R i m i n i , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - A l l a f i e r a E c o m o n d o 2 0 2 5 , E l e v i o n G r o u p h a p r e s e n t a t o l a s u a v i s i o n e s t r a t e g i c a p e r l a d e c a r b o n i z z a z i o n e d e l l e i m p r e s e e i l m o d e l l o E S C o b a s a t o s u p a r t n e r s h i p ' w i n - w i n ' e i n v e s t i m e n t o z e r o p e r i l c l i e n t e . C u o r e d e l l ’ a p p r o c c i o è i l ' b e e h i v e ' , u n e c o s i s t e m a p e r i l B 2 B c h e i n t e g r a e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a , b i o e n e r g i e , t r a t t a m e n t o a c q u e , t e c n o l o g i e d i g i t a l i e s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e . L ’ o b i e t t i v o : r i d u r r e i t e m p i d i i m p a t t o d e i p r o g e t t i e g a r a n t i r e s i c u r e z z a e c o n t i n u i t à o p e r a t i v a n e l l u n g o p e r i o d o . “ S u l m e r c a t o i t a l i a n o - s p i e g a C l a u d i o S a n n a , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i E l e v i o n I t a l i a - p o r t i a m o s o l u z i o n i i n t e g r a t e c h e c o m b i n a n o t e c n o l o g i e d i v e r s e e f o n t i r i n n o v a b i l i c o n m o d e l l i c o n t r a t t u a l i i n n o v a t i v i , i n p i e n a l o g i c a d i s e r v i t i z a t i o n . È u n a p p r o c c i o c h e c o s t r u i s c e r e l a z i o n i d i f i d u c i a e d i l u n g o p e r i o d o c o n i c l i e n t i , p e r s o n a l i z z a t e s u l l e l o r o e s i g e n z e ” . G r a z i e a u n n e t w o r k d i o l t r e 8 0 a z i e n d e s p e c i a l i z z a t e i n E u r o p a , E l e v i o n G r o u p o f f r e u n a p p r o c c i o e n d - t o - e n d c h e c o p r e l ’ i n t e r o c i c l o d i v i t a d e i p r o g e t t i : d a l l a p r o g e t t a z i o n e a l l a g e s t i o n e e m a n u t e n z i o n e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i s o s t e n e r e c o n c r e t a m e n t e l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e .