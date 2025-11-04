Rimini, 4 nov. (Adnkronos) - Ecomondo 2025 parte allinsegna dei record. La grande fiera internazionale dedicata alleconomia circolare e alla transizione ecologica, organizzata da Italian Exhibition Group, ha inaugurato oggi la sua nuova edizione a Rimini Fiera con numeri senza precedenti. Abbiamo raggiunto risultati mai toccati prima - ha dichiarato Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group (Ieg), a margine della cerimonia di apertura - 166mila metri quadrati di spazio espositivo, tutti i 30 padiglioni occupati, 1.700 brand presenti con i loro prodotti e soluzioni e 350 buyer provenienti da oltre 66 Paesi del mondo. È un nuovo record assoluto, non solo in termini di partecipazione, ma anche di internazionalità. Secondo Ermeti, la fiera conferma il suo ruolo di riferimento mondiale per le imprese della sostenibilità. Questanno - ha aggiunto - assistiamo a una crescita importante di partecipazione da nuove aree del pianeta: dal Nord Africa, dallAfrica subsahariana, dallAmerica Latina e dallEuropa dellEst. È la dimostrazione di come la transizione ecologica sia ormai una priorità condivisa a livello globale. Ecomondo - ha concluso Ermeti - non è più soltanto una manifestazione fieristica: è diventata un ecosistema che riunisce ricerca, industria, istituzioni e investitori, uno spazio dove si definiscono le strategie del futuro per uneconomia più sostenibile e circolare. Tutte le imprese che guardano con serietà alla green economy non possono più permettersi di mancare.