R i m i n i , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - E c o m o n d o 2 0 2 5 p a r t e a l l ’ i n s e g n a d e i r e c o r d . L a g r a n d e f i e r a i n t e r n a z i o n a l e d e d i c a t a a l l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e e a l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a , o r g a n i z z a t a d a I t a l i a n E x h i b i t i o n G r o u p , h a i n a u g u r a t o o g g i l a s u a n u o v a e d i z i o n e a R i m i n i F i e r a c o n n u m e r i s e n z a p r e c e d e n t i . “ A b b i a m o r a g g i u n t o r i s u l t a t i m a i t o c c a t i p r i m a - h a d i c h i a r a t o M a u r i z i o E r m e t i , p r e s i d e n t e d i I t a l i a n E x h i b i t i o n G r o u p ( I e g ) , a m a r g i n e d e l l a c e r i m o n i a d i a p e r t u r a - 1 6 6 m i l a m e t r i q u a d r a t i d i s p a z i o e s p o s i t i v o , t u t t i i 3 0 p a d i g l i o n i o c c u p a t i , 1 . 7 0 0 b r a n d p r e s e n t i c o n i l o r o p r o d o t t i e s o l u z i o n i e 3 5 0 b u y e r p r o v e n i e n t i d a o l t r e 6 6 P a e s i d e l m o n d o . È u n n u o v o r e c o r d a s s o l u t o , n o n s o l o i n t e r m i n i d i p a r t e c i p a z i o n e , m a a n c h e d i i n t e r n a z i o n a l i t à ” . S e c o n d o E r m e t i , l a f i e r a c o n f e r m a i l s u o r u o l o d i r i f e r i m e n t o m o n d i a l e p e r l e i m p r e s e d e l l a s o s t e n i b i l i t à . “ Q u e s t ’ a n n o - h a a g g i u n t o - a s s i s t i a m o a u n a c r e s c i t a i m p o r t a n t e d i p a r t e c i p a z i o n e d a n u o v e a r e e d e l p i a n e t a : d a l N o r d A f r i c a , d a l l ’ A f r i c a s u b s a h a r i a n a , d a l l ’ A m e r i c a L a t i n a e d a l l ’ E u r o p a d e l l ’ E s t . È l a d i m o s t r a z i o n e d i c o m e l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a s i a o r m a i u n a p r i o r i t à c o n d i v i s a a l i v e l l o g l o b a l e ” . “ E c o m o n d o - h a c o n c l u s o E r m e t i - n o n è p i ù s o l t a n t o u n a m a n i f e s t a z i o n e f i e r i s t i c a : è d i v e n t a t a u n e c o s i s t e m a c h e r i u n i s c e r i c e r c a , i n d u s t r i a , i s t i t u z i o n i e i n v e s t i t o r i , u n o s p a z i o d o v e s i d e f i n i s c o n o l e s t r a t e g i e d e l f u t u r o p e r u n ’ e c o n o m i a p i ù s o s t e n i b i l e e c i r c o l a r e . T u t t e l e i m p r e s e c h e g u a r d a n o c o n s e r i e t à a l l a g r e e n e c o n o m y n o n p o s s o n o p i ù p e r m e t t e r s i d i m a n c a r e ” .