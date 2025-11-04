R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l G r u p p o D i m e n s i o n e A m b i e n t e s a r à p r e s e n t e a E c o m o n d o 2 0 2 5 , i n p r o g r a m m a d a l 4 a l 7 n o v e m b r e a R i m i n i , c o n u n o s t a n d d e d i c a t o ( P a d i g l i o n e C 1 / S t a n d 2 1 0 - 1 0 9 ) e u n r i c c o c a l e n d a r i o d i a p p u n t a m e n t i . L a g i o r n a t a d e l 6 n o v e m b r e s a r à i n t e r a m e n t e d e d i c a t a a u n a s e r i e d i d i a l o g h i 1 : 1 m o d e r a t i d a P a o l o G h e z z i , i n g e g n e r e c i v i l e e s p e r t o i n a m b i e n t e e g e s t i o n e r i f i u t i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i G e t a s P e t r o g e o e r e s p o n s a b i l e s c i e n t i f i c o e d o c e n t e d e l M a s t e r i n E c o n o m i a C i r c o l a r e d e l l a S c u o l a S u p e r i o r e S a n t ’ A n n a d i P i s a , c o n p r o t a g o n i s t i d e l m o n d o d e i r i f i u t i e d e l l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e , p e r e s p l o r a r e t e m i a t t u a l i e p r o s p e t t i v e f u t u r e d e l s e t t o r e . " C o n q u e s t i i n c o n t r i - s p i e g a U m b e r t o C u c c h e t t i , G e n e r a l M a n a g e r d e l G r u p p o D i m e n s i o n e A m b i e n t e - v o g l i a m o o f f r i r e u n ’ o c c a s i o n e d i c o n f r o n t o d i r e t t a c o n a l c u n e t r a l e v o c i p i ù a u t o r e v o l i d e l s e t t o r e . L a g e s t i o n e d e i r i f i u t i è o g g i u n t e r r e n o c o m p l e s s o , f o n t e t a n t o d i u r g e n z a a m b i e n t a l e i n a l c u n i c a s i , q u a n t o d i i n n o v a z i o n e v i r t u o s a e d i e c c e l l e n z a i n a l t r i . A l t e m p o s t e s s o d e v e e s s e r e i l t e r r e n o i n c u i s p e r i m e n t a r e u n a r e s p o n s a b i l i t à c o n d i v i s a t r a i s t i t u z i o n i , i m p r e s e e c i t t a d i n i " .