o u n ’ a z i e n d a c o m e E s s i t y , a l l ’ a v a n g u a r d i a n e l l ’ i n n o v a z i o n e e n e l l a s o s t e n i b i l i t à , è m o t i v o d i o r g o g l i o p e r t u t t a l a c o m u n i t à . I l l o r o i m p e g n o c o n c r e t o n e l r i d u r r e l ’ i m p a t t o a m b i e n t a l e e n e l p r o m u o v e r e s o l u z i o n i g r e e n r a p p r e s e n t a u n e s e m p i o p o s i t i v o c h e c o n t r i b u i s c e n o n s o l o a l l a c r e s c i t a e c o n o m i c a , m a a n c h e a l l a t u t e l a d e l n o s t r o a m b i e n t e ” . “ S o n o f e l i c e d i q u e s t o i m p o r t a n t e r i c o n o s c i m e n t o d a p a r t e d i L e g a m b i e n t e , c h e p r e m i a i l n o s t r o i m p e g n o c o n c r e t o v e r s o l a s o s t e n i b i l i t à - a f f e r m a S t e f a n i a P a r d i n i , S i t e M a n a g e r d e l l o s t a b i l i m e n t o E s s i t y d i A l t o p a s c i o - U n r i s u l t a t o c h e n o n s a r e b b e s t a t o p o s s i b i l e s e n z a l a d e d i z i o n e e l a p a s s i o n e d i t u t t e l e p e r s o n e c h e o g n i g i o r n o l a v o r a n o c o n r e s p o n s a b i l i t à e a t t e n z i o n e p e r u n f u t u r o p i ù g r e e n . R i n g r a z i o l ’ a z i e n d a p e r i l s o s t e g n o c o n t i n u o e t u t t i i n o s t r i c o l l a b o r a t o r i c h e r e n d o n o p o s s i b i l e q u e s t a t r a s f o r m a z i o n e ” . A l c u o r e d e l l a t r a s f o r m a z i o n e s o s t e n i b i l e d e l l o s t a b i l i m e n t o d i A l t o p a s c i o c ’ è i l s i s t e m a d i c o g e n e r a z i o n e a d a l t o r e n d i m e n t o R e E n e r g y , e n t r a t o i n f u n z i o n e n e l 2 0 2 2 . F r u t t o d i u n i n v e s t i m e n t o d i c i r c a 6 m i l i o n i d i e u r o , q u e s t o i m p i a n t o i n n o v a t i v o , a l i m e n t a t o a g a s n a t u r a l e e p r o g e t t a t o p e r u n f u t u r o u t i l i z z o d e l l ’ i d r o g e n o , c o n s e n t e d i p r o d u r r e s i m u l t a n e a m e n t e e n e r g i a e l e t t r i c a e t e r m i c a , o t t i m i z z a n d o l ’ e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a . G i à o g g i l ’ i n s t a l l a z i o n e d e l l a t u r b i n a h a p o r t a t o a d u n a r i d u z i o n e d e l 6 0 % d e l l e e m i s s i o n i N O x r i s p e t t o a l l a p r e c e d e n t e c o n f i g u r a z i o n e . O l t r e a R e E n e r g y , n e l l o s t a b i l i m e n t o d i A l t o p a s c i o è p r e s e n t e a n c h e u n i m p i a n t o f o t o v o l t a i c o c h e p r o d u c e a n n u a l m e n t e 1 8 0 m i l a M W h , e q u i v a l e n t e a u n a r i d u z i o n e d i 5 0 t o n n e l l a t e d i C O 2 . E s s i t y è i m p e g n a t a a n c h e n e l l a t u t e l a e s a l v a g u a r d i a d e l p a t r i m o n i o i d r i c o . L o s t a b i l i m e n t o d i A l t o p a s c i o s i d i s t i n g u e p e r l a g e s t i o n e d e l l ’ a c q u a t r a m i t e u n s i s t e m a d i r a c c o l t a e r i u t i l i z z o d e l l e a c q u e p i o v a n e c h e c o n s e n t e d i c o p r i r e f i n o a l 2 5 % d e l f a b b i s o g n o d e l s i t o , c o n u n a c a p a c i t à a n n u a d i 4 5 m i l a m 3 ( p a r i a 1 8 p i s c i n e o l i m p i o n i c h e ) . A n c h e g l i s t a b i l i m e n t i d i P o r c a r i e C o l l o d i s o n o i m p e g n a t i p e r l a r i d u z i o n e d e i c o n s u m i d