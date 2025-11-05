R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - E c o s f e r a S e r v i z i h a o t t e n u t o i l r a t i n g G e t I t F a i r ( G i f ) , r i c o n o s c i m e n t o i n t e r n a z i o n a l e c h e p r e m i a l e i m p r e s e c a p a c i d i c r e a r e v a l o r e s o s t e n i b i l e i n m o d o t r a s p a r e n t e e r e s p o n s a b i l e . I l r a t i n g , c o n f e r i t o s u l l a b a s e d i u n a v a l u t a z i o n e i n d i p e n d e n t e , a t t e s t a l ’ o p e r a t o d e l l ’ a z i e n d a i n l i n e a c o n i p r i n c i p i E s g , c e r t i f i c a n d o l ’ i m p e g n o n e l l a t u t e l a d e i d i r i t t i u m a n i , n e l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e p e r s o n e e n e l l a p r o t e z i o n e d e l l ’ a m b i e n t e . L o a n n u n c i a E c o s f e r a S e r v i z i i n u n a n o t a . “ I l c o n s e g u i m e n t o d e l r a t i n g G e t I t F a i r r a p p r e s e n t a p e r n o i u n t r a g u a r d o d i g r a n d e v a l o r e - a f f e r m a i l p r e s i d e n t e F l o r i a n a T o m a s s e t t i - È l a c o n f e r m a c h e i l n o s t r o p e r c o r s o v e r s o e t i c a , t r a s p a r e n z a e s o s t e n i b i l i t à è c o n c r e t o e c o n d i v i s o d a t u t t a l a n o s t r a o r g a n i z z a z i o n e . C o n t i n u e r e m o a m i g l i o r a r e , p e r c o n t r i b u i r e a u n f u t u r o p i ù e q u o e s o s t e n i b i l e ” . E c o s f e r a S e r v i z i è u n a r e a l t à d i r i f e r i m e n t o n e l l a g e s t i o n e i n t e g r a t a d i s e r v i z i a m b i e n t a l i , e n e r g e t i c i e i n d u s t r i a l i . A t t r a v e r s o s o l u z i o n i i n n o v a t i v e o r i e n t a t e a l l ’ e f f i c i e n z a e a l l a r i d u z i o n e d e g l i i m p a t t i , l ’ a z i e n d a s u p p o r t a i m p r e s e e p u b b l i c h e a m m i n i s t r a z i o n i n e l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a , f a v o r e n d o e c o n o m i a c i r c o l a r e , o t t i m i z z a z i o n e d e i c o n s u m i e u s o r e s p o n s a b i l e d e l l e r i s o r s e .