i a c q u a f r e s c a e a d o g g i r e g i s t r a n o r i s p e t t i v a m e n t e i l 1 4 % e l ’ 1 1 % d i r i d u z i o n e ( 2 0 2 4 v s 2 0 2 2 ) . L ’ o b i e t t i v o c o m p l e s s i v o d i E s s i t y i n I t a l i a è l a r i d u z i o n e d e l 2 5 % d e l l ’ u t i l i z z o d i a c q u a d o l c e e n t r o i l 2 0 3 2 , c o n t r i b u e n d o a l l a s a l v a g u a r d i a d e l l e r i s o r s e i d r i c h e . N o n s o l o . C o n i l p r o g e t t o C r u s h , a v v i a t o n e l 2 0 1 9 n e l l o s t a b i l i m e n t o d i C o l l o d i , E s s i t y v a l o r i z z a s o t t o p r o d o t t i a g r o a l i m e n t a r i i t a l i a n i ( c o m e r e s i d u i d i a r a n c e , m a i s e c a f f è ) t r a s f o r m a n d o l i i n m a t e r i a p r i m a p e r l a p r o d u z i o n e d i c a r t a t i s s u e d i a l t a q u a l i t à , b i o d e g r a d a b i l e e c e r t i f i c a t a E c o l a b e l . Q u e s t o a p p r o c c i o i n n o v a t i v o p e r m e t t e d i s o s t i t u i r e f i n o a l 1 5 % d e l l a c e l l u l o s a t r a d i z i o n a l e , r i d u c e n d o l ’ i m p a t t o a m b i e n t a l e e c r e a n d o u n c i r c o l o v i r t u o s o d i e c o n o m i a c i r c o l a r e . I n o l t r e , l o s t a b i l i m e n t o d i P o r c a r i h a i m p l e m e n t a t o u n s i s t e m a v i r t u o s o d i r i u t i l i z z o d e i f a n g h i d i c a r t i e r a t r a m i t e i l P r o g e t t o F a n g h i , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ a z i e n d a i t a l i a n a T 2 D S . p . A . , c h e i m p i e g a i f a n g h i d e r i v a n t i d a l l a p r o d u z i o n e c o m e m a t e r i a p r i m a p e r l a p r o d u z i o n e d i l a t e r i z i . Q u e s t o h a p o r t a t o a u n a d r a s t i c a r i d u z i o n e d e i r i f i u t i i n d i s c a r i c a , p a s s a t i d a l 9 , 9 % d e l 2 0 2 0 a l l o 0 , 1 % d e l 2 0 2 4 , e a u n r i s p a r m i o e c o n o m i c o s i g n i f i c a t i v o . E s s i t y , p r e s e n t e i n I t a l i a d a l 1 9 8 5 , s i d i s t i n g u e p e r u n m o d e l l o p r o d u t t i v o b a s a t o s u l l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a e s u l l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e . L a c e r t i f i c a z i o n e I S O 1 4 0 0 1 d e l l o s t a b i l i m e n t o d i A l t o p a s c i o e l ’ u t i l i z z o d i m a t e r i a l i r i c i c l a t i n e g l i i m b a l l a g g i ( d a l 3 0 % a l 6 0 % ) c o n f e r m a n o l a v o l o n t à d e l l ’ a z i e n d a d i g e s t i r e i l 1 0 0 % d e i r i f i u t i p r o d o t t i c o n r e c u p e r o m a t e r i a l e o e n e r g e t i c o . “ S i a m o o r g o g l i o s i d i q u e s t o r i c o n o s c i m e n t o d a p a r t e d i L e g a m b i e n t e , r e a l t à c o n c u i c o l l a b o r i a m o d a a n n i e c h e c i s u p p o r t a n e l l ’ i n d i v i d u a r e l e s t r a t e g i e m i g l i o r i p e r e s s e r e s e m p r e p i ù i n n o v a t i v i e s o s t e n i b i l i a l l o s t e s s o t e m p o - a f f e r m a M a s s i m o M i n a u d o , C o u n t r y M a n a g e r d i E s s i t y i n I t a l i a - S a p p i a m o c h e i l p e r c o r s o è l u n g o m a s f i d a n t e , m a a l l o s t e s s o t e m p o i m p r e s c i n d i b i l e p e r a n d a r e i n c o n t r o a l l e e s i g e n z e d e i n o s t r i c l i e n t i e p r e s e r v a r e l e r i s o r s e d e l n o s t r o P i a n e t a ” .